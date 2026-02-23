أورلاندو سيتي في مفاوضات للتعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد والمنتخب الفرنسي أنطوان جريزمان

من ناحية أخرى، لم يخفِ جريزمان أبدًا انبهاره بالثقافة الأمريكية ولا اهتمامه باللعب في دوري MLS. غالبًا ما يُشاهد في الأحداث الرياضية في الولايات المتحدة، وقد أوضح خططه المستقبلية قائلاً:

"الجميع يعلم أن الدوري الأمريكي لكرة القدم هو حلمي وهدفي"، قال في مقابلة مع صحيفة AS في نهاية العام الماضي.

وبحسب ما ورد، كان نادي إنتر ميامي مهتمًا أيضًا بالتعاقد مع جريزمان، لكنه لم يتمكن من المضي قدمًا في المفاوضات نظرًا لوجود ثلاثة لاعبين معينين بالفعل في قائمته.