ألفارو أربيلوا يحث الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على "توجيه ضربة" للعنصرية، بينما يدعم مدرب ريال مدريد فينيسيوس جونيور وسط مزاعم عنصرية "لا مبرر لها"

تحدث مدرب الفريق الأبيض بصراحة عن الطبيعة الرمزية للحملات السابقة لمكافحة العنصرية، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي يمثل اختبارًا حقيقيًا للهيئة الإدارية. وفي حديثه للصحفيين في فالديبيباس، قال أربيلوا: "لدينا فرصة عظيمة لتسجيل نقطة تحول في مكافحة العنصرية. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، الذي لطالما كان رائداً في مكافحة العنصرية، لديه الفرصة لفعل ما هو أكثر من مجرد تركها شعاراً أو لافتة جميلة قبل المباريات. ولنأمل - أو بالأحرى، آمل - أن يغتنموا هذه الفرصة.

"كما قلنا، وكما قلت... عن اللعب بمستوى عالٍ، وتقديم أداء رائع. عن القيام بالأمور بشكل صحيح على أرض الملعب وتقديم أداء رائع حتى نتمكن من الفوز بالمباراة. هذا هو ما نركز عليه أكثر من أي شيء آخر. هذا هو ما نضع فيه كل طاقتنا وجهدنا. وهذا ما نريد أن نراه غدًا. أما الباقي، فمن الواضح أنه لا يهمنا. أو على الأقل، ليس من شأننا اتخاذ مثل هذه القرارات. هذا من شأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)".