Goal.com
مباشر
Antoine Griezmann Atletico MadridGetty Images
Thomas Hindle

ترجمه

أورلاندو سيتي في مفاوضات للتعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد والمنتخب الفرنسي أنطوان جريزمان

وفقًا لموقع The Athletic، فإن نادي أورلاندو سيتي يجري مفاوضات للتعاقد مع لاعب خط وسط أتلتيكو مدريد أنطوان جريزمان. ويُعرف عن قائد منتخب فرنسا السابق اهتمامه الطويل الأمد بدوري كرة القدم الأمريكي، كما أن النادي الفلوريدي حريص على التعاقد مع قائد منتخب فرنسا السابق قبل إغلاق فترة الانتقالات الرئيسية في 26 مارس. وقد سجل جريزمان ستة أهداف في الدوري الإسباني هذا الموسم.

  • FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-MALLORCAAFP

    العمل على الصفقة

    يقال إن أورلاندو سيتي يجري مفاوضات منذ بعض الوقت، حيث قام المدير الرياضي للنادي ريكاردو بيريرا برحلات "متعددة" إلى إسبانيا من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن أحد أعظم اللاعبين الفرنسيين على الإطلاق. يمكن القول إن جريزمان، البالغ من العمر 34 عامًا، قد تجاوز ذروة مسيرته، لكنه لا يزال جزءًا مهمًا من فريق دييغو سيميوني، الذي يوشك على التأهل لنهائي كأس الملك.  

    • إعلان
  • Boston Celtics v Philadelphia 76ersGetty Images Sport

    اهتمام طويل الأمد بـ MLS

    من ناحية أخرى، لم يخفِ جريزمان أبدًا انبهاره بالثقافة الأمريكية ولا اهتمامه باللعب في دوري MLS. غالبًا ما يُشاهد في الأحداث الرياضية في الولايات المتحدة، وقد أوضح خططه المستقبلية قائلاً: 

    "الجميع يعلم أن الدوري الأمريكي لكرة القدم هو حلمي وهدفي"، قال في مقابلة مع صحيفة AS في نهاية العام الماضي.

    وبحسب ما ورد، كان نادي إنتر ميامي مهتمًا أيضًا بالتعاقد مع جريزمان، لكنه لم يتمكن من المضي قدمًا في المفاوضات نظرًا لوجود ثلاثة لاعبين معينين بالفعل في قائمته. 

  • FBL-EUR-NATIONS-FRA-BELAFP

    أحد أكثر اللاعبين حصولا على الألقاب في كل العصور

    يتمتع جريزمان بسيرة ذاتية رائعة على صعيد النادي والمنتخب الوطني. سجل لاعب خط الوسط المهاجم أربعة أهداف وصنع هدفين في سبع مباريات مع منتخب فرنسا الذي فاز بكأس العالم 2018. احتل المركز الثالث في جائزة الكرة الذهبية في عامي 2016 و2018، وتم اختياره أربع مرات في فريق الموسم في الدوري الإسباني. وهو أفضل هداف في تاريخ أتلتيكو مدريد، وشارك مع المنتخب الفرنسي 137 مرة.

  • TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-GIRONA-ATLETICO MADRIDAFP

    صفقة صعبة الإتمام

    ومع ذلك، فإن التوصل إلى اتفاق مع جريزمان لن يكون سهلاً على الإطلاق بالنسبة للأسود. 

    الفرنسي مرتبط بعقد حتى نهاية موسم 2026-27، في حين أن أتلتيكو مدريد على وشك الوصول إلى نهائي كأس الملك. يمكنهم ضمان التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بفوزهم على كلوب بروج غدًا. أخبرت مصادر متعددة موقع The Athletic أن النادي لا ينوي السماح له بالرحيل حتى يفتح سوق الانتقالات الصيفي الأوروبي في 15 يونيو. وبسبب عدم توافق مواعيد فترات الانتقالات، لن يُسمح لأورلاندو بضمه حتى 13 يوليو.

0