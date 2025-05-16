بعد قرار ترشحه .. أنمار الحائلي يجهز "مفاجأة" لجمهور الاتحاد في مجلسه الجديد

الحائلي يستعد للعودة إلى البيت الاتحادي مجددًا..

كل التقارير تؤكد حاليًا أن إنمار الحائلي، رئيس الاتحاد الأسبق، قرر الترشح إلى انتخابات مجلس إدارة الشركة "غير الربحية" للنادي، في صيف العام الحالي.

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الحائلي تولى رئاسة نادي الاتحاد، في يونيو من عام 2019؛ ليرحل بنهاية الموسم الرياضي الماضي 2023-2024؛ تاركًا الفرصة أمام غيره، للترشح إلى المنصب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن بعد عامٍ واحد فقط.. قرر الحائلي العودة إلى رئاسة العميد الاتحادي؛ ومن خلال مفاجأة كبيرة، كشفت عنها صحيفة "الرياضية"، في الساعات الأولى من اليوم السبت.