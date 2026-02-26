AFP
ألفارو أربيلوا يتفاعل مع احتمال مواجهة مانشستر سيتي بعد فوز ريال مدريد على بنفيكا والتأهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا
حتمية المدينة: أربيلوا يتحدث عن خصم أوروبي مألوف
بعد فوزه 1-0 في مباراة الذهاب المثيرة التي أقيمت في لشبونة الأسبوع الماضي، عانى ريال مدريد من بعض التوتر في الشوط الأول من مباراة الإياب في إسبانيا. أعطى رافا سيلفا التقدم للنسور في تلك الليلة وعادل النتيجة، لكن أوريلين تشواميني أعاد ريال مدريد إلى الصدارة بعد دقيقتين. وبشكل مناسب، كان هدف فينيسيوس جونيور في الدقيقة 80 هو الذي ضمن تأهل فريقه إلى دور الـ16، حيث سيواجه إما مانشستر سيتي أو سبورتينغ لشبونة.
وقال أربيلوا للصحفيين: "أنا سعيد بالتأهل، وهو الهدف الذي كنا نسعى إليه الليلة". لقد اعتاد الناس على مواجهة مانشستر سيتي، حيث إنها المرة السادسة أو السابعة على التوالي. هذا كثير، لكنني متأكد من أننا سنواجههم مرة أخرى. لا يهم من هو الخصم لأنها ستكون مباراة صعبة للغاية، خاصة أننا سنلعب مباراة الإياب خارج أرضنا. سيكون من الصعب التغلب على كلا الخصمين".
وأضاف: "الفرق البرتغالية تتمتع بجودة عالية، وهي دائماً تنافسية للغاية، وستكون مباراة الإياب هناك صعبة للغاية. لنرى ما سيحدث يوم الجمعة. إذا لم أكن مخطئًا، فإن فريقنا في دوري الشباب سيواجه أيضًا سبورتنج لشبونة. لنرى ما ستسفر عنه القرعة. إذا كان علينا العودة إلى البرتغال، فسأكون سعيدًا بالعودة إلى بلد مجاور تربطنا به علاقة رائعة، وتلك المدينة تجلب لي ذكريات رائعة. ستظل دائمًا مميزة لجميع مشجعي ريال مدريد. ستكون بالتأكيد مباراة رائعة".
التحسن من خلال الشدائد والكتل المنخفضة
كان على مدريد أن يبذل جهداً كبيراً لتحقيق الفوز على فريق بنفيكا المنضبط الذي سعى إلى إحباط المضيفين. اعترف أربيلوا بأن فريقه واجه صعوبات في البداية، لكنه استعاد إيقاعه بعد الاستراحة. وقال: "ليس كل يوم تكون الشوط الثاني أفضل من الأول. ربما تكون حديثاتي في الاستراحة أفضل من حديثاتي قبل المباراة. سأضطر إلى النظر في ذلك". في مباراة الذهاب، قدمنا شوطاً أول رائعاً، أما اليوم فقد ضغط علينا بنفيكا كثيراً وجعل الأمور صعبة للغاية. لحسن الحظ، تمكنا من التعادل بسرعة، وكان من المؤسف إلغاء هدف غولر. تحسنا مع تقدم المباراة. صحيح أننا كلما عدلنا شيئاً يزعجنا، نتمكن من إصلاحه في الشوط الثاني، وهذا خبر جيد أيضاً".
تطرق المدرب أيضًا إلى التحدي التكتيكي المتمثل في كسر الترتيبات الدفاعية، وهو مجال يعتقد أن فريقه المليء بالنجوم لا يزال بإمكانه تحسينه. "الترتيبات الدفاعية المنخفضة تعقد الأمور على كل الفرق، وليس فقط على ريال مدريد"، أوضح أربيلوا. "أي ترتيب دفاعي منخفض، مع عشرة لاعبين في مساحة صغيرة، يجعل الهجوم صعبًا للغاية. لدينا مجال للتحسين في هذا المجال بغض النظر عن خصائص لاعبينا وحقيقة أنهم يمكنهم التفوق عندما يتاح لهم المساحة. نحتاج إلى التحسن من خلال مفهوم وفكرة شاملة تساعدنا على الهجوم بشكل أفضل، وأن نكون أكثر تنظيماً، وأن نتمتع بمرونة أكبر في لعبنا، وأن نلعب تقريباً وأعيننا مغلقة، وهو ما نحتاجه عند الهجوم على دفاع منخفض. أنا متفائل للغاية وآمل أن أتمكن من مساعدتهم على التحسن".
مخاوف بشأن إصابة مبابي وتألق فيني جونيور
وقد زادت من إثارة هذا الفوز غياب العديد من اللاعبين البارزين، وأبرزهم كيليان مبابي الذي غاب بسبب مشاكل بدنية. وطُلب من أربيلوا توضيح حالة اللاعب الفرنسي. وكشف المدرب: "اضطر إلى مغادرة التدريبات أمس، كما أنه شعر بعدم الراحة في أيام أخرى". "بعد تدريبات الأمس، تحدثت معه واستشرنا الفريق الطبي. اعتقدنا أنه من الأفضل له أن يتوقف ويتعافى تمامًا، حتى يتمكن من العودة في أفضل حالة بدنية وثقة بالنفس دون أي ألم في المستقبل. إنه لاعب مهم جدًا، وسننتظر من الآن فصاعدًا. سنرى ما إذا كان الأمر سيستغرق أيامًا، ونأمل ألا يستغرق وقتًا طويلاً، لكننا سنأخذ الوقت اللازم حتى يستعيد مبابي ثقته بنفسه ويزول الألم".
عندما سُئل عما إذا كانت المشكلة بسيطة أم أنها انتكاسة أكبر، ظل أربيلوا حذراً ولكن متفائلاً. "لا أستطيع أن أقول لك الفرق بين الانزعاج والإصابة. عندما يتوقف، فذلك لأننا نعتقد أن ذلك ضروري لأنه لا يشعر بالراحة أو الارتياح. إذا لم يلعب، فذلك لأنني أفهم أنه مصاب. عندما يمنعك عدم الراحة من اللعب، إذا أردنا أن نسميها إصابة، فيمكننا أن نسميها إصابة، لكن يبدو أنها ليست إصابة خطيرة، بل مشكلة بسيطة، وأتمنى أن تكون كذلك، ويمكنه العودة في غضون أيام أو أسابيع قليلة. لدينا تشخيص، لكنني لست الشخص المناسب للكشف عن مثل هذه المعلومات المتعلقة بصحة اللاعبين. نحن واضحون جدًا بشأن ما كان يحدث، وما حدث، وما يحدث الآن. نريده أن يتعافى، وأن يكون في كامل لياقته، ولهذا قررنا أنه يجب أن يتوقف".
قوة في العمق رغم غياب مبابي
في غياب مبابي ونجوم آخرين، احتل فينيسيوس مركز الصدارة، وحظي بثناء كبير من مدربه. قال أربيلوا: "أنا سعيد بالهدف الرائع الذي سجله، لأنه يستحق ذلك وبسبب المستوى الذي يقدمه". "بدون مبابي، أصبح أكثر أهمية، وأنا سعيد جدًا من أجله لأنني أعتقد أنه يستحق ذلك حقًا". وأبرز المدرب قوة الفريق، قائلاً: "بدون مبابي، وبدون [جود] بيلينغهام، وبدون [إيدر] ميليتاو، وبدون رودريغو. بدون كل هؤلاء اللاعبين المهمين جدًا، واللاعبين الأساسيين ذوي الجودة العالية. لهذا السبب فإن مباراة اليوم أكثر أهمية، والتأهل في هذه المواجهة ضد فريق عظيم تمكنا من هزيمته في المباراتين أكثر أهمية. هذا يقوي الفريق كثيرًا، ويظهر أنه حتى مع كل هذه الغيابات، يمكننا المنافسة والفوز بمباريات مثل مباراة اليوم".
