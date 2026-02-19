إحصائية مذهلة تكشف عن أسباب مشاكل أرسنال في الفوز باللقب بعد انهياره أمام ولفرهامبتون

يعترف أرتاتا بأن لديه مشاكل يجب معالجتها في شمال لندن. وقال للصحفيين عندما كان يتحدث عن ليلة محبطة في ويست ميدلاندز: "من الواضح أننا نشعر بخيبة أمل شديدة من النتيجة ومن الطريقة التي انتهت بها المباراة، ولكننا يجب أن نلوم أنفسنا. أعتقد أن الأداء في الشوط الثاني لم يقترب من المستوى المطلوب للفوز في هذه الدوري، مع الفارق الذي أعتقد أنه كان يجب أن يكون موجودًا اليوم، خاصة بالنظر إلى الطريقة التي لعبنا بها في الشوط الأول. إنها لحظة محبطة.

"نريد جميعًا أن نتحدث كثيرًا عن مشاعرنا، لكن هذا ليس الوقت المناسب للقيام بذلك، لأن أي شيء نفعله يجب أن يكون دائمًا وبشكل حصري بهدف مساعدة الفريق. أعتقد أننا يجب أن نتحمل هذا الإحباط في الوقت الحالي. عندما تكون في هذا المستوى وفي القمة، عليك أن تتحمل الضربة، لأننا نستحقها اليوم أيضًا، وأن نمضي قدمًا بأسرع ما يمكن، لأننا سنخوض مباراة مهمة يوم الأحد".

وردًا على سؤال حول الضعف المفترض لفريقه عندما يتعرض للضغط، مع إهداره لفرص التتويج باللقب في المواسم السابقة، أضاف أرتيتا: "أعتقد أن أي سؤال أو انتقاد أو رأي يجب أن تتقبله. أعتقد أن هذا هو الحال. أي ضربة أو رصاصة، تقبلها، لأننا لم نؤدِ بالمستوى المطلوب.

"أي شيء يقوله أي شخص يمكن أن يكون صحيحًا لأننا لم نفعل ما كان علينا فعله. الطريقة للقيام بذلك هي على أرض الملعب يوم الأحد، في فرصة رائعة لدينا. لقد فعلنا ذلك دائمًا، لكنك تكون قويًا إذا أظهرت ذلك في المرة التالية التي تفعل فيها ذلك. التحدث والقول هنا أمر بسيط، وعلينا أن نفعل ذلك على أرض الملعب".