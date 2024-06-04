أندية جلبت المجد في اليورو .. ثورة برشلونة تسطر تاريخ إسبانيا ويوفنتوس أعاد هيبة إيطاليا

عندما يستمد "البطل" قوته من فريق عملاق

بعد أيام معدودة من نهاية المعترك الكروي الأوروبي في دوري الأبطال، تتواصل المتعة والإثارة لجماهير الكرة العالمية مع انطلاق بطولة دوري أمم أوروبا المقررة في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 14 يوليو المقبل.

وكعادتها تشهد أمم أوروبا، منافسة شرسة بين عمالقة القارة العجوز، ويتقدمهم منتخب ألمانيا صاحب الضيافة، بينما يدافع منتخب إيطاليا عن اللقب الذي حصده في نسخة 2020، فيما سيكون الإنجليز أكثر شراسة هذا العام لتحقيق اللقب الذي لم يدخل خزائنهم من قبل.

وتشهد البطولة أيضًا حضورًا قويًا من المنتخب الإسباني صاحب الـ3 ألقاب أوروبية، بينما يظل منتخب فرنسا مرشحًا قويًا للبطولة لما يملكه من نجوم كبار ويتواجد المنتخب البرتغالي بقيادة نجمه الأسطوري كريستيانو رونالدو.

وعلى مدار تاريخ اليورو، يستمد "البطل" قوته من قوة القائمة التي يخوض بها البطولة، خصوصًا عندما تكون العناصر المكونة للتشكيل الأساسي من نفس الفريق، حيث ينتقل عامل الانسجام من الفريق إلى المنتخب ويثمر هذا عن التقدم بخطوات ثابتة نحو منصة البطولات.

ويستعرض "جول" في السطور التالية الأندية الأوروبية الكبرى، صاحبة الفضل على منتخبات بلادها في منافسات اليورو...