دخل إنجاز ألباسيتي أمام ريال مدريد حيّز الصفحات الغريبة والمثيرة في تاريخ بطولة كأس ملك إسبانيا، بعدما نجح الفريق القشتالي، الذي يحتل المركز السابع عشر في دوري الدرجة الثانية الإسبانية، في إسقاط العملاق الأبيض في مباراة ستظل عالقة في الذاكرة، ليس فقط لأنها جاءت في الظهور الأول للمدرب الجديد ألفارو أربيلوا مع ريال مدريد، ولكن لأنها كشفت مجددًا عن اسم مدرب يعرف كيف يصنع الفارق: ألبرتو جونزاليس.
المدرب الإسباني، الذي تولى قيادة ألباسيتي في مارس 2024، لم يكن مجرد صاحب ضربة تكتيكية أطاحت بريال مدريد من كأس الملك، بل هو أيضًا أحد العقول التي لعبت دورًا محوريًا في مسيرة أحد أبرز مواهب برشلونة الحالية، فيرمين لوبيز، لاعب الوسط الذي أصبح عنصرًا مؤثرًا في صفوف برشلونة والمنتخب الإسباني.