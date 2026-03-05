Getty Images
"أكره توتنهام" - أسطورة تشيلسي جون تيري يشرح سبب كراهيته لمشجعي توتنهام بسبب ما فعلوه به عندما كان طفلاً
حكم قاطع على توتنهام
في الحلقة الأولى من برنامج Big Pete،وهو سلسلة مقابلات جديدة علىYouTube يقدمها زميله أيقونة تشيلسي تشيك، قدم تيري انطباعاته الصريحة عن أحد أشد الديربيات في كرة القدم الإنجليزية. أوضح قائد البلوز السابق أن مشاعره تجاه توتنهام لا تزال قوية كما كانت دائماً، حتى بعد سنوات من اعتزاله اللعب.
مشاعر يوم الديربي التي لا تخبو أبدًا
"أنا أكره توتنهام. هذا واضح جدًا"، قال تيري خلال المحادثة الصريحة. "عندما تكون في نادٍ لفترة طويلة، يصبح جزءًا منك".
وأوضح المدافع السابق أن عداوته تجاه الفريق الشمالي اللندني تعود إلى أيامه الأولى في ستامفورد بريدج. "كنت مجرد طفل، وكان مشجعو توتنهام يصرخون ويرمون الأشياء. بقي ذلك في ذاكرتي"، يتذكر. بالنسبة لتيري، ساعدت تلك التجارب التكوينية في تشكيل منافسة حددت معظم مسيرته الكروية.
وأشار أيضًا إلى هيمنة تشيلسي في المباريات خلال فترة وجوده في النادي. "خلال فترة وجودنا، لم نخسر أبدًا أي مباراة على أرضنا ضد توتنهام"، قال بفخر. "حتى الآن، ما زالوا يكرهونني بقدر ما أكرههم، ولا بأس بذلك".
الأسرة المنقسمة: صلات وست هام
كشفت الحلقة أيضًا عن جانب أكثر شخصية في مسيرة تيري المهنية، لا سيما عند مناقشة ولاء عائلته لكرة القدم. على الرغم من أنه أصبح مرادفًا لنجاح تشيلسي الحديث، إلا أن معظم أفراد عائلته كانوا يشجعون فريق وست هام يونايتد.
قال تيري: "جميع أفراد عائلتي من مشجعي وست هام - أبي وأعمامي". حتى أنه تذكر تسجيله هدفًا ضد هامز ورؤية أقاربه في المدرجات المخصصة للضيوف. وأضاف بابتسامة: "عندما سجلت هدفًا ضدهم، رأيت أبي وأعمامي... وكانوا يسبونني!"، مشيرًا إلى التوتر الفريد الذي يمكن أن يسببه كرة القدم للعلاقات الأسرية.
تذكر أرقام مورينيو القياسية
بعيدًا عن المنافسات، تحدث تيري عن فوز تشيلسي التاريخي بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي 2004-05 تحت قيادة مورينيو. في ذلك الموسم، وضع البلوز معايير دفاعية لا تزال الأفضل في تاريخ كرة القدم الإنجليزية، بما في ذلك 24 مباراة دون استقبال أهداف.
تحدث تيري عن العقلية التي غرسها مورينيو والثقافة داخل غرفة الملابس التي دعمت أحد أعظم الفرق التي شهدتها الدوري. قال: "كان الإيقاع في التدريبات جيدًا جدًا وكذلك شدته. كان هناك تغيير كبير في العقلية. لم يؤثر أحد على أرض التدريبات مثله. كان أفضل مدرب عملت تحت قيادته على الإطلاق".
