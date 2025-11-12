"لا تشكيك في انضباطه ويذكرني بأسطورة البرازيل!".. أنشيلوتي يخالف توخيل ويكيل المديح لبيلينجهام

وخضع بيلينجهام البالغ من العمر 22 عامًا لجراحة في الكتف الصيف الماضي، مما أدى إلى غيابه عن معسكر إنجلترا في سبتمبر، قبل أن يتم استبعاده أيضًا من قائمة أكتوبر، ما زاد من الشكوك حول وجود خلافات داخلية، خصوصًا بعد أن ربطت وسائل إعلام إنجليزية غيابه بمشاكل انضباطية مزعومة.

لكن الأمور يبدو أنها بدأت في التحسن مؤخرًا، حيث قرر توخيل استدعاء بيلينجهام مجددًا إلى قائمة المنتخب الإنجليزي استعدادًا لمواجهتي صربيا وألبانيا ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ما يشير إلى رغبة المدرب الألماني في طيّ صفحة الخلافات والتركيز على الجوانب الفنية قبل المحطة الحاسمة من التصفيات.

أنشيلوتي، الذي درّب بيلينجهام خلال موسمه الأول مع ريال مدريد، لم يكتفِ بالدفاع عنه، بل ذهب أبعد من ذلك عندما قارن اللاعب الإنجليزي بأسطورة الكرة البرازيلية كاكا، قائلاً: "جود لاعب مذهل، وإذا أردت مقارنته بأحد، فسأقول إنه يشبه كاكا في كثير من الجوانب. إنه لاعب موهوب للغاية، يتمتع بقدرات بدنية هائلة، ويجيد توقيت الدخول إلى منطقة الجزاء بشكل مثالي">

وأضاف المدرب الإيطالي الذي رحل عن ريال مدريد الصيف الماضي بعد نهاية عقده: "بيلينجهام قام بعمل رائع معنا في الموسم الماضي، ولا يزال يقدم مستويات مميزة رغم الإصابة التي أبعدته لشهرين أو ثلاثة. الآن هو جاهز تمامًا، ولا توجد أي علامات استفهام حول التزامه أو أدائه".