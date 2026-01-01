أبعد أسطورة ريال مدريد راؤول ولاءه للنادي جانباً وشرح سبب تفوق نجم برشلونة ليونيل ميسي على أيقونتي البلانكوس كريستيانو رونالدو وزين الدين زيدان. انحاز العديد من المنتمين إلى الفريق الإسباني للنجم البرتغالي في الجدل الدائر منذ فترة طويلة حول أفضل لاعب في التاريخ، لكن راؤول سعيد بالاعتراف بأنه يفضل سحر الأرجنتيني على شغف البرتغالي.
"يجعل المستحيل يبدو سهلاً" .. أيقونة ريال مدريد يفاجئ الجميع بتفضيل ميسي على رونالدو وزيدان!
ميسي ضد رونالدو: الجدل حول أفضل لاعب في التاريخ لا يزال محتدماً
كان ميسي في يوم من الأيام شوكة في جانب ريال مدريد، حيث كان يخوض معارك ملحمية مع غريمه الأبدي رونالدو. على مدار عقدين من الزمن، فاز الاثنان بـ 13 جائزة الكرة الذهبية، ورفع النجمان الرياضيان مستوى التألق الفردي إلى آفاق لم يسبق لها مثيل.
لا يزال كلاهما في قمة عطائهما في بداية عام 2026، حيث وقع ميسي عقدًا مع بطل الدوري الأمريكي، إنتر ميامي، سيبقيه في الولايات المتحدة حتى عام 2028. أما رونالدو، فهو مرتبط بعقد لمدة عامين مع نادي النصر السعودي الذي سيمتد إلى ما بعد عيد ميلاده الثاني والأربعين.
لماذا يفضل راؤول ميسي على رونالدو وزيدان
لا يزال هناك توقعات بأن ميسي ورونالدو قد يلعبان في نفس الفريق قبل أن يحين اليوم الذي يعلقان فيه أحذية كسر الأرقام القياسية للمرة الأخيرة، حيث لا يفكر أي منهما في التقاعد الوشيك.
راؤول هو من بين أولئك الذين يرغبون في رؤية هذا الاتحاد يتحقق، لكنه غير مقتنع بأن ذلك سيحدث أبدًا. يبدو أن ميسي ورونالدو مقدر لهما أن يظلا منفصلين، مما يعني أن الجدل سيستمر إلى الأبد حول من يمكن اعتباره الأفضل.
راؤول، لاعب المنتخب الإسباني السابق، الذي سجل 323 هدفًا لريال مدريد في 714 مباراة، لعب إلى جانب العديد من الشخصيات البارزة خلال فترة وجوده في العاصمة الإسبانية. ومع ذلك، فإنه يضع ميسي في مرتبة أعلى من جميع هؤلاء.
وقد صرح لـ EDYYN، وفقًا لما نقلته Mundo Deportivo: "لقد كنت محظوظًا باللعب مع لاعبين مثل زيدان وكريستيانو ورونالدو [لويس] فيجو... لكنني أعتقد أن ميسي هو الأفضل، فهو مختلف تمامًا. يجعل كل شيء يبدو سهلاً، الأشياء التي تراها مستحيلة، يجعلها تبدو سهلة، كما لو كان يلعب مع أصدقائه في الشارع".
الجيل القادم: نجم برشلونة الصاعد يامال يحظى بتقدير كبير
بينما يعتبر راؤول أن ميسي هو الأفضل على الإطلاق، إلا أنه أقر بأن لاعباً آخر من خريجي أكاديمية لا ماسيا الشهيرة التابعة لنادي برشلونة قد يهيمن على مستقبل كرة القدم الاحترافية في المستقبل القريب.
وهو من بين أولئك الذين أعجبوا بالموهبة الشابة لامين يامال، الذي أعاد كتابة التاريخ منذ أن ظهر لأول مرة في سن 15 عامًا. وقد فاز المهاجم البالغ من العمر 18 عامًا بلقب الدوري الإسباني وبطولة أوروبا، وحصل على المركز الثاني في تصويت جائزة الكرة الذهبية لعام 2025.
وهناك توقعات بأن يقدم هذا اللاعب الواعد المزيد من الإنجازات، حيث من المتوقع أن يضيء نهائيات كأس العالم 2026 مع إسبانيا. قال راؤول لصحيفة AS: "نعلم جميعًا أنه سيكون لاعبًا مهمًا، لكن لامين لن يكون العنصر الأساسي في المنتخب الإسباني. هناك لاعبون أكثر خبرة يجب أن يساعدوه حتى يتمكن من أن يكون بطل الملعب ويخفف عنه الضغط المتمثل في أن يكون هو من ينقذنا في كل مباراة. علينا أن نمنحه مساحته. إنه يتمتع بموهبة كبيرة وشباب كبير، وقد أظهر ذلك في ناديه ومع إسبانيا".
هل سينضم يامال إلى ميسي ورونالدو في النقاش حول الأعظم؟
يامال، بصفته صانع ألعاب يساري القدم يتمتع بالقدرة على تجاوز خصومه بسهولة، تمت مقارنته بميسي منذ أن سلك مسارًا مشابهًا في مسيرته مع الفريق الأول لبرشلونة. وقد حاول يامال إخماد هذه المقارنات بشكل منتظم، بينما يبني إرثه الخاص، لكنه يجد صعوبة في الهروب من ظل اللاعب الأكثر تكريمًا في التاريخ.
قد يستمر يامال في محاكاة ميسي في العديد من الجوانب، حيث يُتوقع بالفعل أنه سيصبح فائزًا متعددًا بالكرة الذهبية، ولكن في الوقت الحالي، لا يزال الأرجنتيني الأعظم - قبل سعيه لتحقيق المجد العالمي في 2026 - في صدارة أي قائمة لأفضل اللاعبين على مر الزمان.