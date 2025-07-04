اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا يلفت الأنظار في الداخل والخارج بسلسلة من العروض الرائعة، وقد يكون على وشك تحقيق انطلاقة كبيرة في عالم كرة القدم للرجال.

انتهت مشاركة إنجلترا في بطولة أوروبا تحت 17 عامًا هذا الصيف بشكل مبكر للغاية مع خروجها المخيب للآمال من دور المجموعات، ولكن ذلك لم يكن بسبب خطأ المهاجم النجم أليخاندرو جوميز رودريجيز. كان مهاجم ليون هو المهاجم الوحيد الذي برز خلال أول مباراتين لفريق الشبان في البطولة، وأنهى البطولة بأربعة أهداف في ثلاث مباريات.

على الرغم من معاناة الفريق بشكل عام، لا يزال هناك أمل في أن تحقق هذه الفئة العمرية من لاعبي إنجلترا نجاحًا أكبر في المستقبل، خاصة مع وجود لاعبين مثل صانع ألعاب أرسنال ماكس داومان ومهاجم ليدز هاري جراي وجناح ليفربول ريو نجوموها. ومع ذلك، فإن رودريجيز هو الوحيد الذي تمكن من مغادرة البطولة مرفوع الرأس.

لكن ليس هناك ما يضمن أن رودريغيز سيواصل تمثيل إنجلترا، حيث يمكنه تغيير رأيه في أي لحظة واللعب لفنزويلا أو البرتغال. بعد كل شيء، لقد قرر بالفعل مغادرة منزل عائلته في هامبشاير إلى فرنسا على أمل إحياء مسيرته.

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إذن، من هو رودريجيز، ولماذا كان على مستوى التوقعات التي خيبها الآخرون هذا الصيف؟ GOAL تكشف لك التفاصيل...