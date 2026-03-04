Getty Images Sport
أنطوان جريزمان يزيد من جراح برشلونة بمنشور قاسٍ على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وصول أتلتيكو مدريد إلى نهائي كأس الملك
برشلونة يخسر وأتلتيكو يحجز مكانه في النهائي
وصل فريق كولتشونيروس إلى ملعب سبوتيفاي كامب نو متقدماً بنتيجة 4-0 من مباراة الذهاب، لكنه اضطر إلى بذل جهد كبير بعد أن زاد الفريق المضيف من ضغطه. حقق برشلونة فوزًا بنتيجة 3-0 في تلك الليلة، ليصبح النتيجة الإجمالية 4-3، وهو ما لم يكن كافيًا لمنع رجال دييغو سيميوني من الوصول إلى النهائي. بعد أن هدأت الأمور في هذه المباراة المثيرة، لجأ جريزمان إلى Instagram لتسوية حساب قديم، ليثبت أنه حتى في الهزيمة في تلك الليلة، فإن النصر النهائي كان من نصيب فريق العاصمة.
- Getty Images Sport
جريزمان يسوي حساباً قديماً
شارك الفائز بكأس العالم صورة مؤثرة له وهو يقف شامخًا بينما يظهر لاعبان من برشلونة في حالة من الحزن الشديد على أرض الملعب بعد خروجهم من البطولة. لم تكن الصورة وحدها هي التي أثارت ضجة، بل التعليق المحدد الذي اختاره ليصاحبها. سأل الفرنسي متابعيه بشكل مباشر: "هل هذه الصورة قاسية جدًا؟".
كانت الصياغة إشارة متعمدة إلى الموسم الماضي. بعد الفوز على أتلتيكو، نشرت الحسابات الرسمية لبرشلونة صورة للاعبي فليك وهم يحتفلون مع غريزمان الذي يبدو عليه الإحباط في المقدمة، مستخدمين نفس التعليق بالضبط. من خلال إعادة استخدام كلمات برشلونة نفسها في أعقاب إقصائهم، قلب اللاعب الدولي الفرنسي الطاولة على أصحاب عمله السابقين ليقول الكلمة الأخيرة في أسوأ لحظاتهم.
سيميوني يثني على لاعبيه رغم النتيجة المخيفة
بينما كان جريزمان منشغلاً على وسائل التواصل الاجتماعي، أظهر مدربه جانباً أكثر احتراماً على خط التماس. شوهد سيميوني في محادثة عميقة مع فليك بعد المباراة، معترفاً بمدى قرب برشلونة من قلب النتيجة. سُئل سيميوني بعد ذلك عما قاله لنظيره، فاعترف بأنه هنأ المدرب على أداء فريقه: "كان يخبرني برأيه في المواقف التي حدثت في المباراة، وأخبرته أنهم لعبوا بشكل رائع. آمل أن نلتقي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا حتى نتمكن من المنافسة بأفضل ما لدينا".
- AFP
الأنظار تتجه نحو لقب دوري أبطال أوروبا
قد تشتعل المنافسة بين هذين العملاقين الإسبانيين في وقت أقرب مما كان متوقعًا، حيث لا يزال كلاهما في المنافسة على دوري أبطال أوروبا. رغبة سيميوني العلنية في مواجهة فليك مرة أخرى في ربع النهائي تشير إلى أن المعركة التكتيكية بينهما لم تنته بعد، بشرط أن يتمكنا من تجاوز مباريات دور الـ16 ضد منافسيهما من الدوري الإنجليزي الممتاز.
يواجه برشلونة تحديًا صعبًا ضد نيوكاسل يونايتد، بينما يستعد أتلتيكو مدريد لمواجهة توتنهام هوتسبير. على الرغم من أن الهزيمة في كأس الملك ستظل مؤلمة لأسابيع، إلا أن أداء الفريق في مباراة الإياب أعطى جماهيره سببًا للتفاؤل بشأن مستواه التنافسي تحت قيادة فليك. ومع ذلك، فإن العناوين الرئيسية في الوقت الحالي تخص جريزمان وتصريحاته اللاذعة على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يثبت أن المعركة في كرة القدم الحديثة لا تنتهي دائمًا مع صافرة الحكم النهائية.
