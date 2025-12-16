أصبح هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، في مرمى نيران الإعلام بعد الخسارة أمام الأردن في نصف نهائي كأس العرب فيفا 2025 مساء أمس في قطر، وسط مطالبات برحيله قبل كأس العالم 2026، وقد قدم الإعلامي تركي العجمة اقتراحًا قد يُوصف بالأغرب لاستبداله، فما هو؟
"أنا ضده لكنه الحل الوحيد" .. تركي العجمة يُقدم اقتراحًا "غريبًا" لبديل رينارد مع المنتخب السعودي
السعودية تُغادر كأس العرب من نصف النهائي
حقق المنتخب الأردني بقيادة المدرب المغربي جمال السلامي فوزًا ثمينًا على نظيره السعودي بهدف دون رد، سجله نزار الرشدان برأسية مميزة في الدقيقة 66، خلال مباراة نصف نهائي كأس العرب قطر 2025 يوم الاثنين.
بهذا الانتصار، تأهل النشامى لمواجهة المنتخب المغربي في المباراة النهائية، المقررة يوم 18 ديسمبر على استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.
في المقابل، سيخوض المنتخب السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد مباراة تحديد المركز الثالث ضد المنتخب الإماراتي، والتي ستقام في نفس اليوم على استاد خليفة الدولي بمدينة الريان.
انتقادات لاذعة للمدرب الفرنسي
أبدع الجمهور والإعلام السعودي في شرح أسباب خروج المنتخب السعودي من جديد خالي الوفاض من إحدى البطولات الإقليمية أو القارية، وقد أجمع الجميع تقريبًا على الدور الكبير للمدرب رينارد في ذلك الخروج المخيب من كأس العرب فيفا 2025 أمام الأردن.
العديد من الإعلاميين تحدثوا عن أخطاء المدرب الفرنسي خلال فترته الثانية مع الأخضر، وقد طالبوا برحيله الآن لإنقاذ ما يُمكن إنقاذه في كأس العالم 2026، والتي تأهل لها المنتخب السعودي بصعوبة من ملحق التصفيات.
وضمن أهم تلك الأخطاء يبرز عدم منحه الفرصة للوجوه الجديدة التي أثبتت تميزها في دوري روشن مثل مراد هوساوي ومصعب الجوير، وعدم إيجاد أي حلول هجومية بعيدة عن قدرات سالم الدوسري الفردية، وعدم إعداد المنتخب ذهنيًا بالشكل المطلوب قبل مواجهة الأردن.
الاقتراح الأغرب لاستبدال رينارد
وانقسم الإعلاميون ما بين مؤيد لإقالة رينارد الآن وتعيين مدرب جديد ليقود المنتخب السعودي في مونديال أمريكا وكندا والمكسيك، وما بين محذر من تلك الخطوة وصعوبة إيجاد مدرب جيد متفرغ حاليًا وقادر على التأثير الفعلي في وضع الأخضر.
من بين أولئك جميعًا خرج الإعلامي المخضرم تركي العجمة باقتراح قد يُوصف بالأغرب لاستبدال رينارد، وقد وصف استمراره بالكارثة وإحضار مدرب جديد بالكارثة الأكبر!
العجمة اقترح تعيين جورج جيسوس، المدير الفني للنصر، مدربًا للمنتخب السعودي بدلًا من رينارد، على أن يُواصل عمله مع كريستيانو رونالدو وزملائه في العاصمة السعودية.
وأوضح العجمة أنه شخصيًا ضد أن يُدرب المنتخب أحد مدربي الأندية السعودية، لكن مشيرًا في نفس الوقت أن ذلك بات الحل الوحيد المتاح، مبررًا ذلك بأن المدرب صاحب الـ71 عامًا يعرف الدوري واللاعبين جيدًا ويستطيع التعامل معهم على المستوى النفسي والذهني.
حيث كتب على منصة إكس "ليس أمامنا إلا توقف واحد وتجميع واحد للمنتخب قبل كأس العالم. إبقاء رينارد كارثة، إحضار مدرب جديد كارثة أكبر. أقترح أن يدرب المنتخب جيسوس مع الإبقاء عليه مدربًا للنصر في الوقت نفسه. يعرف الدوري، اللاعبين، ونفسياتهم".
أتم "مع أني ضد تدريب المنتخب من قبل مدربي الأندية، لكن هذا الحل الوحيد من وجهة نظري حاليًا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
مسيرة المدرب مع ناديه
يحقق جورج جيسوس نتائج أكثر من رائعة، في بداية مسيرته مع فريق النصر الأول لكرة القدم؛ والتي انطلقت في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بعدما حقق نجاحات كبيرة مع الهلال في السنوات الأخيرة.
نعم.. النصر خسر لقب كأس السوبر السعودي مع جيسوس، مطلع الموسم الحالي؛ إلا أنه فاز في نصف النهائي على نادي الاتحاد (2-1)، وهو يلعب بـ10 لاعبين فقط عقب طرد ساديو ماني في منتصف الشوط الأول.
وحتى عندما خسر اللقب في النهائي أمام النادي الأهلي؛ فكان ذلك عبر "ركلات الجزاء"، بعد التعادل الإيجابي (2-2) في الوقت الأصلي.
بعد ذلك.. حقق النصر فوزين متتاليين في دوري روشن السعودي للمحترفين، على التعاون (5-0) وأمام الخلود (2-0)، ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية تواليًا.
وأخيرًا.. جاء الفوز النصراوي الكاسح على استقلال دوشنبه الطاجيكستاني (5-0)؛ وذلك في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"، للموسم الرياضي الحالي.
مشوار السعودية لنصف النهائي
كتيبة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد بدأت مشوارها في كأس العرب قطر 2025، بالفوز أمام عمان (2-1)، ثم انتصار جديد أمام جزر القمر (3-1)، ثم ختام دور المجموعات بالهزيمة أمام المغرب (0-1).
بهذه النتائج، احتلت السعودية المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، خلف المنتخب المغربي (سبع نقاط)، فيما حلت عمان في المركز الثالث بأربع نقاط، وأخيرًا جزر القمر دون أي نقطة.
في ربع النهائي، اصطدم المنتخب السعودي بنظيره الفلسطيني، ليُهزم الفدائيون بثنائية مقابل هدف وحيد، ومن ثم تأهل الأخضر لنصف النهائي.