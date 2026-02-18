أكسل ديساسي يتحدث عن تجربته "الجنونية" في "فرقة القنابل" في تشيلسي بعد إتمام انتقاله إلى وست هام

انضم ديساسي إلى تشيلسي قادمًا من موناكو في صيف 2023، وشارك في 44 مباراة في جميع المسابقات خلال موسمه الأول تحت قيادة المدرب ماوريسيو بوكيتينو. لكن بعد أن حل إنزو ماريسكا محل الأرجنتيني، انخفضت مدة مشاركة ديساسي بشكل كبير، ولم يلعب سوى 17 مباراة في النصف الأول من موسم 2024-25 قبل أن يتم إعارته إلى أستون فيلا.

كان من المتوقع أن يغادر اللاعب الدولي الفرنسي مرة أخرى خلال فترة الانتقالات الصيفية، لكنه لم يتمكن من العثور على نادٍ آخر، وبالتالي تم إرساله للتدرب مع "فريق القنابل" في تشيلسي، الذي ضم أيضًا راحيم سترلينج، بعيدًا عن الفريق الأول. في النهاية، أعاد المدرب الجديد ليام روزينيور إدراجه في تشكيلة الفريق الأول قبل أن يغادر إلى وست هام في آخر يوم من فترة الانتقالات الشتوية.