إحباط الأهلي والاتحاد وصدمة النصر والهلال .. صدامات متوقعة بين الأندية بعد إعلان توثيق البطولات

شاهد ما ماذا سيحدث بعد توثيق البطولات؟

SHAHID

تنتظر جميع الأندية السعودية خاصة الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب بفارغ الصبر إعلان لجنة التوثيق عن توثيق البطولات، بعدما شهدته السنوات الماضية من جدل كبير حول عدد البطولات لجميع الأندية.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وشهدت خلال الفترة الماضية بعض الملامح عما سيحدث بعد الإعلان عن النتائج، وذلك في ظل تلميح أكثر من رئيس نادٍ بأن ناديه هو الأكثر حصولًا على البطولات.

ونستعرض خلال السطور التالية، بعض السيناريوهات التي قد تحدث بعد الإعلان عن نتيجة توثيق البطولات..

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن