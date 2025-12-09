"أنشيلوتي كان الأب بالنسبة لهم وأنت تقيد حريتهم!".. أسطورة ألمانيا ينصح تشابي ألونسو حول بيلينجهام وفينيسيوس

تحولت الأجواء في ملعب سانتياجو برنابيو من الترقب إلى القلق في غضون بضعة أسابيع مضطربة. بعد رحيل أنشيلوتي، الذي حقق ثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا ولقبين في الدوري الإسباني، وصل ألونسو بمهمة تحديث الهوية التكتيكية للنادي.

بعد وصوله من باير ليفركوزن مع سجل خالٍ من الهزائم وسمعة طيبة في كرة القدم الدقيقة والقائمة على النظام، كان ألونسو يُنظر إليه على أنه الوريث الطبيعي للعرش. ومع ذلك، لم تكن عملية الانتقال سلسة على الإطلاق. مع تأخر لوس بلانكوس في سباق اللقب الإسباني ومواجهة أزمة إصابات متزايدة، بدأت الأسئلة تُطرح بالفعل حول ما إذا كان بإمكان اللاعبين الفرديين في الفريق العمل ضمن "آلة" ألونسو.

في مقاله الأخير لـ Sky Sport Germany، قدم ماتيوس تحليلًا دقيقًا للصراع الذهني الذي يشهده حاليًا أهم ملاعب العاصمة الإسبانية.