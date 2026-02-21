Getty
ترجمه
"أي تراجع يتحدثون عنه؟!" - انتقادات شديدة لإرلينغ هالاند، بينما يؤكد أسطورة مانشستر سيتي سيرجيو أغويرو أن المهاجم النجم "أفسد الجميع"
هاالاند يشعل حملة مانشستر سيتي للفوز باللقب
على الرغم من تباطؤ أدائه بعد بدايته المذهلة، إلا أن هالاند هو أحد الأسباب الرئيسية وراء مطاردة مانشستر سيتي لأرسنال في سباق اللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز. ساهم هالاند في 29 هدفًا من أصل 56 هدفًا سجلها مانشستر سيتي في الدوري، حيث سجل 22 هدفًا وصنع 7 أهداف أخرى.
على الرغم من أنه فشل في التسجيل في فوز مانشستر سيتي 2-1 على نيوكاسل، الذي قلص تقدم أرسنال في الصدارة إلى نقطتين، إلا أنه لعب دورًا حاسمًا في الفوز بتسجيله الهدف الثاني لنيكو أورايلي في المباراة بتمريرة دقيقة. وبذلك تعادل مع زميله في مانشستر سيتي رايان شيركي في المركز الثاني لأفضل صانعي الأهداف في الدوري هذا الموسم، خلف برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد.
أشاد قلب دفاع مانشستر سيتي مارك جوي بمساهمة هالاند في الفوز على نيوكاسل. وقال: "ألقى المدرب عليه كلمة قصيرة داخل الملعب [عن] مدى روعته اليوم. أخلاقياته في العمل مذهلة، فهو يقاتل على كل كرة ضد دان [بيرن]. ليس الأمر سهلاً، دان قوي جداً وجيد في الكرات الهوائية. إنه نقطة محورية حقيقية لنا في مقدمة الملعب وأنا سعيد لأنه قدم أداءً رائعاً اليوم".
وأضاف جوارديولا: "لم يكن ذلك ممكناً اليوم لولا إرلينغ".
- (C)Getty Images
من الطبيعي ألا يسجل هالاند أهدافًا في بعض الأحيان
أخبر أغويرو GOAL، عبر Stake: "سجل إرلينغ 22 هدفًا في 26 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. وهذا فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز. عن أي تراجع يتحدثون؟ إلى جانب ذلك، من الطبيعي ألا يسجل أهدافًا في بعض المباريات، ولكن هذا أمر متوقع من مهاجم".
هاالاند "أفسد الجميع"
سجل هالاند 153 هدفًا في 184 مباراة مع مانشستر سيتي، محافظًا على سمعته القاتلة في كل نادٍ لعب له. سجل 86 هدفًا في 89 مباراة مع بوروسيا دورتموند، بينما سجل 29 هدفًا في 27 مباراة مع ناديه السابق ريد بول سالزبورغ، بمتوسط أكثر من هدف في كل مباراة. كان أيضًا غزير الإنتاج في وطنه النرويج، حيث سجل 20 هدفًا في 50 مباراة مع مولدي.
سجل 55 هدفًا في 48 مباراة مع المنتخب النرويجي، وقاد المنتخب إلى التأهل لكأس العالم لأول مرة منذ 28 عامًا بتسجيله 16 هدفًا في ثماني مباريات. أنهى التصفيات الأوروبية متفوقًا بفارق كبير على جميع المهاجمين الآخرين، حيث سجل ثمانية أهداف أكثر من أقرب منافسيه هاري كين وممفيس ديباي وماركو أرناوتوفيتش.
وأشار أغويرو إلى أن إنجازات هالاند الرائعة في تسجيل الأهداف رفعت التوقعات منه إلى مستويات غير واقعية. وأضاف: "المشكلة هي أن هالاند أفسد الجميع. في كل موسم يسجل المزيد والمزيد من الأهداف، لذلك عندما لا يسجل في بضع مباريات، يتم التشكيك فيه. لا أعتقد أنه من العدل الحديث عن "تراجع" في مستواه".
- Getty Images Sport
هاالاند في طريقه لتجاوز أغويرو
أغويرو هو أفضل هداف في تاريخ مانشستر سيتي برصيد 260 هدفًا في 390 مباراة، لكن هالاند يحتل بالفعل المركز الثاني في القائمة، متجاوزًا جو هايز في وقت سابق من هذا الموسم. التزم النرويجي بمستقبله الطويل الأمد مع مانشستر سيتي بتوقيع عقد مدته 10 سنوات في 2025، وإذا حافظ على معدل تسجيله الحالي بهدف كل 1.2 مباراة، فسوف يتفوق على أغويرو كأفضل هداف في تاريخ النادي قبل عام 2030.
كتب هالاند تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بتسجيله 36 هدفًا في موسمه الأول مع مانشستر سيتي، متجاوزًا رصيد آلان شيرر وأندي كول البالغ 34 هدفًا في موسم واحد والذي ظل صامدًا لمدة 28 عامًا. وقد استسلم شيرر لحقيقة أن النرويجي سيتجاوزه في النهاية كأفضل هداف في الدوري.
وقال: "يمكن لهالاند بالتأكيد أن يحطم رقمي القياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز. لا شك في أنه إذا استمر لسبع أو ثماني سنوات أخرى، وربما أقل من ذلك، فسيكون لديه فرصة رائعة لتحطيم هذا الرقم".
إعلان