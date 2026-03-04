رأينا غير الشائع سيقودكم إلى المناظرة والنقاش وإثارة الجدل والتفكير في مفاهيم وأفكار ووجهات نظر ربما تكون كرة القدم اليوم قد بالغت في تعظيمها.
صافرات الاستهجان ضد باستوني .. "هدف برشلونة" ليس ضحية في الملاعب الإيطالية وما حدثه ضده أمر مطلوب "أحيانًا"!
- Getty Images/Calciomercato
صافرات ضد باستوني
لا تزال قضية باستوني حية أكثر من أي وقت مضى. فبعد ليتشي، يقف كومو أيضًا ضد مدافع النيراتزوري بعد التمثيل الواضح ضد يوفنتوس.
ربما يتم المبالغة؟ ولماذا؟ ظهرت حالة من الغضب التي انفجرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصلت حتى إلى تهديدات وإهانات لباستوني ولعائلته.
هذا جنون، وهذا ما لا ينبغي لكرة القدم وبشكل عام للرياضة أن تمثله. لا نريد إطلاقًا تغذية هذا أو دفع الناس إلى "كره" باستوني. ليست هذه هي الفكرة.
لكن في المقابل، لماذا لا ينبغي أن يُطلق عليه صافرات الاستهجان؟ في الأساس هي أكثر أشكال الاحتجاج تحضرًا التي يمكن للجماهير إظهارها في الملعب. وإذا أرادوا التعبير عن استيائهم من تصرف غير رياضي فلا توجد لديهم وسيلة مناسبة سوى ذلك.
الأمر لا يتعلق بالتمثيل فقط
قد يبدو لكم الأمر مهرجانًا للمواعظ الأخلاقية، لأن باستوني ليس أول من يبالغ في السقوط في تاريخ كرة القدم وبالتأكيد لن يكون الأخير. لقد اعتذر، وهذا أمر يُقدَّر، لكن الفعل يبقى.
وعندما نقول "الفعل" لا نقصد التمثيل بحدّ ذاته، بل الاحتفال الوقح أمام قرار تحكيمي كان باستوني نفسه أول من يعرف أنه خاطئ.
الفرق كله يكمن هناك. ليست المسألة أنه مثّل، بل أنه استمتع بأنه خدع الحكم محققًا بذلك أفضلية واضحة عبر طرد كالولو لاعب يوفنتوس.
- AFP
باستوني ليس جلادًا، لكنه ليس ضحية أيضًا
القضية أُغلِقت، حسنًا. باستوني ادّعى التمثيل، وقدم صورة مخزية على مستوى عالمي، واعتذر، لكن في الواقع أفلت من العقاب.
مباشرة بعد الحادثة كنت قد تطرقنا إلى أن استبعاد باستوني من قائمة المنتخب الإيطالي في الملحق سيكون رسالة جميلة لكرة القدم، خطوة قوية، وتحذيرًا.
لا يتعلق الأمر بالوعظ الأخلاقي، بل بفعل شيء ذي معنى لحماية هذه الرياضة، التي باتت من بعض الجوانب تتجه أكثر فأكثر نحو الفوضى. ثم إن القرارات القوية تنبثق عن أحداث قوية بالقدر نفسه، وما فعله باستوني (وأكرر: ليس بسبب التمثيل، بل بسبب رد الفعل غير الرياضي بشدة من اللاعب) كان كذلك.
باستوني الذي ارتبط كثيرًا بمغادرة إيطاليا والانتقال لبرشلونة ليس جلادًا، لكنه أيضًا ليس ضحية. لذلك فليتحمل صافرات الاستهجان، لأنها على الأقل لا تؤذي أحدًا.