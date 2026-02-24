Getty Images Sport
أمن إيفرتون يكاد يطرد ابن مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد وسط حالة من الارتباك حول هويته
مانشستر يونايتد يعزز آماله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا
يواصل مانشستر يونايتد سعيه الحثيث للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعد فوزهالدرامي على إيفرتون يوم الاثنين. كانت النتيجة صفرية حتى الدقيقة 71 عندما سجل البديل سيسكو هدفاً بعد دخوله من مقاعد البدلاء ليقود الشياطين الحمر إلى المراكز الأربعة الأولى، متقدماً بثلاث نقاط على تشيلسي وليفربول اللذين يحتلان المركزين الخامس والسادس على التوالي.
واصل هذا الفوز سلسلة انتصارات كاريك بعد تعيينه مدربًا لمانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم عقب إقالة روبن أموريم، حيث فاز في خمس من ست مباريات خاضها حتى الآن.
ابن كاريك كاد أن يُطرد من الملعب
من بين الذين شهدوا الاحتفالات في نهاية المباراة كان جايسي كاريك، الذي ينتمي إلى فريق مانشستر يونايتد تحت 18 عامًا وسافر لمشاهدة الفريق الأول في ميرسيسايد.
بعد انتهاء المباراة، كان الشاب البالغ من العمر 15 عامًا ينتظر والده لينتهي من مهامه بعد المباراة، عندما اقترب منه أحد أفراد فريق الأمن في إيفرتون، وسأله عما إذا كان لديه التصريح الصحيح للتواجد هناك.
خلال هذا اللقاء المحرج إلى حد ما، أجاب جايسي ببساطة: "أنا مع مايكل كاريك". وبحسب ما ورد، تم اقتياده بعيدًا لفترة قصيرة قبل أن يُسمح له بالعودة للاحتفال بالفوز مع والده.
جاسي يأمل في محاكاة مسيرة والده المهنية الرائعة
لدى جاسي الكثير ليفعله إذا أراد أن يتمتع بمسيرة احترافية ناجحة مثل والده. اشتهر مايكل أولاً في نادي وست هام يونايتد قبل أن ينضم إلى توتنهام هوتسبير، حيث بقي لمدة موسمين قبل أن يوقع مع مانشستر يونايتد في عام 2006.
فاز كاريك الأب بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة السير أليكس فيرجسون مع مانشستر يونايتد، وبطولة دوري أبطال أوروبا 2007-08 إلى جانب عدد من الألقاب الأخرى. كما لعب 34 مباراة مع منتخب إنجلترا، ويعتقد العديد من المشجعين أنه كان يجب أن يحصل على مزيد من المشاركات على المستوى الدولي.
أما جاسي، فقد كان قائدًا لفريق مانشستر يونايتد تحت 16 عامًا ولعب إلى جانب كاي روني، نجل أسطورة مانشستر يونايتد وإنجلترا واين روني.
نجم مانشستر يونايتد يشيد بـ"شجاعة" مايكل
حقق كاريك الأب بداية رائعة في فترة توليه منصب المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد، مما دفع العديد من المتابعين إلى التساؤل عما إذا كان سيتولى هذا المنصب بشكل دائم في حال استمرار الأداء الجيد.
وقد أشاد به ماتيوس كونها، الذي تذكر مؤخرًا مدى إعجابه بشجاعة لاعب الوسط السابق قبل الفوز على أرسنال في أواخر يناير.
وقال: "إنه شخص فاز بعدة ألقاب مع مانشستر يونايتد كلاعب. فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز عدة مرات. تدرب على يد أليكس فيرجسون، الذي يعد أسطورة في هذه الرياضة. إنه يعرف ما يتطلبه الفوز هنا. أعتقد أن كاريك، أكثر من المسائل التكتيكية، يضيف الكثير من جانب شخص يعرف الطرق التي تمثل النادي.
"إنهم [أرسنال] فريق قوي جدًا، لكننا لعبنا بشجاعة كبيرة في الإمارات. حتى عندما تأخرنا في النتيجة، لم نخفض رؤوسنا أو نتخلى عن خطتنا في أي لحظة. الأمر يتعلق بعقلية الفوز، بالإيمان بما أعده المدرب خلال الأسبوع. نحن بحاجة إلى ذلك، إلى الإيمان بأننا نستطيع مواجهة أي فريق. كانت إحدى تلك المباريات التي تخلد في الذاكرة. لن أنساها أبدًا".
سيأمل كاريك بالتأكيد أن تستمر الأوقات الجيدة من الآن وحتى نهاية الموسم. المباراة التالية في جدول مباريات مانشستر يونايتد هي مواجهة كريستال بالاس في أولد ترافورد قبل أن يزوروا نيوكاسل يونايتد في سانت جيمس بارك.
