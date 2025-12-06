أنقذ يامال وخلق محتوى لقناة ريال مدريد.. حكم بيتيس وبرشلونة يصنع الحدث!

حقق برشلونة، فوزًا كبيرًا وهامًا على حساب ريال بيتيس، مساء اليوم السبت ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني، والتي جمعت بينهما على ملعب لا كارتوخا.

المباراة بدأت بشكل سريع ومثير وبعد مرور خمس دقائق سجل أنتوني، هدف التقدم لأصحاب الأرض، ولكن جاء الرد السريع من فيران توريس، نجم المباراة الذي سجل هدفين متتاليين في الدقائق 11 و13، وأضاف روني بردغجي الهدف الثالث لبرشلونة، وقبل نهاية الشوط الأول، أتم توريس الهاتريك الشخصي بعد الهدف الرابع للفريق الكتالوني.

وبعد مرور نحو ربع ساعة من انطلاق الشوط الثاني، احتسب الحكم ركلة جزاء مثيرة للجدل، سجل منها لامين يامال، هدف برشلونة الخامس، وقلص ديجو لورينتي الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة 85، ومع الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، سجل كوتشو هيرنانديز، الهدف الثالث من علامة الجزاء.