Getty
ترجمه
"أنت لا تفهم الأمر على الإطلاق!" - روبن فان بيرسي يدافع عن "الاستثنائي" راحيم ستيرلينج من الانتقادات "غير الملائمة" بعد بدايته السيئة مع فينورد
فان بيرسي غير مصدق من معاملة ستيرلينج
ستيرلينج، الذي انتقل إلى دي كويب كلاعب حر لإحياء مسيرته، لم يلعب كرة القدم التنافسية لعدة أشهر قبل وصوله إلى الدوري الهولندي. اللاعب الدولي الإنجليزي، الذي انضم إلى عملاق الدوري الهولندي في انتقال مثير من أرسنال، وجد نفسه هدفًا لتقييمات لاذعة من قبل النقاد الهولنديين بعد ظهوره الأول الذي بدا فيه بعيدًا عن مستواه المعهود. وسارع النقاد، بمن فيهم اللاعب الدولي الهولندي السابق رافائيل فان دير فارت، إلى الإشارة إلى أن الجناح يفتقر إلى اللياقة البدنية والسرعة اللازمة للمنافسة، بل وتساءلوا عما إذا كان بإمكانه التعامل مع المستويات الدنيا لكرة القدم الهولندية في حالته الحالية. وأعرب فان بيرسي عن عدم تصديقه أن لاعباً من عيار ستيرلينج سيُحكم عليه بهذه القسوة بعد فترة قصيرة من انضمامه إلى الدوري الجديد.
- AFP
المهاجم الأسطوري ينتقد التحليلات "الخاطئة"
أكد فان بيرسي على ضرورة التحلي بالصبر بالنظر إلى تاريخ ستيرلينج الحديث الذي تم تجميده في ستامفورد بريدج. "أعتقد أن ذلك كان في غير محله. إذا نظرتم إلى السياق، ومن أين أتى وما حققه بالفعل، فهو لم يتدرب مع الفريق منذ شهور"، قال مدرب فينورد. "أتفهم أن هناك توقعات. ما حققه هو أمر استثنائي. إنه لاعب من الطراز الأول فاز بكل شيء تقريبًا. ثم تنتقده بهذه الطريقة بناءً على نصف ساعة... أعتقد أن هذا غير مبرر على الإطلاق. أنت لا تفهم الأمر على الإطلاق".
عندما سُئل عن الوقت المناسب لتقييم اللاعب الدولي الإنجليزي، اقترح فان بيرسي فترة سماح أطول بكثير من مجرد ظهور واحد كبديل. يعتقد أن الضجة الخارجية سابقة لأوانها ولا تأخذ في الاعتبار المتطلبات البدنية للعودة إلى المباريات الاحترافية بعد توقف طويل.
"هذا مسموح دائمًا، لكنني أعتقد أنه من الأفضل الانتظار ستة إلى ثمانية أسابيع أخرى"، قال فان بيرسي. "إذا وجدت بعد ذلك أنه لا يقدم الأداء المطلوب ويمكنك دعم هذا الرأي، عندها أقول: حسنًا، لديك وجهة نظر. لكن إبداء آراء قوية كهذه بناءً على نصف ساعة، أعتقد أن هذا غير مناسب".
دعم من زملاء الفريق السابقين
فان بيرسي ليس الشخصية البارزة الوحيدة التي دافعت عن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا في الأيام الأخيرة. بعد أن وصف أحدهم الجناح في منشور على إنستغرام بـ"بامبي على الجليد" واقترح عليه الاعتزال، رد نجم مانشستر سيتي جاك غريليش بمنشور خاص به لدعم زميله السابق. وانتقد جريليش الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها "غبية للغاية"، مشيرًا إلى أن ستيرلينج لم يتدرب أو يلعب على مستوى عالٍ لفترة طويلة. هذا الدعم من الدوري الإنجليزي الممتاز يعزز موقف فان بيرسي بأن الرواية الحالية حول لياقة ستيرلينج قاسية بشكل غير عادل.
على الرغم من العاصفة التي تثيرها وسائل الإعلام، يصر فان بيرسي على أن اللاعب نفسه لا يزال غير متأثر بالضجة المحيطة بانتقاله إلى روتردام. بعد أن أمضى أكثر من عقد من الزمن في قمة كرة القدم الإنجليزية، اعتاد ستيرلينج على الأضواء. وأشار فان بيرسي: "تأمل في المزيد من التفاهم، لكنني أعتقد أن راحيم لا يدرك كل ذلك ولا يهتم به أيضًا. إنه معتاد على التعامل مع الانتقادات، ولا يهتم بها على الإطلاق. إنه يركز على لعبته ولياقته البدنية".
- AFP
البناء نحو اللياقة البدنية المناسبة للمباريات
كان اندماج ستيرلينج في فريق فينورد عملية تدريجية، أعاقتها في البداية عقبات إدارية. قبل أن يتمكن من دخول الملعب لأول مرة، واجه الجناح انتظارًا محبطًا بسبب تأخر الحصول على تصريحالعمل، مما منعه من المشاركة في التدريبات المبكرة. الآن بعد الانتهاء من الإجراءات الورقية، تحول التركيز بالكامل إلى لياقته البدنية. لا يزال فان بيرسي مقتنعًا بأن لاعب ليفربول السابق سيصبح عنصرًا أساسيًا للفريق الذي يطارد PSV حاليًا في صدارة الترتيب، بمجرد أن يجد إيقاعه.
ظل اللاعب نفسه متواضعًا بشأن بدايته في الدوري الهولندي، معترفًا بأن هناك الكثير من العمل الذي ينتظره للوصول إلى أفضل مستوياته. بعد مباراة تيلستار، اعترف بأنه "يحاول فقط الحفاظ على لياقته" وأشار إلى أنه "يبني خطوة تلو الأخرى" بينما يتأقلم مع الحياة في هولندا. مع عقد يمتد حتى نهاية الموسم، لدى ستيرلينج فرصة محددة لإثبات أن منتقديه على خطأ.
