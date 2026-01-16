Michael Carrick Man UtdGetty
"لا أكترث لما قاله هو والآخرون".. مايكل كاريك يرد على انتقادات أسطورة مانشستر يونايتد لزوجته "ذات اللسان الطويل!"

مايكل كاريك يستهل مهمته بالعديد من التحديات

قال مايكل كاريك إنه مستعد للتربص المستمر الذي سيواجهه كمدرب لمانشستر يونايتد، بما في ذلك من زملائه السابقين في فريق الشياطين الحمر. 

في النهاية، أثقلت الانتقادات الموجهة من أساطير مانشستر يونايتد مثل جاري نيفيل كاهل روبن أموريم، لكن كاريك أصر على أنه لن يولي اهتمامًا كبيرًا لتعليقات الخبراء البارزين في وسائل الإعلام.

  • ما قصة خلاف روي كين مع زوجة مايكل كاريك؟

    نيفيل وريو فرديناند وبول سكولز هم مجرد أمثلة قليلة من زملاء كاريك السابقين الذين أصبحوا الآن صانعي رأي في وسائل الإعلام، بينما روي كين، الذي لم يلعب معه قط والذي حل محله فعليًا عندما انضم إلى النادي في عام 2006، أعطى المدرب الجديد فكرة عما سيحدث من خلال بعض التعليقات القاسية عن زوجته وطاقمه التدريبي في بودكاست Stick to Football.

    وكان كين قد انتقد كاريك في عام 2014، مما دفع زوجة لاعب الوسط ليزا إلى الرد بعبارات بذيئة. ويبدو أن كين لم يدفن الأحقاد بعد أكثر من عقد من الزمن. 

    وقال كين: "حسنًا، يمكن لزوجته أن تتدخل دائمًا لأنها تتحدث كثيرًا في بعض الأحيان (تمتلك لسانًا طويلًا)"، ثم أضاف: "ربما تكون هي من تتحدث مع الفريق".

    من ناحية أخرى، قال نيفيل إن كاريك لا ينبغي أن يتم تعيينه مدربًا دائمًا، مفضلًا أن يتولى ماوريسيو بوتشيتينو أو توماس توخيل المسؤولية في بداية الموسم المقبل.

  • England v Andorra - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    كاريك "غير منزعج" من تعليقات كين

    وردا على سؤال حول تعليقات كين في أول مؤتمر صحفي له منذ تعيينه مدربا حتى نهاية الموسم، قال كاريك: "بصراحة، لم يزعجني ذلك".

    وعند سؤاله عن كيفية تعامله مع كثرة الآراء حول عمله من الآن فصاعدًا، أضاف لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق: "إنهم لا يضغطون عليّ أكثر، لا أشعر بذلك. أعتقد أن هذا جزء من العمل، أفهم الدور، هناك الكثير من الآراء، بعضها إيجابي وبعضها ليس كذلك".

    وأردف: "هذا لا علاقة له بي وبطريقة عملي وما أركز عليه. أنا أعرف بالفعل ما نريد تحسينه وكيف نريد العمل مع اللاعبين، وقد تحدثت بالفعل عن تحسين الأمور، هناك الكثير من الآراء، ويمكن قول الكثير. هذه هي طبيعة العالم، ولن أهتم كثيرًا بمعظمها. ليس من شأني أن أفعل ذلك، أعتقد أنني واللاعبين والموظفين نركز على كيفية تحقيق النجاح حقًا. هذا هو عملنا، هذه هي مسؤوليتنا، هذا هو ما يجب أن نركز عليه ونفكر فيه، وهو بذل قصارى جهدنا من أجل هذا النادي".

  • كاريك سعيد!

    التقى كاريك مع المالك المشارك السير جيم راتكليف والمالكين الأكبرين جويل وأفرام جلايزر يوم الخميس بعد اجتماع مجلس الإدارة التنفيذي في ملعب تدريب مانشستر يونايتد في كارينجتون. 

    وقال كاريك إنه استمتع بلقاء رئيس INEOS وعائلة جلايزر وتعهد بالعمل عن كثب مع مدير كرة القدم جيسون ويلكوكس وعمر بيرادا. قاد ويلكوكس عملية تعيين مدرب مؤقت بعد خلافه الحاد مع أموريم الذي أدى إلى إقالة البرتغالي.

    وأوضح: "لقد تحدثت مع جيسون كثيرًا وعملت عن كثب مع جيسون وعمر خلال الأيام القليلة الماضية، وتحدثنا كثيرًا كما يمكنك أن تتخيل. كان الملاك ومجموعة الملاك حاضرين، وكان من الجيد رؤيتهم ومقابلتهم أمس والتحدث معهم قليلاً، والاهتمام ببعض الأمور. تمكنا من تبادل بعض الأفكار، لذا أتمنى لنا جميعًا كل التوفيق، وكان من الجيد رؤيتهم".

    وأردف: "نريد أن نكون في قمة الدوري، نريد أن نكون في صدارة الدوري. هذا أمر بديهي، لكن علينا أن نتخذ بعض الخطوات الصغيرة نحو ذلك، ومن الواضح أن كرة القدم الأوروبية ستكون خطوة إلى الأمام، وعلينا أن نواصل الضغط".

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-ARSENALAFP

    المباراة الأولى لكاريك أمام مانشستر سيتي

    قد يواجه كاريك أول هجوم من نيفيل وكين يوم السبت، حيث سيعمل كلا المحللين لصالح قناة سكاي سبورتس في أول مباراة له كمدرب لمانشستر يونايتد على أرضه أمام مانشستر سيتي.

    لكنه قال إن الشعور العام الذي ينتابه تجاه مباراته الأولى كمدرب هو الشعور بالإثارة. وقال: "من الرائع أن أكون هنا، إنه شعور رائع بالنسبة لي أن أكون في هذا المنصب. لقد لعبت أدوارًا مختلفة في هذا النادي وتعلمت أن أحب النادي لفترة طويلة، إنه جزء كبير من حياتي منذ فترة طويلة. لذلك أنا مدرك تمامًا للموقف الذي أنا فيه، من نواحٍ عديدة. بالإضافة إلى أنني متحمس للنجاح، لدينا مهمة كبيرة لنقوم بها، إنها مهمة مهمة ودائمًا ما تكون كذلك هنا، وهي الفوز بالمباريات واللعب بشكل جيد والقيام بذلك بطريقة معينة".

