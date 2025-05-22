"لدينا شرط جزائي بـ45 مليون ريال واتخذنا هذا القرار!" .. وكيل أندوني إيراولا يحسم الجدل رسميًا بعد ارتباطه بالهلال

أحد أقوى الأسماء التي ارتبطت بنادي الهلال..

ما أكثر الأسماء التدريبية التي ارتبطت بنادي الهلال؛ منذ قرار "إقالة" جورج جيسوس، من القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.

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الهلال قرر "إقالة" جيسوس، مطلع شهر مايو الجاري، مع إسناد المهمة إلى الأسطورة محمد الشلهوب؛ لقيادة الفريق الأول مؤقتًا، لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

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ومن أبرز الأسماء الأجنبية التي ارتبطت بتدريب الهلال؛ الإسباني أندوني إيراولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بورنموث الإنجليزي.