أقل من أي فريق متوسط!.. هزيمة مانشستر يونايتد أمام تشيلسي تثبت فشل تين هاج

اقتراب نهاية تين هاج مع الشياطين الحمر

كان يجب على فريق مانشستر يونايتد الفوز ضد تشيلسي بملعب ستامفورد بريدج يوم الخميس الماضي فى قمة مباريات الدوري الإنجليزي ولكنهم تعرضوا للهزيمة بنتيجة 4-3 وأصبح موقفهم في التأهل لدوري أبطال أوروبا صعبًا.

ورسم السير جيم راتكليف، خطة إنقاذ مانشستر يونايتد وعودته إلى مكانته مجددًا حيث اتفق مع أبرز المسؤولين فى كرة القدم لضمهم إلى أولد ترافورد لتطوير أداء الفريق وحسم اتفاقه مع دان آشوورث، لتولى منصب المدير الرياضي لليونايتد بعد الاتفاق على قيمة التعويض مع ناديه نيوكاسل وخطف عمر برادة من مانشستر سيتي.

وحتى الآن لا يزال مستقبل إريك تين هاج، مدرب اليونايتد غامضًا بشأن الرحيل أو الاستمرار ضمن مشروع التطوير المخطط له، وكان هناك شكوك حول قدرات المدرب الهولندي قبل سيطرة شركة INEOS على ملف كرة القدم وقد زاد تخوف راتكليف وشركائه الآن بسبب استمرار سوء الأداء والنتائج للفريق.