"ما قاله مؤسف!" .. أنطونيو كونتي يرد بغضب على تصريحات لوتشيانو سباليتي بشأن نابولي

حرب تصريحات نابولي-يوفنتوس..

أرسل أنطونيو كونتي؛ المدير الفني لنابولي، تحذيرًا قاسيًا إلى مدرب يوفنتوس لوتشيانو سباليتي بعد أن ادعى أن السماوي هو "بطل إيطاليا السابق".

قد فاز يوفنتوس على نابولي 3-0 في الدوري الإيطالي يوم الأحد، لكن الحرب الكلامية بين المدربين استمرت حتى هذا الأسبوع، حيث استغل كونتي مؤتمره الصحفي قبل مباراة الأربعاء في دوري أبطال أوروبا ضد تشيلسي للهجوم على منافسه.

  • ماذا قال سباليتي ليغضب كونتي؟

    جوناثان دافيد منح السيدة العجوز التقدم في الشوط الأول، قبل أن يضيف كينان يلديز وفيليب كوستيتش الهدفين الأخيرين في آخر 15 دقيقة على ملعب أليانز.

    هذه النتيجة تركت نابولي متأخرًا بفارق تسع نقاط عن متصدر الدوري الإيطالي إنتر.

    بعد فوز يوفنتوس، طُلب من سباليتي تقييم ما شاهده من نابولي، فأجاب: "من وجهة نظر مهنية، أنا أبحث عن النقاط الثلاث، وجميعها لها نفس القيمة. ثم، الفوز على بطل إيطاليا السابق يمنحك مزيدًا من الثقة في معرفة أنك فريق قوي. إنها دفعة ثقة للفريق. نابولي يواجه صعوبة في اتخاذ القرارات في الوقت الحالي، لكن الفريق الذي خاض المباراة كان يتألف من 10 أو 11 لاعبًا من التشكيلة الأساسية. الأمر يعتمد على الوضع الحالي، لكننا فعلنا ما كان علينا فعله. كانت المباراة متوازنة طوال الوقت، وظلت مفتوحة أمام الفريق بأكمله تقريبًا. كانت مباراة صعبة، فزنا بها عن جدارة".

    كونتي غاضب من لقب "البطل السابق"

    اليوم الثلاثاء، سُئل كونتي عن رأيه في تعليقات سباليتي، فقال مدرب نابولي: "أود أن آخذ استراحة بعد تلك المباراة، خاصة عندما يكون لديك ثلاث مباريات متتالية. لا أفهم ما قاله. أبطال سابقون؟ إذا قال شيئًا كهذا، فلم تكن جملة رائعة، بل كانت عبارة مؤسفة، فما زلنا نرتدي شارة الدوري الإيطالي على صدورنا وهذا يستحق الاحترام. ما كنت لأسمح لنفسي أبدًا بقول شيء كهذا لفريق آخر. أنا آسف لأن لوتشيانو سباليتي مدرب رائع، لكن عليه أن يكون أكثر حذرًا عندما يتحدث".

    وأضاف: "لا يمكنه أن يقول ذلك، لا يزال هناك 16 مباراة متبقية، لقد سلبنا لقب الدوري بالفعل! أنا آسف لأننا بذلنا الكثير من الجهد لنكسبه ونستحق الاحترام. حظًا سعيدًا له".

  • التركيز يتحول إلى دوري أبطال أوروبا

    يعلم كونتي أنه سيتعين عليه الفوز على ناديه السابق تشيلسي إذا أراد نابولي أن يحظى بفرصة للتأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

    ويحتل السماوي المركز الثامن قبل الجولة الثامنة، بفارق نقطة واحدة عن مراكز الملحق. وقد أضاع فرصة كبيرة لتعزيز آماله في إنهاء الموسم ضمن المراكز الـ24 الأولى الأسبوع الماضي، بعد أن اكتفى بالتعادل 1-1 مع كوبنهاجن الذي لعب بعشرة لاعبين.

    وقال كونتي: "كان بإمكاننا تصحيح الوضع أمام كوبنهاجن، لكننا لم نكن جيدين بما يكفي. الآن نواجه تشيلسي، بطل العالم للأندية. أعرفهم جيدًا، وأعرف رؤيتهم واستثماراتهم وطموحاتهم. علينا أن نبذل قصارى جهدنا ونعتمد على حليفنا القوي، ملعب مارادونا، ولا يمكننا الاستهانة بذلك. يعرف المشجعون أن النتيجة يجب أن تكون حاسمة. نحن نعرف ما يعنيه اللعب بدعم مشجعينا في الاستاد. سيكون من الرائع رؤية موجة زرقاء تدفعنا إلى الأمام".

    لقاء تشيلسي القادم لكونتي

    ستكون هذه هي المرة الأولى التي يجلس فيها كونتي على مقاعد البدلاء لمواجهة فريقه السابق تشيلسي منذ أغسطس 2022، عندما تعادل فريقه توتنهام 2-2 على ملعب ستامفورد بريدج.

    ويُذكر أن ذلك اليوم اشتهر بمصافحته لتوماس توخيل بعد المباراة، حيث رفض مدرب البلوز السابق ترك يده بعد أن ادعى أن الإيطالي لم ينظر في عينيه.

