ألوان هوكينز الحقيقية | دوري العالم المقلوب: لمن يهتف أبطال "سترينجير ثينجز" في ملاعب الكرة؟

بينما يحبس العالم أنفاسه انتظاراً للفينالي الكبير والحلقة الأخيرة من ملحمة مسلسل "سترينجر ثينجز" بعد سبع حلقات حبست الأنفاس من الموسم الخامس، وبينما يستعد أبطالنا لمواجهة فيكنا "ايه كي ايه وان، أو هنري، أو مستر واتسيت" للمرة الأخيرة لإنقاذ مدينتهم والعالم، هناك معارك أخرى تدور في عالمنا الواقعي تجذب انتباه هؤلاء النجوم.

بعيداً عن الوحوش والمختبرات السرية والقدرات الخارقة، يمتلك طاقم تمثيل المسلسل انتماءات كروية واضحة وموثقة، والمثير للدهشة أن اختياراتهم للأندية تكاد تتطابق أحياناً مع سمات شخصياتهم الدرامية، أو تعكس جانباً خفياً من حياتهم لا نراه على الشاشة.

في هذا التقرير، نفتح بوابة خاصة لنكتشف ألوان القمصان التي يرتديها حماة هوكينز في الحقيقة.

تحذير هام: الأسطر المقبلة قد تحمل بعض الحرق لأجزاء وحلقات المسلسل التي تم عرضها بالفعل.