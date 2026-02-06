أونيست أهانور | موهبة أتالانتا الذي تحركت إيطاليا لتأمينه سريعًا

بصفته مدربًا سابقًا لفريق البريمافيرا، كان ألبرتو جيلاردينو أكثر من مُلمّ بموهبة أهانور، وأضاف الدولي الإيطالي السابق اللاعب الناشئ إلى قائمته للفريق الأول في بداية موسم 2024-25. لذا، وبينما لم تكن مشاركة أهانور الأولى بعد ست جولات من انطلاق الموسم مفاجأة تمامًا، فإنها كانت تاريخية، إذ أصبح أول لاعب مولود في عام 2008 يشارك في الدوري الإيطالي (سيري آ) عندما جرى اختياره على الجناح الأيسر في مواجهة جنوى أمام يوفنتوس.

"عندما سلّمني المدرب السترة خلال الحصة التدريبية الأخيرة، كانت هناك الكثير من المشاعر"، اعترف أهانور. "لكنني تمكنت بعدها من الهدوء بفضل بقية أفراد الفريق. على أرض الملعب، ركّزت على الاستمتاع وأن أكون حاضرًا من أجل الفريق. لكن كان شعورًا فريدًا، أن ترتدي قميص الفريق الذي مثلته منذ كنت طفلًا. هذه مشاعر قوية لن أنساها أبدًا طوال حياتي، وسأظل دائمًا ممتنًا للمدرب جيلاردينو لأنه سمح لي باللعب لصالح جنوى."

خاض أهانور ظهوره الثاني في سيري آ كبديل في الشوط الثاني أمام بارما في 4 نوفمبر 2024، لكنه تعرض لإصابة خطيرة في الركبة بعد ذلك بأسبوعين تقريبًا، أبعدته عن الملاعب لمدة خمسة أشهر.

"كانت هذه أشهرًا طويلة"، اعترف لاحقًا. "المشاعر دائمًا كثيرة جدًا، وأحيانًا لا يمكن حتى فكّ رموزها كلها. أحيانًا لم أكن أستطيع رؤية ما هو بعيد. لكن في النهاية، ما يهم هو ردّ الفعل الذي تُبديه في أوقات الصعوبة. عشت كل مباراة كمشجع في المدرجات، برغبة وحب للعودة إلى القيام بما أحب بالقميص الذي أحب، وفي النهاية نجحت."

وبالفعل، عند عودته إلى كامل لياقته في أبريل 2025، عاد أهانور مباشرة إلى قائمة جيلاردينو وشارك أربع مرات مع الفريق الأول قبل نهاية الموسم.