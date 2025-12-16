مازالت ردود الفعل تظهر تباعًا على خسارة المنتخب السعودي أمام نظيره الأردني في نصف نهائي كأس العرب فيفا 2025، وقد جاء التصريح الأقوى من أحد أصغر مشجعي الأخضر ومن قلب قطر! فما الذي قاله؟
أقوى تصريح من أصغر مشجع سعودي: لا أريد رؤية هذا الثلاثي في المنتخب بعد كأس العرب!
السعودية تُغادر كأس العرب من نصف النهائي
خيب المنتخب السعودي آمال جماهيره الكبيرة بالخروج من نصف نهائي كأس العرب فيفا 2025 بعد خسارته مساء أمس أمام الأردن بهدف نظيف سجله نزار الرشدان برأسية مميزة في الدقيقة 66 من المباراة التي أقيمت في قطر.
بهذا الانتصار، تأهل النشامى لمواجهة المنتخب المغربي في المباراة النهائية، المقررة يوم 18 ديسمبر على استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.
في المقابل، سيخوض المنتخب السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد مباراة تحديد المركز الثالث ضد المنتخب الإماراتي، والتي ستقام في نفس اليوم على استاد خليفة الدولي بمدينة الريان.
الغضب يجتاح السعودية!
بمجرد انطلاق صافرة نهاية المباراة وانتهاء الحلم السعودي بالحصول على بطولة لأول مرة منذ 22 عامًا، اجتاح الغضب السعودية على الصعيدين الإعلامي والجماهيري.
وفجر الجمهور والإعلام غضبه في جميع الجهات المسؤولة عن المنتخب السعودي، بدءًا من اتحاد كرة القدم بقيادة ياسر المسحل مرورًا باللاعبين وانتهاءً بالمدرب الفرنسي هيرفي رينارد.
مع هذا، يُمكن القول من ملاحظة ردود الأفعال الغاضبة أن اللاعبين كانوا الأقل عرضة للانتقادات، حيث دافع عنهم البعض بحجة عدم وجود المدرب القادر على إخراج أفضل ما لديهم، فيما برر البعض الآخر مستواهم المتواضع بعدم اللعب كثيرًا مع أنديتهم في ظل سيطرة الأجانب على دوري روشن، لكن مشجع واحد يعد من أصغر المشجعين للأخضر صب جام غضبه على 3 لاعبين تحديدًا مطالبًا بعدم رؤيتهم مرة أخرى مع الأخضر!
أصغر مشجع وأقوى تصريح
الطفل السعودي المشجع للأخضر ظهر حزينًا بعد خروجه من ملعب البيت في قطر بسبب خسارة المنتخب السعودي أمام الأردني وخروجه من نصف نهائي كأس العرب.
الطفل السعودي بدأ حديثه بتوجيه انتقادًا لاذعً لحكم المباراة واصفًا إياه بالكارثي لعدم احتسابه ركلة جزاء لصالح المنتخب السعودي، وقد بارك للمنتخب الأردني مؤكدًا استحقاقه للفوز.
وأضاف حول رؤيته لأداء اللاعبين "الحكم اليوم كان كارثة، السعودية لعبت جيدًا والأردن تستحق الفوز. لعبنا جيدًا لكن التحكيم كان كارثيًا وحرمنا من ركلة جزاء واضحة. ارتكبنا اليوم خطأ واحدًا من محمد كنو ومصعب الجوير وعلي مجرشي، أولئك الثلاثة فقط لا أريد رؤيتهم مع المنتخب مرة أخرى".
المثير للدهشة أن الثلاثي نال إشادة كبيرة من الجمهور والإعلام السعودي لأدائهم الجيد خلال كأس العرب، وقد وُجهت انتقادات كبيرة لرينارد لعدم اعتماده على الجوير، نجم القادسية، أساسيًا في البطولة وخاصة نصف النهائي أمام الأردن.
مشوار السعودية لنصف النهائي
كتيبة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد بدأت مشوارها في كأس العرب قطر 2025، بالفوز أمام عمان (2-1)، ثم انتصار جديد أمام جزر القمر (3-1)، ثم ختام دور المجموعات بالهزيمة أمام المغرب (0-1).
بهذه النتائج، احتلت السعودية المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، خلف المنتخب المغربي (سبع نقاط)، فيما حلت عمان في المركز الثالث بأربع نقاط، وأخيرًا جزر القمر دون أي نقطة.
في ربع النهائي، اصطدم المنتخب السعودي بنظيره الفلسطيني، ليُهزم الفدائيون بثنائية مقابل هدف وحيد، ومن ثم تأهل الأخضر لنصف النهائي.
القادم للمنتخب السعودي
المنتخب السعودي سيطوي سريعًا صفحة كأس العرب ويبدأ الاستعداد لنهائيات كأس العالم 2026 التي ستقام الصيف القادم في أمريكا وكندا والمكسيك.
الأخضر وقع في مجموعة صعبة بجانب إسبانيا وأوروجواي وكاب فيردي، وسيخوض لقاء الافتتاح أمام المنتخب الأمريكي الجنوبي فيما الختام أمام مفاجأة إفريقيا.
الملف الأول على طاولة المسؤولين عن المنتخب السعودي في الأيام القادمة هو مستقبل المدرب رينارد، إذ ينتظر الجميع رد فعلهم حول المطالب بإقالته وإن كان ذلك سيُنفذ ويتم التعاقد مع مدرب جديد أو سيتم تجديد الثقة به.