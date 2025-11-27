Liverpool v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport
زهيرة عادل

"سنرد على كل انتقاد" .. رسالة من إبراهيما كوناتي بشأن حملة الهجوم عليه بعد هزيمة ليفربول أمام آيندهوفن

مدافع الريدز تحت المقصلة بعد خطأه أمام آيندهوفن

أدى الأداء السيئ لليفربول في الهزيمة 4-1 أمام آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا إلى تعرض المدافع إبرهيما كوناتي لانتقادات إضافية.

ورد الفرنسي بإصدار رسالة صادقة إلى المشجعين، خاصةً وأنه كان مسؤولاً عن الهدف الثالث لآيندهوفن، وتزداد الأصوات المطالبة بإقالة المدرب آرني سلوت يوماً بعد يوم. 

  • كوناتي يتعرض لانتقادات بسبب أخطاء فادحة

    عانى كوناتي من بداية موسم سيئة للغاية، حيث كان أداؤه متواضعًا بشكل مستمر وتسبب في عدد من الأخطاء الفادحة وسط معاناة دفاع الريدز.

    وانتقد الخبراء والمشجعون على حد سواء مستواه، حيث وصف أسطورة الريدز جيمي كاراجر أسلوبه في اللعب بأنه "عشوائي".

    بالفعل ارتكب المدافع عدة أخطاء فادحة، بما في ذلك خطأ "فادح" مؤخرًا أدى مباشرة إلى تسجيل آيندهوفن لهدفه الثالث في مباراة دوري أبطال أوروبا في أنفيلد ضمن الجولة الخامسة، وتم استبداله في وقت مبكر من المباراة التي خسرها الفريق مؤخرًا 3-0 أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي.

    هناك إجماع متزايد على أن أدائه الفردي هو عامل رئيسي في النتائج السيئة لليفربول، ففي 12 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع كوناتي على أرض الملعب، استقبلت شباك الريدز 17 هدفًا، مما ساهم في معدل مقلق من الأهداف المستقبلية كل 58 دقيقة.

    وتفاقمت معاناته بسبب عدم اليقين المستمر بشأن عقده وسلسلة من الإصابات التي أعاقت إيقاعه هذا الموسم.

    كوناتي: "نحن نعلم أننا بحاجة إلى التحسن"

    بالتزامن مع كل ذلك، قال اللاعب الدولي الفرنسي على إنستجرام: "علينا أن نتحمل هذه اللحظة. النقد جزء من كرة القدم، وسنرد على كل انتقاد ونخرج من هذه العاصفة. في مثل هذه اللحظات، المشجعون هم الأهم. أولئك الذين يقفون معنا في الأوقات الجيدة والسيئة - أولئك الذين يهتفون لنا حتى في الأوقات الصعبة! صوتكم ودعمكم يعنيان كل شيء بالنسبة لنا. نحن نعلم أننا بحاجة إلى التحسن وسنواصل الكفاح من أجلكم. دائمًا".


  • كاراجر يطالب بـ"طرد" المدرب

    أسطورة أنفيلد كاراجر انتقد قرار سلوت بمواصلة اختيار كوناتي خلال الهزيمة الثقيلة أمام آيندهوفن، مدعيا أن هذا القرار يستوجب الفصل من العمل.

    قال كاراجر: "بصراحة، لقد سئمت منهم. كوناتي، أعني، هذا خطأ يستوجب طرد المدرب لأنه يستمر في اختياره. يجب طرده بسبب ذلك".

    صداع الاختيار للرئيس سلوت

    مكانة كوناتي في التشكيلة الأساسية لليفربول لمواجهة وست هام يوم الأحد ليست مضمونة على الإطلاق، وجو جوميز هو بديل جاهز ومناسب على مقاعد البدلاء، إذا قرر سلوت إجراء تغييرات.

    كما تم الدفع بآندي روبرتسون في مركز قلب الدفاع في المباراة ضد كريستال بالاس في وقت سابق من هذا الموسم.

    لكن سلوت ظل صامتًا بشأن ما إذا كان سيجري تغييرات جذرية في المباراة، قائلاً: "الجميع يتدرب معنا كل يوم، ويمكنهم إثبات أنفسهم في تلك اللحظة. الأمر دائمًا ما يكون متوازنًا. كانت هناك فترة خسرت فيها، وقمت ببعض التغييرات، واشتكى الناس من أنني أجريت تغييرات كثيرة. بالطبع، أنا أفكر في الأمر، لكن لا يمكنني إخباركم بالقرار النهائي الذي اتخذته بشأن يوم الأحد". (أي نتيجة غير الفوز لسلوت يوم الأحد ستزيد الضغط على المدرب المحاصر قبل زيارة سندرلاند في منتصف الأسبوع في الدوري الإنجليزي الممتاز).

    وعندما سُئل عما يمكنه تغييره لوقف سلسلة النتائج السيئة، أضاف سلوت: "ليس من السهل الإجابة على هذا السؤال. من الطبيعي أن تفكر في المباراة والقرارات التي اتخذتها. ربما تفعل ذلك أكثر قليلاً إذا خسرت. في النهاية، الأمر يتعلق بفعل ما يمثله هذا النادي. الاستمرار في القتال مهما كانت الصعوبة. سيكون من الرائع أن نكافئ أنفسنا في اللحظات التي نلعب فيها بشكل جيد. يركز الناس على الأجزاء التي لا نلعب فيها بشكل جيد، ولكن هناك أجزاء كبيرة نلعب فيها بشكل جيد".

