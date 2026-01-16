"لا أكترث لما قاله هو والآخرون".. مايكل كاريك يرد على انتقادات أسطورة مانشستر يونايتد لزوجته "ذات اللسان الطويل!"

نيفيل وريو فرديناند وبول سكولز هم مجرد أمثلة قليلة من زملاء كاريك السابقين الذين أصبحوا الآن صانعي رأي في وسائل الإعلام، بينما روي كين، الذي لم يلعب معه قط والذي حل محله فعليًا عندما انضم إلى النادي في عام 2006، أعطى المدرب الجديد فكرة عما سيحدث من خلال بعض التعليقات القاسية عن زوجته وطاقمه التدريبي في بودكاست Stick to Football.

وكان كين قد انتقد كاريك في عام 2014، مما دفع زوجة لاعب الوسط ليزا إلى الرد بعبارات بذيئة. ويبدو أن كين لم يدفن الأحقاد بعد أكثر من عقد من الزمن.

وقال كين: "حسنًا، يمكن لزوجته أن تتدخل دائمًا لأنها تتحدث كثيرًا في بعض الأحيان (تمتلك لسانًا طويلًا)"، ثم أضاف: "ربما تكون هي من تتحدث مع الفريق".

من ناحية أخرى، قال نيفيل إن كاريك لا ينبغي أن يتم تعيينه مدربًا دائمًا، مفضلًا أن يتولى ماوريسيو بوتشيتينو أو توماس توخيل المسؤولية في بداية الموسم المقبل.