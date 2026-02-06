Goal.com
Honest Ahanor Atalanta NXGN GFXGOAL
Mark Doyle

أونيست أهانور | موهبة أتالانتا الذي تحركت إيطاليا لتأمينه سريعًا

أونيست أهانور يبلغ من العمر 17 عاماً فقط - ومع ذلك بدأ يوم الأحد مباراته الخامسة على التوالي مع أتالانتا، أمام كومو. للأسف، انتهى يوم أهانور بشكل مفاجئ - وبالمعنى الحرفي على يدِه. بعد ثماني دقائق فقط من المباراة على ملعب سينيجاليا، دخل المدافع في التحام بريء بعيداً عن الكرة مع ماكسي بيروني، الذي سقط بلا خجل على الأرض وكأن أهانور قد ضربه في وجهه.

لم يقم أهانور بأي شيء من هذا القبيل، لكنه رفع ذراعيه في الاتجاه العام لبيرّوني، ما أسفر عن بطاقة حمراء مباشرة للمراهق. وكما أشار مدرب أتالانتا رافاييلي بالادينو بعد ذلك، لم يكن ينبغي لأهانور أن يمنح الحكام قراراً يتعين عليهم اتخاذه: "لقد تحدثت معه، وبينما ما قلته له يبقى بيننا، فقد كان يعرف ما الذي فعله"، قال بالادينو لـDAZN. "علينا أن نتقبل هذه الأمور، لأنها تساعده على النمو. عمره 17 عاماً وارتكب خطأ. لكن بالنسبة لي، لا يزال بطلاً مستقبلياً."

قلّة ممن تابعوا صعود أهانور إلى التشكيلة الأساسية لأتالانتا بهذه السرعة بعد وصوله من جنوى سيختلفون مع ذلك. في الواقع، تم الترويج للمدافع الأوسط متعدد الاستخدامات على أنه نجم محتمل منذ فترة، وإلى درجة أن اليأس لرؤيته يرتدي قميص إيطاليا قد أثار جدلاً حول متطلبات الجنسية في البلاد...

  • حيث بدأ كل شيء

    وُلد أهانور في أفيرسا، كامبانيا، لكن لأن والديه كلاهما من نيجيريا، فهو غير مؤهل للحصول على الجنسية الإيطالية الكاملة حتى يبلغ 18 عاماً في 23 فبراير. إنه قانون سخيف منع، حتى الآن، أهانور من تمثيل البلد الذي قضى فيه حياته كلها. ولحسن الحظ، فإن حرمانه من اللعب الدولي على مستوى الفئات السنية لم يعرقل تقدمه على الإطلاق.

    بعد انتقاله إلى جنوى مع عائلته عندما كان عمره عاماً واحداً فقط، خطا أهانور خطواته الأولى نحو الاحتراف مع «بروجيطّو أتلتيكو»، وهي مبادرة كروية محلية، قبل أن يضمه «جريفوني» حين كان لا يزال في الخامسة من عمره.

    لم يمض وقت طويل قبل أن يبدأ الحديث عنه في ملعب لويجي فيراريس بوصفه أكثر لاعب واعد أنجبه جنوى منذ بيترو بيليجري، الذي خاض أول ظهور له في الدوري الإيطالي وهو في الخامسة عشرة، وكان من المؤكد أن موهبة أهانور الاستثنائية محلّ إجماع. خلال موسم 2023-24، على سبيل المثال، لعب مع فرق جنوى تحت 17 عاماً وتحت 18 عاماً وتحت 19 عاماً، وساعد فريق تحت 18 عاماً على الفوز باللقب الإيطالي.

    • إعلان
  • Genoa v Juventus - Serie AGetty Images Sport

    الانطلاقة الكبيرة

    بصفته مدربًا سابقًا لفريق البريمافيرا، كان ألبرتو جيلاردينو أكثر من مُلمّ بموهبة أهانور، وأضاف الدولي الإيطالي السابق اللاعب الناشئ إلى قائمته للفريق الأول في بداية موسم 2024-25. لذا، وبينما لم تكن مشاركة أهانور الأولى بعد ست جولات من انطلاق الموسم مفاجأة تمامًا، فإنها كانت تاريخية، إذ أصبح أول لاعب مولود في عام 2008 يشارك في الدوري الإيطالي (سيري آ) عندما جرى اختياره على الجناح الأيسر في مواجهة جنوى أمام يوفنتوس.

    "عندما سلّمني المدرب السترة خلال الحصة التدريبية الأخيرة، كانت هناك الكثير من المشاعر"، اعترف أهانور. "لكنني تمكنت بعدها من الهدوء بفضل بقية أفراد الفريق. على أرض الملعب، ركّزت على الاستمتاع وأن أكون حاضرًا من أجل الفريق. لكن كان شعورًا فريدًا، أن ترتدي قميص الفريق الذي مثلته منذ كنت طفلًا. هذه مشاعر قوية لن أنساها أبدًا طوال حياتي، وسأظل دائمًا ممتنًا للمدرب جيلاردينو لأنه سمح لي باللعب لصالح جنوى."

    خاض أهانور ظهوره الثاني في سيري آ كبديل في الشوط الثاني أمام بارما في 4 نوفمبر 2024، لكنه تعرض لإصابة خطيرة في الركبة بعد ذلك بأسبوعين تقريبًا، أبعدته عن الملاعب لمدة خمسة أشهر.

    "كانت هذه أشهرًا طويلة"، اعترف لاحقًا. "المشاعر دائمًا كثيرة جدًا، وأحيانًا لا يمكن حتى فكّ رموزها كلها. أحيانًا لم أكن أستطيع رؤية ما هو بعيد. لكن في النهاية، ما يهم هو ردّ الفعل الذي تُبديه في أوقات الصعوبة. عشت كل مباراة كمشجع في المدرجات، برغبة وحب للعودة إلى القيام بما أحب بالقميص الذي أحب، وفي النهاية نجحت."

    وبالفعل، عند عودته إلى كامل لياقته في أبريل 2025، عاد أهانور مباشرة إلى قائمة جيلاردينو وشارك أربع مرات مع الفريق الأول قبل نهاية الموسم. 

  • كيف تسير الأمور؟

    بعد أن أثبت أنه لم يتأثر بأي شكل من الأشكال سلباً بإصابته في الركبة، أصبح أهانور لاعباً مطلوباً، إذ ارتبط اسمه بـميلان وروما وموناكو وبالطبع تشيلسي، وجميعها رُبطت بأحد أكثر المدافعين الشباب موهبة في أوروبا. وفي النهاية، شعر أهانور، وبشكل مفهوم إلى حد ما، أن تطوره سيُخدم على أفضل وجه عبر الانتقال إلى أتالانتا، النادي المرادف لصقل اللاعبين: "إن معرفة أن العديد من الفرق الكبرى كانت مهتمة بي أمرٌ مُسعد"، اعترف أهانور، "لكنني لم أتردد في اختيار أتالانتا".

    وافقت لا ديا على دفع 16 مليون يورو مبدئياً إلى جنوى، إضافة إلى 4 ملايين يورو محتملة كحوافز، من أجل لاعب لم يخض سوى ست مباريات على مستوى الفريق الأول. ومع ذلك، لم يكن لدى الرئيس التنفيذي لأتالانتا، لوكا بيركاسي، أي شك في أن فريق الاستقطاب الشهير لدى نادي بيرجامو قد أبرم صفقة رابحة أخرى.

    "إنه لاعب نعرفه منذ سنوات عديدة وتابعناه لفترة طويلة، حتى إننا حصلنا على فرصة اللعب ضده مع فرق الفئات السنية لدينا"، أوضح بيركاسي. "إنه لاعب لطالما تميّز بجودته الكبيرة داخل الملعب، وعند التعرف إليه، فاجأنا بشكل سارّ بمدى إظهاره نضجاً يفوق سنه حتى خارج الملعب."

    وكان المدرب آنذاك إيفان يوريتش معجباً بأهانور بالقدر نفسه، وعندما اضطر إسحاق هين لمغادرة الملعب مصاباً بعد 27 دقيقة فقط من مواجهة أتالانتا في الدوري الإيطالي أمام تورينو في 21 سبتمبر، لجأ إلى ابن الـ17 عاماً. وقد قدّم أهانور أداءً ممتازاً في فوز فريقه 3-0، وبالصدفة، خاض أول مباراة له أساسياً مع ناديه الجديد أمام يوفنتوس في عطلة نهاية الأسبوع التالية.

    وبعد ثلاثة أيام، تذوّق طعم دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في الدقائق الأخيرة من خسارة أتالانتا أمام باريس سان جيرمان في بارك دي برانس، قبل أن يلعب الدقائق التسعين كاملة في فوز الجولة الثانية على كلوب بروج في ملعب نيو بالانس أرينا.

    ومنذ ذلك الحين، شارك أهانور بانتظام، وأتاحت له إصابة أخرى، هذه المرة لسيد كولاشيناتس في 3 يناير، أن يثبت مكانه أساسياً تحت قيادة خليفة يوريتش، بالادينو، قبل بطاقة الطرد يوم السبت في كومو.

  • FBL-EUR-C1-ATALANTA-BRUGGEAFP

    أكبر نقاط القوة

    من الواضح أنه من النادر أن يتمكن لاعب يبلغ من العمر 17 عاماً من التكيف، بدنياً وذهنياً، مع قسوة كرة القدم على مستوى النخبة، لكن أهانور بات بالفعل رياضياً مذهلاً، قويّاً بقدر ما هو سريع، كما يتمتع أيضاً بذكاء كروي مرتفع على نحو غير معتاد لمن هو في مثل سنه، وهو ما يتيح له قراءة المباراة على نحو رائع.

    ومع ذلك، فإن ما يبرز فيه حقاً هو القدرة الفنية. إنه شاب فارع البنية ومرتاح جداً بالكرة لدرجة أنه قادر ليس فقط على اللعب في قلب الدفاع أو الظهير الأيسر - بل أيضاً على الجناح.

    طوال مسيرته في فئات الناشئين، أظهر كذلك حساً تهديفياً لافتاً، وقد افتتح بالفعل رصيده مع أتالانتا في فوز بكأس إيطاليا على ناديه السابق جنوى. إلا أن أكثر ما يعجب بالادينو في أهانور هو "عقليته، وجرأته، واستعداده لتقديم 110 في المئة، لاستغلال كل فرصة يحصل عليها".

  • Pisa SC v Atalanta BC - Serie AGetty Images Sport

    مجال للتحسن

    ما لم يشهد طفرة نمو، وهو أمر ليس خارج نطاق الاحتمال بالنظر إلى سنه، فلن يكون أهانور على الأرجح من أضخم قلوب الدفاع (إذا انتهى به الأمر باللعب في هذا المركز خلال معظم مسيرته الكروية).

    وبناءً على ذلك، سيتعين على صاحب القامة البالغة ستة أقدام أن يتحسن في الكرات الهوائية عبر تحسين توقيت وتقنية قفزه. ويمكن تحقيق ذلك بالطبع. فالعظيم فابيو كانافارو لم يكن يتجاوز طوله 5 أقدام و9 بوصات (1.76 م) لكنه تميز في الصراعات الهوائية، بينما يبلغ الدولي الإنجليزي مارك جيهي الطول نفسه تقريبًا مثل أهانور وقد خطفه مانشستر سيتي للتو. وبالطبع، إذا أصبح ظهيرًا أو ظهيرًا جناحًا، فسيتعين عليه العمل على خصائصه الهجومية، ولا سيما عرضياته.

    لكن في الوقت الحالي، ينبغي أن يكون هدفه الأساسي على الأرجح تعلم متى يتقدم إلى خط الوسط ومتى يبقى في العمق، لأن أعظم نقاط قوته قد تتحول أيضًا إلى نقطة ضعف عبر ترك زملائه المدافعين مكشوفين إذا تقدم في أوقات غير مناسبة.

  • Real Madrid CF v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    دافيد ألابا جديد؟

    أُجريت مقارنات مع ديستيني أودوجي، وهو أمر مفهوم، بالنظر إلى أن أهانور، مثل ظهير توتنهام، سريع وقوي وممتاز بالكرة ومن أصول نيجيرية. ومع ذلك، فإن أودوجي أكثر ميلاً للهجوم بكثير ولم يُستَخدم قط كقلب دفاع.

    ومن هذه الناحية، يبدو أهانور أكثر تشابهاً مع ديفيد ألابا، إذ إنه مرتاح باللعب في قلب الدفاع بقدر راحته على الجهة اليسرى. ومن الواضح أن أمام أهانور طريقاً طويلاً قبل أن تتم مقارنته على نحوٍ صحيح بالدولي النمساوي، لكنهما يتشاركان بعض السمات، ومن الصعب ألا تتذكر ألابا عندما تشاهد المراهق يتنقل بسلاسة بين قلب الدفاع والظهير الأيسر — تماماً مثل قدوته، باولو مالديني.

  • SSC Napoli v Atalanta BC - Serie AGetty Images Sport

    ماذا سيحدث بعد ذلك؟

    في الوقت الحالي، ينصبّ تركيز أهانور على استعادة مكانه في التشكيلة الأساسية لبالادينو بعد أن يقضي عقوبة الإيقاف إثر طرده في سينيجاليا. وفي الوقت نفسه، ما إن يتمّ عامه الثامن عشر خلال أسابيع قليلة، سيصبح مؤهلاً أخيراً للحصول على الجنسية الإيطالية، ورغم أن الإجراءات البيروقراطية في البلاد بطيئة على نحو سيّئ السمعة، فإن هناك احتمالاً ضئيلاً أن يتم استدعاء أهانور إلى «الأتزوري» من أجل ملحق التصفيات المؤهِّل لكأس العالم الشهر المقبل أمام أيرلندا الشمالية.

    ومن الواضح أنه من غير المرجّح للغاية أن يمنح المدرب جينارو جاتوزو أهانور مباراته الدولية الأولى في مواجهة بهذه الأهمية، لكن الاعتقاد السائد هو أن إيطاليا حريصة على الأقل على ضمّه إلى القائمة في محاولة يائسة لإقناعه بالالتزام بأرض مولده بدلاً من تمثيل وطن والديه، نيجيريا.

    أما ما سيحدث بعد ذلك فغير واضح في هذه المرحلة بالذات، لكن ما نعرفه هو أن بالادينو ليس الشخص الوحيد الذي يعتقد أن أهانور بطلٌ مستقبلي.

