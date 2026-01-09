مُوحد الصفوف الذي أسقطه "سيرك رونالدو" .. صفقة البرتغالي دمرت مشروع سولشاير وقد حان الوقت لمنحه فرصة جديدة!

ربما كان على أولي جونار سولشاير أن يستمع إلى كيران ماكينا عندما علم باحتمال عودة كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد في عام 2021.

كان العديد من مشجعي الشياطين الحمر يحلمون بعودة رونالدو إلى أولد ترافورد لأكثر من عقد من الزمان، وكانت فكرة لعبه تحت قيادة لاعب أسطوري آخر من ماضي مانشستر يونايتد بمثابة ضربة قاضية لمحبي النوستالجيا.

سولشاير شهد صعود رونالدو كمراهق في أولد ترافورد عن قرب، ومن الطبيعي أن يندفع إلى فكرة أن يقود هجومه الفائز بعدة جوائز الكرة الذهبية. لكن ماكينا، مدرب إبسويتش تاون الحالي، كان قلقًا.

"كيف سنقوم بالدفاع؟" هذا أول ما قاله [ماكينا]، كما يتذكر سولشاير في بودكاست NRK النرويجي.

لكن لم يرغب أحد في النادي في الاستماع إلى ماكينا، مع كل القمصان التي كان النادي على وشك بيعها، والآفاق التجارية، والضجة التي كانت تتصاعد على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن بعد مرور الوقت، يتمنى سولشاير لو أنه استمع إلى مساعده الموثوق.

"ربما كان اختيارًا خاطئًا لنا جميعًا"، اعترف. "لكننا شعرنا أنه كان القرار الصحيح في ذلك الوقت".

في حين أن عودة رونالدو أثارت في البداية موجة من الحماس في أولد ترافورد وسجل الكثير من الأهداف في موسمه الأول بعد العودة، إلا أنه دمر كل ما كان سولشاير يبنيه. غالبًا ما يُذكر النرويجي الذي قضى ثلاث سنوات على رأس مانشستر يونايتد بسبب الطريقة التي انتهت بها فترة ولايته، ومع ذلك شهدت حقبته أيضًا إنجازات مذهلة. على سبيل المثال، كان أسلوب اللعب هو الأكثر إثارة منذ عهد السير أليكس فيرجسون.

وبينما قد يسخر العديد من مشجعي الفرق المنافسة من احتمال عودة سولشاير إلى مقاعد البدلاء في مانشستر يونايتد بعد أكثر من أربع سنوات من إقالته، فإن فترته الثانية يمكن أن تكون ناجحة - طالما أنه لا ينخدع بالغرور مرة أخرى.