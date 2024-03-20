"أنتم القتلة"!.. الهتافات المسيئة شوهت نجاح مانشستر يونايتد العظيم على ليفربول

كراهية جمهور اليونايتد أفسد لذة الانتصار على ليفربول!

كانت مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الأخيرة من أعظم المواجهات في تاريخ بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي ولكن شوهت جماهير الشياطين الحمر نجاح فريقهم بسبب هتافاتهم المسيئة.

ولم يمر الفوز المذهل لمانشستر يونايتد بنتيجة 4-3 على ليفربول بسعادة بسبب السلوك المسيء لعدد من مشجعي اليونايتد الذين رددوا "أغانى كارثة هيلزبورو"، الذي توفي فيها 97 من مشجعي ليفربول في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عام 1989، وكذلك كارثة هيسل، الذي توفي فيها 39 من مشجعي يوفنتوس خلال نهائي كأس أوروبا 1985 ضد ليفربول.

وتصدر خبر اعتقال مشجع من مانشستر يونايتد بسبب هتافاته المأساوية عناوين الأخبار وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لشخص يشير بوضوح إلى الكارثة المأساوية بطريقة مثيرة وساخرة.

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وقد تسبب تصرفات جمهور مانشستر يونايتد فى إثارة غضب مشجعى ليفربول وحرموا أيضًا فريقهم من لذة الانتصار الثمين بسبب "الكراهية" وحولوا مباراتهم التى لا تنسى إلى مواجهة سيئة السمعة.