(C)Getty Images
ترجمه
ألفارو أربيلوا يختار أقوى نقاط قوة كيليان مبابي، حيث يشيد مدرب ريال مدريد بـ"صانع التغيير" قبل مباراة دوري أبطال أوروبا
أربيلوا يدعم مبابي في حسم المباراة
وفي حديثه إلى وسائل الإعلام قبل مباراة الدوري الأوروبي، أكد مدرب ريال مدريد أن لاعب باريس سان جيرمان السابق لا يزال هو اللاعب الذي يصنع الفارق في فريقه. وقال أربيلوا: "كيليان جاهز للعب غدًا، وهذا... في هذه المرحلة، هو الأهم. بالطبع، هو هنا منذ عدة أسابيع و... والجميع يعرف ذلك، حسناً... قبل كل شيء، ما أردت التأكيد عليه هو الالتزام الذي يظهره. مع زملائه، مع فريقه، مع مدربه، مع النادي، مع مشجعيه. أعتقد أنه من المهم جدًا تسليط الضوء على الجهد الكبير الذي يبذله كيليان. أنه يحاول مساعدتنا على أرض الملعب. إنه لاعب مؤثر. أعتقد أن أي مدافع، عندما يواجهه، يعرف أنه يمكنه أن يقرر نتيجة المباراة بأي حركة. و... حسناً... إنه جاهز للعب غدًا، ونحن متأكدون من أننا سنحتاج إليه، وسيقدم مباراة رائعة".
- AFP
مبابي يتغلب على عقبات اللياقة البدنية مع بنفيكا
كما أن المخاوف بشأن لياقته البدنية قد حامت حول مبابي في الأسابيع الأخيرة، ولا سيما مشاكل الركبة المستمرة التي جعلته يغيب عن الفوز المحلي على ريال سوسيداد. على الرغم من هذه المشاكل، عمل اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا بلا كلل وراء الكواليس لضمان جاهزيته للعب في أكبر المسابقات. وأشاد أربيلوا بشكل خاص بتفاني اللاعب في تحقيق الهدف، مؤكدًا أن نجمه قد تجاوز بنجاح العقبات اللازمة لقيادة الفريق مساء الأربعاء.
لا يتوقع المدافع السابق تغييرًا كبيرًا في فريقه مع اقتراب مباراة الإياب. وعند سؤاله عما يتوقعه من فريقه هذا الأسبوع، قال: "أداء مشابه جدًا لما كان عليه في لشبونة. هذا ما أريده وأتمنى حدوثه".
ذكاء لاعب رقم تسعة من الطراز العالمي
لا تزال هناك تساؤلات حول ما إذا كان أفضل مركز لمبابي هو الجناح أم الوسط، حيث يرى بعض النقاد أنه يفتقر إلى غريزة المهاجم الطبيعي. لكن أربيلوا أشار إلى حركة اللاعب وإحصائياته كدليل على أنه يؤدي بالضبط ما هو مطلوب منه. وأشاد المدرب بذكاء المهاجم الكروي، مؤكداً أنه لا توجد أزمة هوية فيما يتعلق بدور قائد المنتخب الفرنسي في الثلث الأخير من الملعب.
وأكد أربيلوا دفاعه عن اللاعب، قائلاً للصحفيين: "لا أعرف، لا أعتقد أن مشكلة مبابي هي تسجيل الأهداف أو كيفية قيامه بذلك. من الواضح أنه عليك اتخاذ قرارات على أرض الملعب. وأعتقد أنني إذا كان عليّ إبراز صفة واحدة من صفات كيليان مبابي، على الرغم من أنه يتمتع بالعديد من الصفات الجيدة، أعتقد أنه لاعب وشخص ذكي للغاية. إنه يعرف جيداً أين يتحرك. وبالطبع ستكون هناك مواقف يمكن أن تفتح فيها المساحات في منطقة الجزاء. حيث نحتاج ليس فقط إلى كيليان، بل إلى لاعبين آخرين ليتمكنوا من الوصول إلى هناك، كما حدث لنا في بامبلونا. لكن بربكم، أعتقد أن كيليان يعرف جيدًا ما عليه فعله على أرض الملعب، وما عليك سوى إلقاء نظرة على إحصائياته لتدرك أنه يقوم بذلك بشكل جيد".
- Getty Images Sport
المطالبة باتخاذ إجراءات في مكافحة العنصرية
لا تزال الأجواء المحيطة بالمباراة متوترة في أعقاب الإساءة العنصرية المزعومة التي تعرض لها فينيسيوس جونيور من قبل جانلوكا بريستياني في لشبونة. واختتم أربيلوا حديثه بحث الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) على تحويل خطابه إلى واقع ملموس
"لدينا فرصة عظيمة لتسجيل نقطة تحول في مكافحة العنصرية. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الذي لطالما كان رائداً في مكافحة العنصرية، لديه الفرصة لفعل ما هو أكثر من مجرد تركها كشعار أو لافتة جميلة قبل المباريات. ولنأمل - أو بالأحرى، آمل - أن يغتنموا هذه الفرصة"، قال.
