كنت في حاجة إلى هواء جديد! .. أندرسون تاليسكا يكشف سر رحيله من النصر وينفي الاتهامات عن كريستيانو رونالدو وجوزيه مورينيو

ملفات عديدة تحدث عنها نجم النصر السابق..

تحدث البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي فنربخشه، عن تجربته مع عملاق الرياض النصر؛ بجانب رأيه في الأسطورة كريستيانو رونالدو، والمدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو.

وانضم تاليسكا إلى النصر في صيف 2021، قادمًا من نادي جوانجزو إيفر جراند؛ حيث خاض 104 مباريات رسمية في مختلف المسابقات، مسجلًا 76 هدفًا وصانعًا 10 آخرين.

وانتقل النجم البرازيلي البالغ من العمر 31 سنة، إلى نادي فنربخشه في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2025"؛ وبعقدٍ لمدة موسم ونصف، حتى 30 يونيو 2026.