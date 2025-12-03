"أكبر حلم في حياتي!".. هدف جديد من البوندسليجا لخلافة ليفاندوفسكي في برشلونة

ويُضاف إلى ذلك أن المهاجم الكوسوفي نفسه لا يخفي إعجابه الشديد بفريق برشلونة، بل إنه صرّح خلال شهر أكتوبر الماضي قائلاً: "أكبر حلم في حياتي كان دائمًا اللعب لبرشلونة، وأقصى طموحي هو أن أرتدي قميص النادي يومًا ما". هذه التصريحات التي لاقت انتشارًا واسعًا بين الجماهير الكتالونية وتحوّلت إلى مؤشر واضح على رغبة اللاعب في ارتداء القميص الأزرق والأحمر، قد تُسهم فعليًا في تسهيل المفاوضات إذا قرر برشلونة التحرك رسميًا.

ويملك أسلاني عقدًا طويل الأمد يمتد حتى عام 2029، وهو ما يعني أن هوفنهايم لن يكون مضطرًا للتفاوض على خفض قيمة الشرط الجزائي، خصوصًا في ظل وجود أكثر من نادٍ مهتم بخدمات اللاعب، ما يمنح الإدارة الألمانية قوة تفاوضية أكبر. ومع ذلك، ترى الصحف الألمانية أن شهر مارس المقبل سيكون حاسمًا في تحديد مصير اللاعب، حيث سيتم حينها تقييم وضع الفريق في الدوري، بالإضافة إلى مناقشة مستقبل عدد من لاعبيه، ومن بينهم أسلاني.

ورغم أن برشلونة يعاني في الوقت الحالي من ظروف مالية صعبة تُقيد تحركاته في سوق الانتقالات، إلا أن قيمة الشرط الجزائي الخاصة بأسلاني تبدو مناسبة لإدارة النادي، خاصة إذا نجح الفريق في ترتيب أموره المالية قبل انطلاق الميركاتو الصيفي. كما أن اللاعب يُعد استثمارًا طويل المدى، على عكس الصفقات التي تتطلب أجورًا مرتفعة أو مبالغ مالية ضخمة.

ومن المتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة زيادة في وتيرة الأخبار والتكهنات حول تحركات برشلونة في ملف المهاجم الجديد، خصوصًا إذا اتضح بشكل نهائي مصير ليفاندوفسكي في نهاية الموسم. وإذا قرر النادي الكتالوني المضي قدمًا في التعاقد مع أسلاني، فإن الشرط الجزائي سيكون نقطة الانطلاق الأساسية، بينما ستُشكّل رغبة اللاعب عنصرًا حاسمًا في تسريع المفاوضات وإغلاق الصفقة لصالح البلوجرانا.