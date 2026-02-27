Goal.com
أحمد فرهود

ألميريا دليل جديد: كريستيانو رونالدو.. عندما خضع نجم النصر لـ"غسيل قناعات" في المطبخ السعودي!

3 سنوات كافية لتغيير قناعات كريستيانو رونالدو..

الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، الذي كان يومًا ما حارسًا لـ"بوابة الكرة النخبوية" في القارة الأوروبية؛ وجد نفسه ينتقل إلى الملاعب السعودية، عام 2023.

ووقع رونالدو على عقود انضمامه إلى فريق النصر الأول لكرة القدم، في يناير من عام 2023؛ بعد فسخ عقده مع العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد، على خلفية الأزمة التي اشتعلت بينه وإدارة النادي.

ومهما كان السبب الذي دفع رونالدو للانتقال إلى الملاعب السعودية، سواء كان المال أو الإيمان بالمشروع وغيرهما؛ فإننا نستطيع القول بعد أكثر من 3 سنواتٍ للأسطورة البرتغالية في المملكة، إنه خضع لعملية "غسيل قناعات".

نعم.. كريستيانو تغيّرت نظرته للكثير من الأمور في عالم الساحرة المستديرة، وذلك منذ الانضمام إلى النصر؛ وهو ما يُمكن أن نستعرضه في السطور القادمة.. 

    هكذا تغيّرت نظرة كريستيانو رونالدو للكرة السعودية!

    في قمة مستواه بالملاعب الأوروبية، وتحديدًا عام 2015؛ كان للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو تصريحًا شهيرًا، قلل فيه من الدوري الأمريكي والمسابقات الخليجية.

    وقال رونالدو وقتها: "أريد أن أنهي مسيرتي بكرامة، وفي نادٍ كبير.. هذا لا يعني أن الذهاب للولايات المتحدة الأمريكية أو قطر ودبي ليس جيدًا؛ ولكنني لا أرى نفسي هُناك".

    وبعد 8 سنوات تقريبًا من هذا التصريح؛ وجد رونالدو نفسه يذهب إلى منطقة الخليج - تحديدًا المملكة العربية السعودية -، ليصبح المُدافع الأول عنها.

    ويرى الأسطورة البرتغالية الآن، أن دوري روشن السعودي من ضمن أفضل 5 مسابقات عالميًا؛ وأن الكرة في المنطقة الخليجية وقارة آسيا، تتطور بشكلٍ متسارع للغاية.

    تغيير هذه القناعة لدى رونالدو، بعد انتقاله إلى الملاعب السعودية؛ يعود إلى عديد الأسباب المهمة، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: حجم الصرف السعودي الضخم؛ للتعاقد مع نجوم العالم الكبار.

    * ثانيًا: تطوير البنية التحتية في البلاد؛ خاصة مع استضافة كأس العالم 2034.

    * ثالثًا: المُنافسة الشرسة على الألقاب المحلية؛ بين أكثر من نادٍ سعودي كبير.

    كل ذلك.. جعل رونالدو يُشاهد أشياء لم يكن يراها سابقًا، عندما كان يلعب في القارة العجوز؛ حيث تأكد أن السعوديين يملكون خطة كبيرة لدخول العالمية، وأن دوريهم ليس لـ"الاعتزال" فقط.

    أوروبا لم تعد معيار الجودة الوحيد يا كريستيانو رونالدو

    لسنواتٍ طويلة.. الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو كان يرى أن أوروبا، هي "المعيار الوحيد لجودة كرة القدم"؛ مع عدم تأييد الاستحواذ العربي والخليجي، على أعرق أندية القارة العجوز.

    لكن الآن.. نرى رونالدو نفسه، يُشارك السعوديين في الاستحواذ على الأندية الأوروبية؛ مثلما فعل في نادي ألميريا، الناشط بدوري الدرجة الثانية الإسبانية.

    رونالدو استحوذ على 25% من أسهم ألميريا؛ المملوك أساسًا لـ"SMC Group" السعودية، بقيادة رجل الأعمال محمد الخريجي.

    والسبب وراء تغيير الأسطورة البرتغالية قناعته، بخصوص الاستحواذ العربي والخليجي على الأندية الأوروبية؛ يعود إلى مجموعة من الأسباب، على النحو التالي:

    * أولًا: رونالدو أدرك أن مركز الثقل المالي في كرة القدم؛ ينتقل شرقًا الآن.

    * ثانيًا: إندماجه مع المجتمع السعودي وشعوره بأنه جزءًا منه؛ وبالتالي مشاركة أبناء المملكة في المشاريع الاستثمارية.

    أي أن رونالدو البالغ من العمر 41 سنة حاليًا؛ قرر أن يكون هو "الوجهة الاستثمارية" لهذا الزحف السعودي، نحو أوروبا.

    15 سنة مرت على سخرية كريستيانو رونالدو من ألميريا

    واستكمالًا لنقطة ألميريا الإسباني السابقة؛ نتذكر "سخرية" الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو من هذا النادي تحديدًا، موسم 2010-2011.

    رونالدو الذي كان يلعب في صفوف ريال مدريد وقتها، وصف ألميريا بـ"المحطة للأندية الكبيرة"؛ وذلك بعد فوز العملاق الكتالوني برشلونة (8-0) عليه، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة الدوري الإسباني.

    وأضاف رونالدو: "لنرى إذا كان برشلونة قادرًا على تسجيل نصف هذه الأهداف في مرمانا"؛ حيث كان من المقرر أن يلتقي ريال مدريد مع العملاق الكتالوني، في الجولة 13 من مسابقة الدوري.

    المُفارقة الغربية.. برشلونة بقيادة المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا وقتها، فاز على ريال مدريد (5-0)؛ أي أكثر من نصف الأهدف التي تحدث عنها الأسطورة البرتغالية.

    المهم.. ها نحن بعد 15 أو 16 سنة تقريبًا، من سخرية رونالدو لألميريا؛ نجده يستحوذ على 25% من أسهم هذا النادي، بشكلٍ رسمي.

    ليس هذا فقط؛ كريستيانو رونالدو علق بعد استحواذه على حصة من النادي الإسباني، قائلًا: "ألميريا نادٍ ذو أسس متينة، وإمكانات نمو واضحة".

    وبالتالي.. يتضح من تغيير رونالدو لقناعاته، بعد الاستحواذ على حصة من أسهم ألميريا؛ أن ذلك يعود إلى عديد الأسباب المهمة، على النحو التالي:

    * أولًا: رؤية الكثير من الأندية تتحوّل إلى "قوة عظمى" في القارة الأوروبية؛ بعد سيطرة دول خليجية ومستثمرين عرب عليها.

    * ثانيًا: ألميريا أصبح بيئة قابلة للتطور والنمو؛ بعد الاستحواذ السعودي من "المستشار تركي آل الشيخ إلى رجل الأعمال محمد الخريجي".

    وبما أن كريستيانو رونالدو يأمل منذ سنوات، في الاستحواذ على مجموعة من الأندية حول العالم؛ فوجد أن البداية من ألميريا - بمشاركة السعوديين -، فرصة لا يُمكن تفويتها أبدًا.

    كلمة أخيرة.. رونالدو يبحث عن مصالحه و"المطبخ السعودي" غيّره!

    الخلاصة من كل ما ذكرناه؛ هو أن نظرة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو للكرة السعودية والاستثمار الخليجي في أوروبا، تغيّرت تمامًا خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

    ولا يُمكن إخفاء أن رونالدو يبحث عن مصالحه؛ أي أن تغيير قناعاته له جانب شخصي أساسًا، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: السعودية احتضنت رونالدو، في وقتٍ لم يجد فيه نادٍ يتعاقد معه؛ بعد فسخ عقده مع العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد.

    * ثانيًا: يتحصل على راتب سنوي ضخم في السعودية، يُقدر بـ"200 مليون يورو"؛ إلى جانب كونه سفيرًا للمشروع الرياضي في البلاد.

    * ثالثًا: رجال الأعمال السعوديين يُساعدون رونالدو على تحقيق حلمه؛ وذلك ببدء الاستثمار في الأندية حول العالم.

    وبناء على هذه المصالح الشخصية، من الطبيعي أن يُغيّر الأسطورة البرتغالية قناعاته؛ بخصوص كرة القدم السعودية، والاستثمار الخليجي.

    إلا أن هذا الجانب الذي لا يُمكن إخفاءه، لا يمنع أبدًا ما ذكرناه في السطور الماضية؛ بخصوص إندماج رونالدو في المجتمع السعودي، ورؤيته للتطور الكبير في المسابقات المحلية.

    أيضًا.. المُتغيّرات في كرة القدم سريعة جدًا؛ حيث أصبحت كافة الأندية الأوروبية الكبيرة مملوكة لدول ورجال أعمال، وهو ما ساعد في نموها سريعًا.

    ولذلك.. كان لزامًا على كريستيانو رونالدو عندما دخل "المطبخ السعودي"، سواء باللعب في المملكة أو مشاركة رجال الأعمال في بعض الاستثمارات؛ أن يُغيّر قناعاته السابقة، التي بناها وهو ينظر من بعيد.

