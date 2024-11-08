بطل ثنائية الاتحاد ورئيس وعاطل .. التناقض يضرب تلامذة مورينيو قبل الاختبار الأصعب لأموريم!

سحر البرتغالي لم ينتقل إلى أغلبهم

سواء اتفقت معه أو عارضته، يظل جوزيه مورينيو أحد أهم عمالقة التدريب في العصر الحديث، وأحد أفضل المدربين من ناحية الأرقام والإنجازات التي حققها بمختلف الفرق التي عمل معها.

ولذلك، أي مدرب يقترن اسمه بالبرتغالي كلاعب أو مدرب، تخرج الكثير من التوقعات حوله بأن ينتقل له سحر مورينيو ويسير على خطاه في عالم التدريب.

وآخر هذه الأسماء، هو روبن أموريم، المدرب البرتغالي الذي وقع مؤخرًا لمانشستر يونايتد قادمًا من سبورتينج لشبونة لخلافة الهولندي إريك تين هاج في أولد ترافورد.

أموريم أمضى فترة تدريب ومعايشة تحت قيادة مورينيو في مانشستر عام 2018، والتي ساعدته كثيرًا ببداية رحلته التدريبية، والتي انطلقت مع كاسا بيا، ثم براجا، وأخيرًا لشبونة الذي نجح معه في الفوز بلقبين للدوري ولقب كأس وسوبر محلي، وأصبح معه من أهم المدربين الشباب في أوروبا.

صاحب الـ39 سنة الذي قدم بروفة واقعية لما سيقدمه في البريميرليج بالفوز على مانشستر سيتي 4/1 يوم الثلاثاء الماضي بدوري أبطال أوروبا مع لشبونة، لا يعتبر الوحيد الذي تتلمذ على يد مورينيو، هناك نماذج أخرها بعضها نجح والبعض الآخر فشل..