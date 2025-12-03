تتواصل الأنباء الواردة من ألمانيا وإسبانيا حول تحركات نادي برشلونة في سوق الانتقالات المقبل، خاصة فيما يتعلق بملف التعاقد مع مهاجم جديد قادر على قيادة الخط الأمامي وتعويض الرحيل المحتمل للنجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، الذي يبلغ من العمر 37 عامًا وينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري. وفي ظل رغبة الإدارة الرياضية للبلوجرانا في تجديد الدماء وتدعيم الفريق بعناصر شابة وطموحة، برز اسم المهاجم الكوسوفي فيسنيك أسلاني، لاعب هوفنهايم الألماني، كواحد من أكثر الخيارات المتداولة داخل النادي.
"أكبر حلم في حياتي!".. هدف جديد من البوندسليجا لخلافة ليفاندوفسكي في برشلونة
- getty
ماذا حدث؟
وبحسب ما كشفته شبكة "سكاي"، فإن برشلونة وضع اسم أسلاني ضمن قائمة المهاجمين المرشحين للانضمام إلى الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل، خاصة أن اللاعب يرتبط بشرط جزائي "مناسب" يمكن تفعيله بين 25 و29 مليون يورو فقط، وهي قيمة تُعد منخفضة نسبيًا مقارنة بأسعار المهاجمين في السوق الأوروبية الحالية. وأوضحت التقارير أن قيمة الشرط الجزائي تتغير وفقًا لوضع فريق هوفنهايم في نهاية الموسم، سواء استمر في البوندسليجا أو شارك في بطولات أوروبية.
ويأتي اهتمام برشلونة بأسلاني في إطار خطة واضحة من الإدارة الرياضية، التي ترى ضرورة التعاقد مع مهاجم بديل لليفاندوفسكي يمتلك قدرات تهديفية عالية، على أن يكون أصغر سنًا وأكثر قدرة على التطور وقيادة الفريق على المدى الطويل. وعلى الرغم من أن الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مهاجم مانشستر سيتي، يُعد الاسم الأكثر إعجابًا داخل النادي الكتالوني، فإن التعاقد معه يبدو معقدًا للغاية نظرًا لارتفاع قيمته السوقية وتمسك ناديه الإنجليزي بخدماته، مما يجعل البحث عن بدائل أكثر واقعية ضرورة حتمية.
خيار مناسب
وفي هذا السياق، يأتي أسلاني كخيار "مناسب" من الناحية الرياضية والاقتصادية؛ فهو يبلغ من العمر 23 عامًا، ويُقدم أحد أفضل مواسمه على المستوى الفردي مع هوفنهايم، حيث سجل ستة أهداف وصنع ثلاثة في 14 مباراة هذا الموسم، وهو ما يعزز قيمته كلاعب صاعد قادر على التطور سريعًا تحت قيادة فنية مثل هانزي فليك، الذي لا يملك أي مشكلة مع استخدام اللاعبين الشباب.
منافسان قويان
وتشير تقارير ألمانية إلى أن ناديي بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند يتابعان اللاعب أيضًا، في ظل الاهتمام المتزايد بالمهاجم الكوسوفي الذي يُعد من أبرز المواهب الصاعدة في البوندسليجا. ورغم ذلك، تستبعد المصادر وجود نادٍ إنجليزي من البريميرلييح مستعد حاليًا للتحرك نحو اللاعب، وهو ما قد يمنح برشلونة فرصة أكبر لحسم الصفقة إذا قرر النادي تفعيل الشرط الجزائي.
رغبة اللاعب
ويُضاف إلى ذلك أن المهاجم الكوسوفي نفسه لا يخفي إعجابه الشديد بفريق برشلونة، بل إنه صرّح خلال شهر أكتوبر الماضي قائلاً: "أكبر حلم في حياتي كان دائمًا اللعب لبرشلونة، وأقصى طموحي هو أن أرتدي قميص النادي يومًا ما". هذه التصريحات التي لاقت انتشارًا واسعًا بين الجماهير الكتالونية وتحوّلت إلى مؤشر واضح على رغبة اللاعب في ارتداء القميص الأزرق والأحمر، قد تُسهم فعليًا في تسهيل المفاوضات إذا قرر برشلونة التحرك رسميًا.
ويملك أسلاني عقدًا طويل الأمد يمتد حتى عام 2029، وهو ما يعني أن هوفنهايم لن يكون مضطرًا للتفاوض على خفض قيمة الشرط الجزائي، خصوصًا في ظل وجود أكثر من نادٍ مهتم بخدمات اللاعب، ما يمنح الإدارة الألمانية قوة تفاوضية أكبر. ومع ذلك، ترى الصحف الألمانية أن شهر مارس المقبل سيكون حاسمًا في تحديد مصير اللاعب، حيث سيتم حينها تقييم وضع الفريق في الدوري، بالإضافة إلى مناقشة مستقبل عدد من لاعبيه، ومن بينهم أسلاني.
ورغم أن برشلونة يعاني في الوقت الحالي من ظروف مالية صعبة تُقيد تحركاته في سوق الانتقالات، إلا أن قيمة الشرط الجزائي الخاصة بأسلاني تبدو مناسبة لإدارة النادي، خاصة إذا نجح الفريق في ترتيب أموره المالية قبل انطلاق الميركاتو الصيفي. كما أن اللاعب يُعد استثمارًا طويل المدى، على عكس الصفقات التي تتطلب أجورًا مرتفعة أو مبالغ مالية ضخمة.
ومن المتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة زيادة في وتيرة الأخبار والتكهنات حول تحركات برشلونة في ملف المهاجم الجديد، خصوصًا إذا اتضح بشكل نهائي مصير ليفاندوفسكي في نهاية الموسم. وإذا قرر النادي الكتالوني المضي قدمًا في التعاقد مع أسلاني، فإن الشرط الجزائي سيكون نقطة الانطلاق الأساسية، بينما ستُشكّل رغبة اللاعب عنصرًا حاسمًا في تسريع المفاوضات وإغلاق الصفقة لصالح البلوجرانا.