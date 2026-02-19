كتب كوتينيو في منشور على إنستغرام يوم الأربعاء: "فكرت طويلاً وبشدة قبل أن أكتب هذا. حقاً فعلت ذلك. ولكن، انطلاقاً من الاحترام والمودة والحب الذي أكنه لكم ولهذا النادي، شعرت أنني بحاجة إلى المجيء إلى هنا والتحدث من القلب.

"اخترت العودة إلى فاسكو لأنني أحب هذا النادي. أحب كل ما يمثله فاسكو في حياتي. كان ارتداء هذا القميص أحد أهم الخيارات التي اتخذتها في حياتي. وفي كل حصة تدريبية، وفي كل مباراة، بذلت قصارى جهدي. دائمًا! لم يكن هناك أبدًا نقص في التفاني، ولم يكن هناك أبدًا نقص في الإرادة والالتزام.

"أن يتم الحكم عليّ من قبل عدد لا يحصى من الناس بسبب شيء لا ينتمي إلى شخصيتي هو أمر صعب للغاية. لن أحتقر أبدًا المشجعين أو زملائي في الفريق أو فاسكو. لم أفعل ذلك أبدًا في أي مكان كنت فيه. كل من يعرفني يعلم ذلك.

في تلك اللحظة، وأنا في طريقي إلى غرفة الملابس، شعرت وأدركت أن وقتي في النادي قد انتهى، ولم أعد لأعطي الأولوية لصحتي العقلية. هذا مؤلم للغاية".