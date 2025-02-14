لم يكن "مسرح الأحلام" سوى مصدر كوابيس لهذه المجموعة من اللاعبين، لكنهم تمكنوا من إحياء مسيرتهم المهنية في أماكن أخرى.

كان مانشستر يونايتد في السابق النادي الأكثر جاذبية في كرة القدم الأوروبية. خلال عهد السير أليكس فيرجسون، تقاطر عدد لا يُحصى من اللاعبين العالميين إلى أولد ترافورد سعياً وراء أكبر الجوائز، وغالباً ما تحققوا أحلامهم كجزء من فريق شجاع وحازم يتمتع بعقلية الفوز بأي ثمن.

ولكن بعضهم كان دون التوقعات، لكن هذه الحالات كانت قليلة ونادرة لأن فيرجسون كان حافزًا ماهرًا يتطلب أعلى المعايير الممكنة. لسوء الحظ، الثقافة المتعطشة للنجاح التي تولدها المدرب الأسكتلندي لم تستمر في الازدهار بعد مغادرته في عام 2013، ومع مرور الوقت أصبح يونايتد شيئًا من مقبرة للاعبين الموهوبين.

الآن أصبح من الشائع أن يفشل التعاقدات البارزة أو الخريجين الواعدون من الأكاديمية بشكل محبط على المسرح الأكبر مع الشياطين الحمر قبل أن يجدوا الخلاص في بيئات جديدة. ماركوس راشفورد يحاول أن يفعل نفس الشيء بعد الانضمام إلى أستون فيلا على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية، ولن يفاجأ أحد إذا بدأ فجأة في تسجيل الأهداف مرة أخرى رغم حرق جميع جسوره في مانشستر بأدائه وسلوكه السيئ خلال العامين الماضيين.

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الحقيقة المحزنة هي أن مغادرة أولد ترافورد يُنظر إليها كنوع من التحرير هذه الأيام. على هذا النحو، قامت GOAL بترتيب أعلى 10 إخفاقات ليونايتد الذين تألقوا بعد الفرار من جحيمهم الشخصي، بدءًا من آخر من أتم انتقالًا خلال الشتاء...