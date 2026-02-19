Getty Images Sport
ترجمه
"أنا مرهق ذهنياً" - فيليب كوتينيو يؤكد رحيله عن نادي طفولته فاسكو دا غاما
كوتينيو يغادر فاسكو بعد بيان عاطفي
كشف كوتينيو أن فترة وجوده في فاسكو قد انتهت في بيان عاطفي على إنستغرام، حيث أخبر المشجعين أن النادي سيظل دائمًا في قلبه، لكن الوقت قد حان لوداعه، لأنه "مرهق عقليًا" و"دورته في النادي قد انتهت".
وقد نشأ اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا في صفوف فاسكو قبل أن ينتقل إلى إنتر ميلان في سن 18 عامًا في 2010، بعد أن وقع في البداية مقابل 3.5 مليون جنيه إسترليني (4.7 مليون دولار) قبل ذلك بعامين. بعد مسيرة ناجحة لعب خلالها صانع الألعاب في إنتر ميلان وليفربول وبرشلونة وبايرن ميونيخ، وانتقل مرة واحدة مقابل 145 مليون جنيه إسترليني (195 مليون دولار) إلى العملاق الكتالوني، استمتع كوتينيو بفترة قصيرة في النادي الذي بدأ فيه مسيرته، لكنه أصبح الآن لاعبًا حرًا مرة أخرى بعد أن طلب إنهاء عقده.
- Getty Images Sport
كوتينيو يشرح أسباب رحيله عن فاسكو دا غاما
كتب كوتينيو في منشور على إنستغرام يوم الأربعاء: "فكرت طويلاً وبشدة قبل أن أكتب هذا. حقاً فعلت ذلك. ولكن، انطلاقاً من الاحترام والمودة والحب الذي أكنه لكم ولهذا النادي، شعرت أنني بحاجة إلى المجيء إلى هنا والتحدث من القلب.
"اخترت العودة إلى فاسكو لأنني أحب هذا النادي. أحب كل ما يمثله فاسكو في حياتي. كان ارتداء هذا القميص أحد أهم الخيارات التي اتخذتها في حياتي. وفي كل حصة تدريبية، وفي كل مباراة، بذلت قصارى جهدي. دائمًا! لم يكن هناك أبدًا نقص في التفاني، ولم يكن هناك أبدًا نقص في الإرادة والالتزام.
"أن يتم الحكم عليّ من قبل عدد لا يحصى من الناس بسبب شيء لا ينتمي إلى شخصيتي هو أمر صعب للغاية. لن أحتقر أبدًا المشجعين أو زملائي في الفريق أو فاسكو. لم أفعل ذلك أبدًا في أي مكان كنت فيه. كل من يعرفني يعلم ذلك.
في تلك اللحظة، وأنا في طريقي إلى غرفة الملابس، شعرت وأدركت أن وقتي في النادي قد انتهى، ولم أعد لأعطي الأولوية لصحتي العقلية. هذا مؤلم للغاية".
"أحد أحبائي" - كوتينيو يودع فاسكو بوداع عاطفي
"الحقيقة هي أنني أشعر بإرهاق ذهني شديد"، تابع. "لطالما كنت شخصًا متحفظًا، لذا ليس من السهل عليّ أن أقول هذا هنا، لكنني بحاجة إلى أن أكون صادقًا.
علاقتي مع فاسكو هي علاقة حب. وستظل كذلك إلى الأبد. بقلب مثقل، أدرك أن الوقت قد حان الآن لاتخاذ خطوة إلى الوراء وإنهاء هذا الفصل في فاسكو.
أنا ممتن لكل ما عشته هنا. سأحمل فاسكو معي إلى الأبد. في قلبي. في تاريخي. في حياتي. من أعماق قلبي... شكراً لكم على كل شيء".
- Getty Images Sport
مغامرة كوتينيو مع فاسكو تنتهي مع اقتراب الخطوة التالية في مسيرته المهنية
سجل كوتينيو 17 هدفًا و7 تمريرات حاسمة في 81 مباراة منذ عودته إلى فاسكو على سبيل الإعارة في 2024، قبل أن ينتقل إلى النادي بشكل دائم الصيف الماضي. لكن بدايته الإيجابية في البرازيل تحولت إلى تجربة مريرة في الأسابيع الأخيرة.
تعرض للهتافات الاستهجانية من قبل مشجعيه في عدة مناسبات، كان آخرها خلال الفوز بركلات الترجيح على فريق فولتا ريدوندا من الدرجة الثانية في ربع نهائي بطولة كامبيوناتو كاريوكا. تم استبدال كوتينيو في الشوط الأول، وفي ظل الاستقبال الذي لقيه، قرر عدم العودة إلى مقاعد البدلاء لدعم زملائه في الشوط الثاني.
كوتيو هو الآن لاعب حر وسيحاول بدء فصل جديد في مسيرته وحياته مع دخوله السنوات الأخيرة من مسيرته كلاعب.
إعلان