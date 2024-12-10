أموريم ليس صانع معجزات.. مانشستر يونايتد يحتاج ملايين من أجل التغيير!

لم تتحسن الظروف بعد تحت قيادة المدرب الجديد الذي وجه حقائق قاسية وضرورية بعد هزيمة ضارة أخرى.

فترة شهر العسل لروبن أموريم في مانشستر يونايتد قد انتهت بالفعل. فقد شهد الشياطين الحمر هزيمة مهينة 2-0 أمام أرسنال تلتها هزيمة على أرضهم بنتيجة 3-2 ضد نوتنغهام فورست ليلة السبت، مما جعلهم يحتلون المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز - وهو أدنى مركز للنادي بعد 15 مباراة منذ موسم 1986-87.

خلال التحضير لمباراة فورست، أجرى رئيس شركة إينيوس، السير جيم راتكليف، مقابلة واسعة النطاق مع مجلة 'يونايتد وي ستاند'، معترفًا بأن النادي "أصبح متواضعًا". وأضاف شريك الأقلية في يونايتد: "هناك تغيير كبير يجب أن يحدث لتحقيق المكانة النخبوية."

لقد تم بالفعل إجراء أحد "التغييرات الرئيسية" في قاعة الإدارة منذ ذلك الحين، حيث أعلن يونايتد عن الخروج المفاجئ لمدير الرياضة دان أشوورث بعد خمسة أشهر فقط من تعيينه الصيفي الأولي. ولكن لاستعادة "المكانة النخبوية" على أرض الملعب، سيحتاج أموريم إلى ميزانية كبيرة لتجديد الفريق السيء الذي ورثه من إريك تن هاج.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لقد أهدى يونايتد عملياً كل النقاط الثلاث لفورست بسبب سلسلة من الأخطاء التي لا تُغتفر. ، لكن لا يهم مقدار التحديث الذي يقوم به المدرب من منظور تكتيكي إذا لم يكن اللاعبون جيدين بما يكفي لتنفيذ خطته.