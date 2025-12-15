إحلال وتجديد في الأهلي .. تطور جديد في ملف توني واختيار الأجنبي "الراحل" في يناير!

تعمل جُل الأندية السعودية حاليًا على حسم ملف عقود نجومها الأجانب التي ستنتهي الصيف القادم، حيث تُناقش فكرة تجديد العقد لمواسم قادمة أو وضعهم على قائمة الانتقالات خلال يناير القادم للاستفادة منهم ماليًا بدلًا من فقدانهم بالمجان بنهاية الموسم الجاري.

النادي الأهلي بدأ العمل بجدية ونشاط كبير على هذا الملف في الشهر الماضي، وقد أعلن مؤخرًا تجديد عقد مدافعه التركي ميريح ديميرال حتى صيف 2029، وتُشير المصادر إلى أنه بات قريبًا من تكرار نفس الخطوة مع المدافع الآخر روجر إيبانيز وكذلك إدوارد ميندي.

المصادر الصحفية أوضحت أن مستقبل فرانك كيسييه مازال ضبابيًا، حيث لم يحسم المدرب ماتياس يايسله والإدارة الأهلاوية موقف اللاعب بعد من البقاء أو الرحيل.