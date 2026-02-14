أخبار الأهلي اليوم | دور رمز الراقي في مساعدة الهلال وميندي يكشف المباراة الأصعب وقدوته بالحراسة!

فيديو | "لو كان الأمر متاحًا لاشترى الهلال جماهير جدة" .. الدعيع ردًا على السخرية من الزعيم: لا نحتاج أحد!

في ظل المنافسة الشرسة بدوري روشن السعودي على أرض الملعب، ظهرت مناقشة حول من يتفوق في المدرجات من بين أندية الرباعي "الهلال والنصر والأهلي والاتحاد".

الهلال يحتل حاليًا صدارة الدوري السعودي، وذلك بعد تغلبه على الاتفاق بثنائية نظيفة في الجولة 21 من المسابقة، وهي نفس المرحلة التي فاز خلالها الأهلي على الشباب 5/2.

وعبر برنامج "دورينا غير" ظهرت مناقشة حول الجماهير الأفضل في السعودية، بمشاركة محمد الدعيع نجم الهلال السابق، حيث تم استخدام ميركاتو الزعيم القوي كوسيلة للسخرية في المقارنة.

النقاش في البرنامج كان عن الجمهور الأكثر تأثيرًا في دوري روشن السعودي، قال الناقد الرياضي عبد الرحيم الجيزاوي إن ثنائي جدة "الاتحاد والأهلي" هو الأفضل ويتقدم على الجميع.

وقال:"جمهور جدة سواء الأهلي أو الاتحاد هو الأفضل في السعودية بلا نقاش، يمكننا النظر إلى الهلال والنصر مقارنة بالاتحاد والأهلي كتأثير في الملعب".

ومن جانبه رد عليه محمد الدعيع حارس الهلال السابق:"هذا بالنسبة لك أنت، أمر غير صحيح، مباراة الهلال والنصر تختلف بشكل كبير عن مواجهة الأهلي والاتحاد".