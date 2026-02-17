ألفارو موراتا يرد على تحذير سيسك فابريغاس بأنه يجب عليه "تغيير مهنته" بعد حصوله على بطاقة حمراء في هزيمة كومو المفاجئة أمام فيورنتينا

لاعب المنتخب الإسباني قبل نهاية الساعة الأولى من مباراة السبت مع فريقه في محاولة لتسجيل هدف التعادل. حصل على بطاقة صفراء في الدقائق الأخيرة بعد مشادة مع رولاندو ماندراغورا لاعب فيورنتينا، ولكن بعد دقيقة واحدة طرد من الملعب لضربه رأسه برأس لوكا رانييري في حادثة خارج الكرة، مما أثار غضب مدربه.

شكك فابريغاس علناً في نضج مهاجمه الأكثر خبرة. بعد أن توقع أن يكون لاعب ريال مدريد وتشيلسي السابق قدوة لزملائه الأصغر سناً، غضب مدرب كومو. وأشار إلى أن المهاجم قد يكون في المهنة الخطأ إذا لم يستطع التعامل مع أساليب دفاع لاعبي الدوري الإيطالي دون أن يفقد أعصابه، قائلاً إن "الاستفزاز جزء من كرة القدم".

وقال لـ DAZN: "أتوقع الكثير من لاعب متمرس مثله. لكن لا يمكننا تقديم الأعذار، ولا يمكننا السماح لما يفعله الآخرون على أرض الملعب بالتأثير علينا" .