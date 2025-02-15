أوساسونا وريال مدريد | الملكي أسقط نفسه بنفسه.. ومبابي وفينيسيوس "عكس بعض"

الملكي يسقط من جديد!

سقط ريال مدريد وتعثر للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري الإسباني ليحصل على نقطته الثانية من أصل تسع نقاط ويقترب من التفريط في صدارة كانت محكمة في يده دون أدنى منافسة حقيقية.

تعادل ريال مدريد بهدف لمثله مع أصحاب الأرض أوساسونا وتركوا الفرصة مفتوحة أمام أتلتيكو لتصدر الترتيب أمام سيلتا فيجو، وأمام برشلونة ليكون ثانيًا أمام فاييكانو يوم الإثنين.

كيف انتهت المباراة بهذا الشكل رغم أنها بدأت بقوة مدريدية كبيرة وتوقع البعض أن يحقق الملكي فوزًا كبيرًا ومريحًا خارج أرضه؟ ذلك ما نتحدث عنه فيما يلي: