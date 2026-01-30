إدارة ريال مدريد تعترف بالفشل .. والسبب مودريتش وكروس!

تدق أجراس الإنذار بأعلى صوت لها على الإطلاق في سانتياجو برنابيو بعد الهزيمة الدرامية 4-2 أمام بنفيكا في لشبونة، والتي تركت حامل لقب دوري أبطال أوروبا خارج المراكز الثمانية الأولى في ترتيب دوري أبطال أوروبا، مما سيجبره على خوض مباراة فاصلة لضمان مكان في دور الـ16.

بدأ ريال مدريد الموسم بتفاؤل كبير تحت قيادة تشابي ألونسو، وفاز في 13 من أول 14 مباراة تحت قيادة المدرب. لكن الأمور سرعان ما ساءت مع تراجع أداء الفريق في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وتم إقالة المدرب الإسباني بعد خسارة نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة.

أكدت الهزيمة في منتصف الأسبوع أمام فريق جوزيه مورينيو الجديد أن الاضطرابات تمتد إلى ما وراء الفريق الأول، لكن تقريرًا قاسيًا من كادينا سير يزعم أن المزاج داخل أروقة السلطة في النادي قد تحول من القلق إلى الاستسلام فيما يتعلق بتخطيط الفريق.

لأول مرة، اعترف كبار المسؤولين في النادي بأن استراتيجية الانتقال المصممة لتحديث تشكيلة الفريق لم تنجح. كشف أنطون مينا، مراسل El Larguero، عن التغيير الجذري في المزاج السائد بين كبار المسؤولين. وقال مينا: "لأول مرة، من خلال حديثي مع شخصيات مهمة في النادي، أشعر بأن الخطة قد فشلت فيما يتعلق بتجديد الأجيال في وسط الملعب".