"هذه أفضل نسخة مني".. هالاند يهدي 70 شطيرة برجر لزملائه بعد تأهل النرويج "عمليًا" إلى كأس العالم!

لم يكن فوز منتخب النرويج على إستونيا بنتيجة 4-1 مجرد خطوة مهمة نحو التأهل إلى كأس العالم 2026، بل حمل أيضًا لقطة طريفة تصدرت العناوين في الصحافة الأوروبية: إرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي وأحد أبرز المهاجمين في العالم، تم تصويره وهو يحمل مع أحد أفراد الجهاز الفني النرويجي طلبًا ضخمًا يتكون من 70 شطيرة برجر بالجبنة، في مشهد أثار الضحك والدهشة على حدّ سواء.

ويبدو أن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، والذي يعيش واحدة من أفضل فتراته الكروية، قرر الاحتفال على طريقته الخاصة بعد المباراة التي شهدت تسجيله هدفين جديدين، مستوى مذهل يعكس الأداء الفائق الذي يقدّمه سواء مع ناديه أو مع منتخب بلاده.