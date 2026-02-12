أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم؟ مارتن زوبيمندي يستحق المزيد من التقدير لدوره في سعي أرسنال للفوز باللقب

من المؤكد أن وصول زوبيمندي إلى نادي أرسنال في وقت أصبح فيه شريكه في خط الوسط نجماً بقيمة 105 ملايين جنيه إسترليني (144 مليون دولار) قد ساعده كثيراً. ومع ذلك، لا يزال عليه أن يتكيف مع أسلوب أرتاتا، وهو أمر صعب على أي لاعب جديد نظراً لمدى تماسك الفريق في هذه المرحلة من مشروعه.
قال ديكلان رايس عن زوبيمندي هذا الموسم: "كان من السهل جدًا اللعب معه"، ربما لأنه لم يسبق له أن لعب مع زميل مثله على مستوى الأندية من قبل. "لقد وقعنا معه في الصيف فقط، وعادة ما يستغرق الأمر بعض الوقت لبناء علاقة. لكن منذ اللحظة الأولى التي قضيناها معًا في فترة ما قبل الموسم، أدركت أنني سألعب كرة قدم جيدة معه.
لقد أحببته حقًا كشخص وكلاعب. مع تقدم المباريات، أصبح تفاهمنا مع بعضنا البعض رائعًا. إنه شخص لطيف للغاية. إنه رقم 6 في إسبانيا ونحن نعرف كيف يكون رقم 6 الإسباني. إنهم الأفضل في بناء الهجمات في المرحلة الأولى، والتحول بالكرة واللعب إلى الأمام، واللعب في المساحات الخالية، وهذا بالضبط ما نحصل عليه معه.
"نثق جميعًا به عندما يكون الكرة في حوزته. إذا كان هناك لاعب يراقبك، فمن السهل أن تعطيه الكرة ونشعر جميعًا بالثقة معه. لقد كان رائعًا بالنسبة لنا - إنه لاعب لا يصدق".
هناك ثنائية رائعة بين زوبيمندي ورايس، تجمع بين مفاهيم العصر الجديد وسياسة "واحد يبقى، واحد يذهب" القديمة. لا تكاد توجد نقطة ضعف بينهما يمكن استغلالها. كلاهما قادر على حمل الكرة ومقاوم للضغط. بينما يتمتع زوبيمندي بمزيد من الرشاقة والبصيرة في التمرير، يتمتع رايس بالقوة التي تمكنه من التغلب على عدة لاعبين واستعادة الكرة. والآن، أصبحا تهديدين حقيقيين لتسجيل الأهداف لفريق لا يمكنه الاعتماد على ثلاثي الهجوم لتسجيل الأهداف.