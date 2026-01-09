Solskjaer United Ronaldo gfxGetty/GOAL
مُوحد الصفوف الذي أسقطه "سيرك رونالدو" .. صفقة البرتغالي دمرت مشروع سولشاير وقد حان الوقت لمنحه فرصة جديدة!

الطريق مفتوح أمام فرصة ثانية .. فهل يُعوض النرويجي ما حدث في فترته الأولى؟

ربما كان على أولي جونار سولشاير أن يستمع إلى كيران ماكينا عندما علم باحتمال عودة كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد في عام 2021.

 كان العديد من مشجعي الشياطين الحمر يحلمون بعودة رونالدو إلى أولد ترافورد لأكثر من عقد من الزمان، وكانت فكرة لعبه تحت قيادة لاعب أسطوري آخر من ماضي مانشستر يونايتد بمثابة ضربة قاضية لمحبي النوستالجيا.

 سولشاير شهد صعود رونالدو كمراهق في أولد ترافورد عن قرب، ومن الطبيعي أن يندفع إلى فكرة أن يقود هجومه الفائز بعدة جوائز الكرة الذهبية. لكن ماكينا، مدرب إبسويتش تاون الحالي، كان قلقًا.

"كيف سنقوم بالدفاع؟" هذا أول ما قاله [ماكينا]، كما يتذكر سولشاير في بودكاست NRK النرويجي.

لكن لم يرغب أحد في النادي في الاستماع إلى ماكينا، مع كل القمصان التي كان النادي على وشك بيعها، والآفاق التجارية، والضجة التي كانت تتصاعد على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن بعد مرور الوقت، يتمنى سولشاير لو أنه استمع إلى مساعده الموثوق.

"ربما كان اختيارًا خاطئًا لنا جميعًا"، اعترف. "لكننا شعرنا أنه كان القرار الصحيح في ذلك الوقت".

في حين أن عودة رونالدو أثارت في البداية موجة من الحماس في أولد ترافورد وسجل الكثير من الأهداف في موسمه الأول بعد العودة، إلا أنه دمر كل ما كان سولشاير يبنيه. غالبًا ما يُذكر النرويجي الذي قضى ثلاث سنوات على رأس مانشستر يونايتد بسبب الطريقة التي انتهت بها فترة ولايته، ومع ذلك شهدت حقبته أيضًا إنجازات مذهلة. على سبيل المثال، كان أسلوب اللعب هو الأكثر إثارة منذ عهد السير أليكس فيرجسون.

وبينما قد يسخر العديد من مشجعي الفرق المنافسة من احتمال عودة سولشاير إلى مقاعد البدلاء في مانشستر يونايتد بعد أكثر من أربع سنوات من إقالته، فإن فترته الثانية يمكن أن تكون ناجحة - طالما أنه لا ينخدع بالغرور مرة أخرى.

    قرار سريع

    جاء توقيع رونالدو بشكل مفاجئ، لدرجة أن أحد كبار موظفي مانشستر يونايتد تلقى أمراً من إد وودوارد بإنهاء عطلته العائلية على الفور والعودة مباشرة إلى مانشستر للتحضير للإعلان. لم يكن لدى سولشاير الكثير من الوقت للتفكير في الأمر، لأنه لا يحتاج ذلك بشكل واضح للجميع .. لأنه رونالدو!

    قال سولشاير في بودكاست Stick to Football: "كان قرارًا سريعًا للغاية. عندما أصبح من الواضح أنه سيغادر يوفنتوس، ظهرت أندية أخرى تريده، لكنني كنت متحمسًا. سألوني: "هل تريدنا أن نحاول ذلك؟". قلت نعم - من الواضح أننا نعرف أن كريستيانو لاعب مميز، وهو يبلغ 37 عامًا، لكن علينا أن نتعامل مع الأمر - فهو أفضل هداف في العالم".

    بدأ مانشستر يونايتد موسم 2021-22 بشكل جيد، حيث سحق ليدز 5-1 في اليوم الأول وحصد سبع نقاط من أول ثلاث مباريات. كما حقق رونالدو بداية مثالية تقريبًا، حيث سجل هدفين في الفوز 4-1 على نيوكاسل يونايتد في ملعب أولد ترافورد المليء بالبهجة. لكن سلبيات عودته ظهرت في المباراة التالية، حيث خسر مانشستر يونايتد 2-1 أمام يونج بويز السويسري في دوري أبطال أوروبا.

    سجل رونالدو هدفًا آخر في الفوز 2-1 على وست هام، لكن مانشستر يونايتد خسر خمس من مبارياته السبع التالية في الدوري، وتم إقالة سولشاير بعد الخسارة 4-1 أمام واتفورد في منتصف نوفمبر.

  • Newcastle United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    فريق غير متوازن

    سجل رونالدو أهدافًا مهمة في دوري أبطال أوروبا، مما جعل الأوضاع تتحسن في أولد ترافورد، لكن تلك الأهداف لم تستطع إخفاء حقيقة أن الفريق أصبح غير متوازن تمامًا بسببه.

    اعترف سولشاير: "بدأنا على الفور بالتفكير في كيفية الضغط وتغيير بعض التعديلات الصغيرة. مع وجوده في الفريق، لم يكن هناك أي مشكلة في التعامل مع الكرة. بدونه [الضغط]، كان علينا تغيير الأدوار المختلفة التي اعتدنا عليها قليلاً. كنا أحد أكثر الفرق ضغطاً من قبل".

    بينما اعتقد سولشاير أن رونالدو يتفهم الحاجة إلى التناوب بسبب عمره، كانت الحقيقة هي أنه في المرات النادرة التي استبعد فيها النجم البرتغالي من التشكيلة الأساسية، كان هناك رد فعل عنيف. عندما كان رونالدو على مقاعد البدلاء في مباراة إيفرتون، شوهد فيرجسون وهو يقول لمقاتل UFC ومشجع مانشستر يونايتد حبيب نورماجوميدوف: "يجب أن تبدأ دائمًا بأفضل لاعبيك".

  • FBL-ENG-PR-NORWICH-MAN UTDAFP

    ظهرت "الأنا" والنادي تحول إلى سيرك

    أدى هذا الحادث إلى تقويض سلطة سولشاير وأبرز الشعور بأن عودة رونالدو قد أدت إلى تحويل مانشستر يونايتد إلى سيرك.

    "كريستيانو - عندما تعرفه وتتحدث معه، كان يريد أن يلعب ثلاث مباريات من أصل أربع، فقد أدرك أنه يكبر في السن أيضًا. ولكن عندما تستبعده مرة واحدة، فإنه لا يكون سعيدًا!" يتذكر سولشاير. "لقد فكرت كثيرًا في هذا الأمر... كان التعاقد مع رونالدو هو القرار الصحيح. ولكن أعتقد أنه كان من الأفضل له ولنا ألا يوقع العقد."

    لم يكن مشكلة رونالدو هي فقط في بطء خطواته. بعد وصوله بفترة قصيرة، شعر سولشاير بانخفاض في معنويات الفريق.

    قال لموقع "ذا أثلتيك" "عندما يكون لديك مجموعة، تحتاج إلى أن يسير الجميع في نفس الاتجاه. عندما لم تسر الأمور على ما يرام، ستجد أن الفريق فقد روحه الجماعية، وهذا ليس من شيم مانشستر يونايتد، حيث تُبنى الفرق على اللعب الجماعي. شعر بعض اللاعبين أنهم كان يجب أن يلعبوا أكثر ولم يكونوا مهتمين بالبيئة المحيطة بهم".

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-MAN UTDAFP

    القيام بالأشياء الصحيحة وشهادة ماتيتش

    كانت عودة رونالدو لحظة فاصلة بالنسبة لمانشستر يونايتد بقيادة سولشاير، لكن النهاية المريرة لا تغير حقيقة أن النرويجي لا يزال المدرب الأطول خدمة في النادي منذ رحيل فيرجسون بعد تحقيقه أفضل النتائج في الدوري الإنجليزي الممتاز. في الموسمين الكاملين اللذين قضاهما في منصبه، احتل الفريق المركز الثالث ثم الثاني، مما يعني أن سولشاير هو المدرب الوحيد منذ فيرجسون الذي تواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى لأكثر من مرة بشكل متتالي. 

    أعاد سولشاير الابتسامة إلى مانشستر يونايتد بعد أن أظلم جوزيه مورينيو الأجواء وسمح للاعبين بالثقة في أنفسهم مرة أخرى.

    هكذا يتذكره نيمانيا ماتيتش. قال لـ FourFourTwo: "شعرت بالأسف لأن أولي كان رجلاً رائعاً وكنا في طريقنا لتحقيق إنجاز كبير". لم أكن خياره الأول في خط الوسط ولم أحب أبدًا المدرب الذي لا أشترك في اللعب تحت قيادته - كنت أتشاجر معهم. لكن أولي كان أول مدرب لم أدخل في خلاف معه. لقد جمع اللاعبين الذين لم يكونوا في التشكيلة الأساسية وعمل على احتواء الأمر. كان يعرف أن النادي والجماهير يحبونه.

    "احتلينا المركزين الثاني والثالث تحت قيادته. كانت هناك أجواء في الفريق بأننا لم نكن سعداء بالاحتلال المركز الثاني، لكن عندما تنظر إلى النتائج الآن، ترى أننا حققنا إنجازًا رائعًا. أعتقد أن أولي كان يستحق المزيد من الوقت - وعندما أقول أولي، أريد أيضًا أن أذكر طاقمه، مثل مايكل كاريك وكيران ماكينا. كانوا يسيرون في الطريق الصحيح لإعادة مانشستر يونايتد إلى القمة".

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-BOURNEMOUTHAFP

    نتائج فورية

    كما أشاد ماركوس راشفورد بسولشاير. وقال: "أولي شخص رائع. أحببت اللعب تحت قيادته. وأستطيع أن أتحدث نيابة عن العديد من لاعبي مانشستر يونايتد عندما أقول إننا استمتعنا باللعب تحت قيادته".

    قارن بين الإيجابية التي شعر بها اللاعبون تجاه سولشاير والأجواء السلبية التي خلقها روبن أموريم بتصريحاته الصريحة عن الفريق. سولشاير هو شخص موحد للصفوف وقد حقق نتائج فورية، حيث فاز يونايتد في 14 من أول 17 مباراة. كان له تأثير مماثل عندما أصبح مدربًا لبشكتاش التركي، حيث فاز في 8 من أول 12 مباراة، بما في ذلك الفوز على أتلتيك بيلباو 4-1 وهزيمة جلطة سراي، المنافس المحلي.

    هناك شكوك حول حنكة سولشاير التكتيكية، ولكن كما تظهر فترة أموريم، لا يتعامل لاعبو الأندية الكبرى دائمًا بشكل جيد مع تلقي الكثير من التعليمات. أسلوب النرويجي في الهجوم المرتد بسيط ومن السهل تخيل أن بريان مبيومو وعماد ديالو سيزدهران تحت قيادته. ولا ينبغي أن ننسى أن الفترة الأكثر إنتاجية لبرونو فرنانديش كلاعب في مانشستر يونايتد، حيث سجل 26 هدفًا وقدم 19 تمريرة حاسمة في أول موسمين له، جاءت عندما كان سولشاير مسؤولاً عن الفريق.

  • Everton v Manchester United - Carabao Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    التعلم من أخطاء الماضي

    بالإضافة إلى الموافقة على إعادة رونالدو، كان أكبر خطأ ارتكبه سولشاير هو اعتقاده أن مانشستر يونايتد يمكنه اللعب على قدم المساواة مع مانشستر سيتي وليفربول في الأسابيع القليلة الأخيرة من توليه المسؤولية. فقد دمر أكبر منافسين لهما جميع الفرق الأخرى تقريبًا في ذلك الموسم، وحصدوا 93 و92 نقطة على التوالي، وكان سولشاير ساذجًا لعدم تغيير طريقة لعب فريقه.

    هزم ليفربول مانشستر يونايتد 5-0، بينما تغلب عليه مانشستر سيتي 2-0 في مباراة شعرت فيها باليأس تقريبًا مثل الهزيمة التي مني بها فريق يورجن كلوب. وقال لاحقًا لـ Stick to Football: "لطالما نظرت إلى هاتين المباراتين على أرضنا على أنهما يتعين علينا أن نكون مانشستر يونايتد. لا تدافعوا، لا تهاجموا، فقط دعوا اللاعبين يخرجون إلى الملعب، ويواجهونهم وجهاً لوجه، لأنه بخلاف ذلك لا فائدة من وجودهم في النادي. عليك في مرحلة ما أن تخطو الخطوة التالية - وهم لم يكونوا مستعدين. لم يكونوا جيدين بما يكفي".

    كان مانشستر يونايتد بقيادة سولشاير في أفضل حالاته عندما لعبوا وفقًا لنقاط قوتهم، وإذا تعلم من أخطاء فترته الأولى، فيمكنه إعادة الفرح إلى النادي الذي كان يفتقر إلى الأمل مؤخرًا.

