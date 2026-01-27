"ما قاله مؤسف!" .. أنطونيو كونتي يرد بغضب على تصريحات لوتشيانو سباليتي بشأن نابولي

جوناثان دافيد منح السيدة العجوز التقدم في الشوط الأول، قبل أن يضيف كينان يلديز وفيليب كوستيتش الهدفين الأخيرين في آخر 15 دقيقة على ملعب أليانز.

هذه النتيجة تركت نابولي متأخرًا بفارق تسع نقاط عن متصدر الدوري الإيطالي إنتر.

بعد فوز يوفنتوس، طُلب من سباليتي تقييم ما شاهده من نابولي، فأجاب: "من وجهة نظر مهنية، أنا أبحث عن النقاط الثلاث، وجميعها لها نفس القيمة. ثم، الفوز على بطل إيطاليا السابق يمنحك مزيدًا من الثقة في معرفة أنك فريق قوي. إنها دفعة ثقة للفريق. نابولي يواجه صعوبة في اتخاذ القرارات في الوقت الحالي، لكن الفريق الذي خاض المباراة كان يتألف من 10 أو 11 لاعبًا من التشكيلة الأساسية. الأمر يعتمد على الوضع الحالي، لكننا فعلنا ما كان علينا فعله. كانت المباراة متوازنة طوال الوقت، وظلت مفتوحة أمام الفريق بأكمله تقريبًا. كانت مباراة صعبة، فزنا بها عن جدارة".