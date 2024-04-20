أونيون برلين وبايرن ميونخ | الخطر الأكبر على ريال مدريد.. هاري كين لا يعرف الاستسلام!

ماذا قدم هاري كين في مباراة بايرن ميونخ ضد أونيون برلين؟

شارك النجم الإنجليزي هاري كين في فوز فريقه بايرن ميونخ على نظيره أونيون برلين بخمسة أهداف لهدف، بالجولة 30 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وعزز بايرن ميونخ، وصافته للدوري الألماني، بعدما حسم باير ليفركوزن، اللقب وانفرد بالمركز الأول في الجولة الماضية، ووصل الفريق البافاري إلى النقطة 66، بفارق ثلاث نقاط عن شتوتجارت صاحب المركز الثاني، الذي سيلعب أمام فيردر بريمن يوم غد الأحد.

وشهد لقاء اليوم مشاركة هاري كين، بشكل أساسي مع بايرن ميونخ، منذ بداية المباراة وحتى نهايتها وتمكن النجم الإنجليزي من تسجيل هدفًا وصناعة آخر.