في أول تعليق له بعد الجدل الذي أثاره المدرب الألماني توماس توخيل حول سلوك وجود بيلينجهام، خرج المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي عن صمته ليضع النقاط على الحروف، مؤكدًا أنه لم يواجه أي مشكلة مع النجم الإنجليزي الشاب خلال فترة عملهما سويًا في ريال مدريد، مشيدًا باحترافيته العالية وانضباطه داخل وخارج أرض الملعب.
"لا تشكيك في انضباطه ويذكرني بأسطورة البرازيل!".. أنشيلوتي يخالف توخيل ويكيل المديح لبيلينجهام
- Getty Images Sport
ماذا قال أنشيلوتي؟
وقال أنشيلوتي في تصريحات نقلها بودكاست "The Rest Is Football": "لم أواجه أي مشكلة مع جود بيلينجهام بخصوص سلوكه أو التزامه، إنه لاعب محترف للغاية، ومن أكثر اللاعبين جدية في التدريبات، شأنه شأن معظم اللاعبين الإنجليز المعروفين باجتهادهم. لم أقدم أي شكوى بشأنه في يوم من الأيام">
كلمات المدرب الإيطالي تأتي في توقيت حساس، بعد التصريحات المثيرة التي أطلقها توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، الذي وصف في وقت سابق سلوك بيلينجهام بأنه "مقزز" عقب خسارة "الأسود الثلاثة" أمام السنغال بنتيجة 3-1 في يونيو الماضي، وهو ما فتح الباب أمام تأويلات كثيرة بشأن وجود توتر في العلاقة بين الطرفين.
تحسن العلاقة بين توخيل وبيلينجهام
وخضع بيلينجهام البالغ من العمر 22 عامًا لجراحة في الكتف الصيف الماضي، مما أدى إلى غيابه عن معسكر إنجلترا في سبتمبر، قبل أن يتم استبعاده أيضًا من قائمة أكتوبر، ما زاد من الشكوك حول وجود خلافات داخلية، خصوصًا بعد أن ربطت وسائل إعلام إنجليزية غيابه بمشاكل انضباطية مزعومة.
لكن الأمور يبدو أنها بدأت في التحسن مؤخرًا، حيث قرر توخيل استدعاء بيلينجهام مجددًا إلى قائمة المنتخب الإنجليزي استعدادًا لمواجهتي صربيا وألبانيا ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ما يشير إلى رغبة المدرب الألماني في طيّ صفحة الخلافات والتركيز على الجوانب الفنية قبل المحطة الحاسمة من التصفيات.
أنشيلوتي، الذي درّب بيلينجهام خلال موسمه الأول مع ريال مدريد، لم يكتفِ بالدفاع عنه، بل ذهب أبعد من ذلك عندما قارن اللاعب الإنجليزي بأسطورة الكرة البرازيلية كاكا، قائلاً: "جود لاعب مذهل، وإذا أردت مقارنته بأحد، فسأقول إنه يشبه كاكا في كثير من الجوانب. إنه لاعب موهوب للغاية، يتمتع بقدرات بدنية هائلة، ويجيد توقيت الدخول إلى منطقة الجزاء بشكل مثالي">
وأضاف المدرب الإيطالي الذي رحل عن ريال مدريد الصيف الماضي بعد نهاية عقده: "بيلينجهام قام بعمل رائع معنا في الموسم الماضي، ولا يزال يقدم مستويات مميزة رغم الإصابة التي أبعدته لشهرين أو ثلاثة. الآن هو جاهز تمامًا، ولا توجد أي علامات استفهام حول التزامه أو أدائه".
ماذا قال توخيل؟
وخلال الأشهر الأخيرة، أثبت بيلينجهام أنه أحد الأعمدة الأساسية في ريال مدريد، حيث عاد بقوة بعد تعافيه من إصابة الكتف وسجّل ثلاثة أهداف وصنع هدفًا في 11 مباراة منذ سبتمبر. كما خطف الأضواء مجددًا في الكلاسيكو الأخير ضد برشلونة، حين قاد فريقه للفوز 2-1 بتسجيله هدفًا وصناعته آخر في واحدة من أبرز مباريات الموسم في الليجا الإسبانية.
من جانبه، حاول توماس توخيل التخفيف من حدة التوتر في المؤتمر الصحفي الذي عقد الجمعة الماضية، مؤكّدًا أنه لا يوجد خلاف شخصي بينه وبين اللاعب، قائلاً: "ليست هناك مشكلة بيني وبين جود، ولا أي مشكلة تتعلق بشخصيته. إنه فقط يمتلك حدة في شخصيته، وهذا أمر جيد. تحتاج إلى هذه الحدة إذا كنت تريد الوصول إلى القمة كما فعل هو".
وأضاف توخيل: "مهمتنا كجهاز فني هي مساعدته على توظيف تلك الحدة بطريقة إيجابية، في إطار يخدم الفريق ويحقق أهدافنا الجماعية. نعمل على خلق بيئة تمنحه الحرية ليُظهر أفضل ما لديه، لكن في الوقت نفسه نحافظ على الانضباط والتوازن داخل المجموعة".
- Getty
أمل إنجلترا
ويُنظر إلى بيلينجهام اليوم على نطاق واسع كأحد أبرز نجوم جيله في أوروبا، إذ حقق خلال موسمه الأول مع ريال مدريد نجاحًا مذهلاً، بتسجيله أكثر من 20 هدفًا في مختلف البطولات، إلى جانب تأثيره الكبير في وسط الميدان بفضل رؤيته المميزة وتمريراته الحاسمة.
ويُتوقع أن يلعب بيلينجهام دورًا محوريًا في قيادة إنجلترا خلال مشوارها نحو كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية، خاصة أنه يمثل الجيل الجديد الذي تراهن عليه الجماهير الإنجليزية بعد سنوات من الإخفاقات في المواعيد الكبرى.
وتختتم إنجلترا مباريات التصفيات بمواجهة صربيا على ملعب ويمبلي، قبل السفر إلى ألبانيا لخوض اللقاء الأخير، وسط ترقب كبير لمعرفة مدى تأثير عودة بيلينجهام على أداء الفريق ومدى قدرته على إعادة الثقة بينه وبين مدربه توخيل.
وبينما يواصل أنشيلوتي الدفاع عن لاعبه السابق بكل قوة، يبدو أن العلاقة بين بيلينجهام وتوخيل بدأت تعود إلى مسارها الطبيعي، ليبقى السؤال الأهم: هل ستنعكس هذه المصالحة على أرض الملعب؟ الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة.