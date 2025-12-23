Semenyo(C)Getty Images
تهديد مباشر لصلاح ومرموش .. "ساعات مجنونة" تضع سيمينيو على أعتاب فريقه الجديد بعد انسحاب تشيلسي

تطورات جديدة في مستقبل الجناح الغاني

أفادت التقارير أن مانشستر سيتي أصبح الخيار المفضل لأنطوان سيمينيو قبل افتتاح سوق الانتقالات في يناير، بعد أن انسحب تشيلسي من السباق لضم نجم بورنموث.

الساعات القليلة الماضية اتسمت بـ"الجنون" فيما يخص مستقبل الجناح الغاني، حيث استفسر تشيلسي عن إمكانية ضم اللاعب، قبل أن ينسحب تاركًا مانشستر سيتي يتنافس مع ليفربول ومانشستر يونايتد على التعاقد مع الجناح المميز.

  • تشيلسي يتخلى عن اهتمامه بسيمينيو

    أصبح تشيلسي أحدث نادٍ يعرب عن اهتمامه بسيمينيو بعد أن اتصل بمعسكر نجم بورنموث بشأن انتقال محتمل. ومع ذلك، قرر فريق إنزو ماريسكا عدم المضي قدماً في اهتمامه ولن يسعى إلى إتمام الصفقة، وفقاً  لموقع "ذا أثلتيك".

     ويقال إن البلوز "يثقون" في الخيارات الحالية في فريقهم، لكنهم سيواصلون "مراقبة الخيارات الأخرى المحتملة" في عام 2026. 

    قرار تشيلسي يترك مانشستر سيتي وليفربول ومانشستر يونايتد يتنافسون على سيمينيو، الذي تم دعمه لاتخاذ قرار سريع بشأن مستقبله. في غضون ذلك، لا يزال ماريسكا يمتلك العديد من الخيارات في فريقه مع وجود لاعبين مثل بيدرو نيتو وكول بالمر وأليخاندرو جارناشو وجيمي جيتنز وإستيفاو ويليان وفاكوندو بونانوتي.

    مانشستر سيتي يضغط بقوة من أجل صفقة بقيمة 65 مليون جنيه استرليني

    يبدو أن سيمينيو سيكون أكبر صفقة انتقالات في فترة الانتقالات الشتوية، إذا انتقل بالفعل، حيث يسعى مانشستر سيتي، المتصدر للدوري الإنجليزي الممتاز، جاهداً للحصول على توقيعه، وفقًا للصحفي"فابريتسيو رومانو" أجرى المدير الرياضي هوجو فيانا محادثات مباشرة مع معسكر اللاعب، والنادي حريص على الحصول على إجابة في أقرب وقت ممكن. ومع ذلك، لا يزال مانشستر يونايتد وليفربول في السباق.

    ويواجه سيمينيو الآن قرارًا صعبًا بشأن المكان الذي يريد أن يلعب فيه كرة القدم بعد ذلك. قد يحتاج الجناح الغاني إلى اتخاذ قرار بشأن مستقبله بسرعة كبيرة أيضًا، حيث إن الشرط الجزائي البالغ 65 مليون جنيه استرليني في عقده ساري المفعول فقط خلال الأيام العشرة الأولى من شهر يناير، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

  • سيتي هو الخيار المفضل لسيمينيو

    يقال إن سيمينيو يفضل الانتقال إلى مانشستر سيتي بسبب رغبته في الفوز بالبطولات، وفقًا لموقع "ذا أثلتيك" يبدو مانشستر سيتي في حالة جيدة للفوز بالبطولات في موسم 2025-26، حيث يحتل حاليًا المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطتين عن الصدارة، والمركز الرابع في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا. كما وصل سيتي إلى نصف نهائي كأس الرابطة، وسيواجه نيوكاسل في الدور نصف النهائي، وسيواجه إكستر سيتي في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

     ومع ذلك، حث جوارديولا فريقه على تحسين أدائه إذا أراد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية الموسم. وقال لـ"سكاي سبورتس" بعد الفوز على وست هام: "أنا سعيد، لا يمكنني إنكار ذلك، لكن طريقة لعبنا بالكرة يجب أن تتحسن وإلا لن تكون كافية في مارس أو أبريل لنكون منافسين على الفوز بالدوري".

    لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بعد، لكن السيتي  يبدو الآن في أفضل وضع للفوز بسباق التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا. كان مانشستر يونايتد حريصًا على التعاقد مع نجم بورنموث، على الرغم من إنفاقه مبالغ كبيرة في الصيف على المهاجمين بريان مبيومو وماتيوس كونيا وبنجامين شيشكو، لكنه لا يريد التعاقد إلا مع لاعبين "متحمسين للانتقال".

    إيراولا يريد استمراره

    سيتعين على المشجعين الانتظار لمعرفة القرار الذي سيتخذه سيمينيو بينما يواصل التفكير في مستقبله. قال أندوني إيراولا، مدرب بورنموث، إنه يود بقاء النجم الغاني، لكن من الصعب أن يستمر في ظل اهتمام أكبر الأندية الإنجليزية به.

     لقد ودّع بورنموث بالفعل مواهب كبيرة مثل دين هويسن، ودومينيك سولانكي، وإيليا زابارني، ودانجو أواتارا، وميلوش كيركيز في الموسم الماضي، ولن يكون من المفاجئ أن يكون سيمينيو هو التالي في الرحيل. 

    وفي غضون ذلك، سيعود بورنموث وسيمينيو إلى الملاعب في 27 ديسمبر. سيكون لدى سيمينيو فرصة لإظهار قدراته لفريق تشيلسي عندما يختتم بورنموث موسم 2025 بمباراة ضد البلوز في ستامفورد بريدج في 30 ديسمبر.

    تهديد لصلاح ومرموش

    حقيقة أن سيتي هو الأقرب لضم سيمينيو، فهذه الأنباء قد تدفع المهاجم المصري عمر مرموش للرحيل عن ملعب الاتحاد في أقرب فرصة ممكنة للحصول على فرصة اللعب بانتظام.

    اللاعب يعاني بالفعل في الفترة الحالية من دون التعاقد مع النجم الغاني، ويتعرض للتهميش من المدرب بيب جوارديولا الذي يفضل الاعتماد على إرلينج هالاند كمهاجم أساسي، وبرناردو سيلفا وفيل فودين وجيريمي دوكو كأجنحة على حساب مرموش، كما يحرمه تألق ريان شرقي من اللعب كصانع ألعاب.

    وأما صلاح، وفي ظل أزمته الحالية مع ليفربول وجلوسه على دكة البدلاء بشكل متكرر، قد يأتي تعاقد الريدز مع سيمينيو كتهديد مباشر له، بتواجد خيار هجومي جديد بمركز الجناح، مما يعني إمكانية عدم ظهور كأساسي بشكل متكرر في النصف الثاني من الموسم.

