ألفارو أربيلوا يغضب من فرانكو ماستانتونو بسبب البطاقة الحمراء المتأخرة في هزيمة ريال مدريد أمام خيتافي

سادت أجواء سامة على ملعب سانتياغو برنابيو ليلة الاثنين، حيث تعرض ريال مدريد لهزيمته الثانية على التوالي في الدوري الإسباني، بعد خسارته أمام فريق خيتافي المنضبط. في حين أن تسديدة مارتن ساتريانو الرائعة في الشوط الأول أعطت الزوار ميزة كبيرة، إلا أن النقاش بعد المباراة سيطر عليه لحظة جنون في الوقت المحتسب بدل الضائع. تلقى ماستانتونو، اللاعب الأرجنتيني الواعد، بطاقة حمراء مباشرة لاتهامه باستخدام لغة مسيئة تجاه الحكم أليخاندرو مونيز رويز.

يواجه أربيلوا الآن أزمة في اختيار اللاعبين بسبب انفجار غضب لاعب الوسط. كان المدرب يعاني بالفعل من غياب لاعبين أساسيين مثل كيليان مبابي وجود بيلينغهام، وبطاقة ماستانتونو الحمراء تعني أنه سينضم إلى الثنائي الموقوف ألفارو كاريراس ودين هويجن في مقاعد البدلاء خلال الرحلة القادمة إلى سيلتا فيغو. كان أربيلوا صريحًا في تقييمه لتصرفات المراهق، مشيرًا إلى أن البطاقات الصفراء بسبب الأخطاء التكتيكية هي جزء يمكن التحكم فيه من اللعبة، لكن الطرد بسبب الاعتراض يمثل انهيارًا تامًا للانضباط المهني في مرحلة حرجة من الموسم.

وقال أربيلوا: "هذا أمر غير مقبول. ما حدث مع ماستانتونو لا يمكن أن يحدث. البطاقات الصفراء التي حصل عليها هويجن وكاريراس هي جزء من اللعبة. لكننا سنفقد ثلاثة لاعبين مهمين للغاية في فيغو".