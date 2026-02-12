Goal.com
مباشر
Martin Zubimendi Arsenal GFXGetty/GOAL

أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم؟ مارتن زوبيمندي يستحق المزيد من التقدير لدوره في سعي أرسنال للفوز باللقب

أرسنال هو المرشح الأوفر حظاً للفوز بدوري الدرجة الممتازة الإنجليزي هذا الموسم. لقد وضع الفريق نفسه في موقع متقدم مع بقاء حوالي ثلث الموسم، ومن المفترض أن ينجز المهمة من الآن فصاعداً. لقد كان جهداً جماعياً حقيقياً، حيث بذل كل لاعب في فريق ميكيل أرتيتا قصارى جهده، ولكن سيكون هناك دائماً صخب لتتويج لاعب واحد فوق الجميع. لماذا لا يكون هذا اللاعب هو مارتن زوبيميندي؟

انضم اللاعب الدولي الإسباني إلى نادي أرسنال الصيف الماضي قادمًا من ريال سوسيداد مقابل 55.8 مليون جنيه إسترليني (76.3 مليون دولار)، وسرعان ما اندمج في فريق الإمارات. يبدو وكأنه لاعب أرسنال من أي حقبة ناجحة للنادي، وهو الآن يساعد الفريق في سعيه للفوز بأول لقب له منذ 22 عامًا.

انتقال زوبيمندي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز جعله يبدو وكأنه لاعب مخضرم، لكن لم يكن هناك الكثير من الضجة حول أدائه. حان الوقت لتغيير ذلك وحصوله على نصيبه العادل من الثناء.

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-ARSENALAFP

    إظهار ليفربول ما الذي يفوتهم

    أعلن زوبيمندي عن نفسه لأول مرة للجمهور الإنجليزي في عام 2024. قبل أن يجد نفسه متورطًا في قصة انتقالات، أصبح معروفًا باعتباره الرجل الذي حل محل رودري بسهولة في فوز إسبانيا على إنجلترا في نهائي بطولة أمم أوروبا. على الرغم من أن نجم مانشستر سيتي فاز بجائزة الكرة الذهبية في ذلك العام، إلا أن حالة رودري قد ضعفت بسبب عدم تأثر بطل أوروبا بانضمام زوبيمندي.

    قال رودري عن بديله في المنتخب الإسباني العام الماضي: "إنه لاعب رائع. لديه الانضباط والعقلية التي يمكن أن تقوده إلى أن يصبح أحد أفضل اللاعبين، إن لم يكن كذلك بالفعل. تحدثت إليه قبل أيام وأخبرته أن الوقت قد حان، وأنني سأترك له مفتاح الفريق".

    بعد فوزه ببطولة يورو 2024، تلقى زوبيمندي عروضًا قوية من ليفربول، الذي كان مقتنعًا بقدرته على إقناعه بمغادرة نادي طفولته ريال سوسيداد. كان يُنظر إليه على أنه المقياس المثالي لخط الوسط الذي أراد المدرب الجديد آرني سلوت الاعتماد عليه. لكن بعد أن أبدى في البداية استعداده للانتقال، غير زوبيمندي رأيه، حيث زعمت بعض التقارير أن تدخل أرتاتا بشأن انتقاله بعد عام واحد كان له تأثير حاسم.

    لم يكن ذلك مهمًا لليفربول في 2024-25، حيث تفوق على أرسنال بفارق 10 نقاط في الدوري الإنجليزي الممتاز بفضل خط وسطه المكون من رايان جرافنبرخ وأليكسيس ماك أليستر ودومينيك سوبوسلاي، على الرغم من أنه بدا بعيدًا عن المستوى المطلوب في وسط الملعب هذا الموسم. في المقابل، يبدو أرسنال أكثر توازنًا من أي وقت مضى.

    • إعلان
  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-SUNDERLANDAFP

    شريك الأرز المثالي

    من المؤكد أن وصول زوبيمندي إلى نادي أرسنال في وقت أصبح فيه شريكه في خط الوسط نجماً بقيمة 105 ملايين جنيه إسترليني (144 مليون دولار) قد ساعده كثيراً. ومع ذلك، لا يزال عليه أن يتكيف مع أسلوب أرتاتا، وهو أمر صعب على أي لاعب جديد نظراً لمدى تماسك الفريق في هذه المرحلة من مشروعه.

    قال ديكلان رايس عن زوبيمندي هذا الموسم: "كان من السهل جدًا اللعب معه"، ربما لأنه لم يسبق له أن لعب مع زميل مثله على مستوى الأندية من قبل. "لقد وقعنا معه في الصيف فقط، وعادة ما يستغرق الأمر بعض الوقت لبناء علاقة. لكن منذ اللحظة الأولى التي قضيناها معًا في فترة ما قبل الموسم، أدركت أنني سألعب كرة قدم جيدة معه.

    لقد أحببته حقًا كشخص وكلاعب. مع تقدم المباريات، أصبح تفاهمنا مع بعضنا البعض رائعًا. إنه شخص لطيف للغاية. إنه رقم 6 في إسبانيا ونحن نعرف كيف يكون رقم 6 الإسباني. إنهم الأفضل في بناء الهجمات في المرحلة الأولى، والتحول بالكرة واللعب إلى الأمام، واللعب في المساحات الخالية، وهذا بالضبط ما نحصل عليه معه.

    "نثق جميعًا به عندما يكون الكرة في حوزته. إذا كان هناك لاعب يراقبك، فمن السهل أن تعطيه الكرة ونشعر جميعًا بالثقة معه. لقد كان رائعًا بالنسبة لنا - إنه لاعب لا يصدق".

    هناك ثنائية رائعة بين زوبيمندي ورايس، تجمع بين مفاهيم العصر الجديد وسياسة "واحد يبقى، واحد يذهب" القديمة. لا تكاد توجد نقطة ضعف بينهما يمكن استغلالها. كلاهما قادر على حمل الكرة ومقاوم للضغط. بينما يتمتع زوبيمندي بمزيد من الرشاقة والبصيرة في التمرير، يتمتع رايس بالقوة التي تمكنه من التغلب على عدة لاعبين واستعادة الكرة. والآن، أصبحا تهديدين حقيقيين لتسجيل الأهداف لفريق لا يمكنه الاعتماد على ثلاثي الهجوم لتسجيل الأهداف.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-NOTTINGHAM FORESTAFP

    تهديد المرمى

    في سبع مواسم مع ريال سوسيداد، كان أكبر عدد من الأهداف سجله زوبيمندي في موسم واحد هو أربعة أهداف، وذلك في موسم 2023-24. أما أهدافه الأخرى بعد انضمامه إلى الفريق الأول فكانت صفر، صفر، صفر، ثلاثة، واحد واثنان. وقد سجل بالفعل ستة أهداف في 34 مباراة مع أرسنال.

    جاء آخر هدف لزوبيمندي في فوز السبت 3-0 على سندرلاند، حيث سدد كرة طويلة المدى من داخل القائم ليفك التعادل في مباراة كانت تهدد بأن تصبح عصبية. كان هذا على عكس أهدافه الأخرى مع الغانرز، حيث أثبتت حركته الخبيرة وغير المتوقعة في الثلث الأخير أو قدرته الجوية السرية الفارق.

    وقال أرتيتا عن زوبيمندي بعد هدفه ضد سندرلاند: "إنه يساهم الآن في الفريق بطريقة لم نكن نتوقعها كثيرًا، لكنه يتمتع حقًا بالحدس والقدرة على تحقيق تلك اللحظات داخل منطقة الجزاء وحولها".

    لكن هذا هو بيت القصيد، أليس كذلك؟ أفضل اللاعبين، وخاصة لاعبو الوسط من هذا النوع، سيفاجئونك ويضيفون إلى لعبهم أبعادًا لم تكن تتوقعها. ومن المفارقات أن رايس هو مثال آخر رائع على ذلك. خلال سنواته الأولى في فريق ويست هام الأول، كان من المتوقع أن ينمو ليصبح لاعب وسط دفاعي عادي، أو ربما يتراجع إلى الخلف ليصبح لاعب وسط أكثر تميزًا. مع مرور كل موسم، طور مهارات جديدة حتى تم بيعه بمبلغ من تسعة أرقام إلى فريق طموح للفوز بكل شيء.

    في الوقت نفسه، فاز رودري بالكرة الذهبية بعد أن سجل تسعة أهداف لمانشستر سيتي، ثمانية منها في الدوري الإنجليزي الممتاز.

  • Arsenal v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    القطعة الأخيرة من الأحجية

    كان الجميع يتوقع أن يكون المهاجم الجديد هو القطعة الأخيرة التي ستحول أرسنال من منافس إلى بطل. كل الضغط كان على فيكتور جيوكيريس ليقدم أداءً جيدًا، وعلى الرغم من أن أرقامه تبدو أفضل قليلاً بعد سلسلة أهدافه الأخيرة - 13 هدفًا في 32 مباراة مع أرسنال - إلا أنه لا يزال يتعامل مع الكرة كأنها قنبلة عندما لا يسددها نحو المرمى.

    أدى الموسم المخيب للآمال بشكل عام للسويدي حتى الآن إلى المطالبة بعودة كاي هافرتز وغابرييل جيسوس من إصابات طويلة الأمد، لكنهما ليسا بالضبط هدافين غزيرين أو مهاجمين دقيقين. علاوة على ذلك، فقد بوكايو ساكا نصف خطوته منذ تعافيه من جراحة في أوتار الركبة العام الماضي، ولم يساهم مهاجمو أرتيتا الآخرون في تسجيل الأهداف لتعويض هذه النواقص.

    كان على زوبيمندي، من بين آخرين، أن يساعد في تحمل العبء. كان من السهل على لاعب رقم 6 أن يأتي إلى النادي من دوري أجنبي ويتذرع بالحجة المعتادة المتمثلة في الحاجة إلى وقت للتكيف للتخلص من هذه المسؤولية، لكنه أصبح أكثر جرأة وقوة بفضلها. هذا حتى دون الأخذ في الاعتبار المهمة التي تم جلب زوبيمندي من أجلها في المقام الأول.

  • FBL-ENG-PR-LEEDS-ARSENALAFP

    أفضل لاعب في أرسنال؟

    لم يكن هناك فارق كبير بين أفضل لاعبي أرسنال هذا الموسم. جيوكيريس، الذي يعتبر مرة أخرى إما أقل من المستوى المطلوب أو غير مؤهل، هو أفضل هداف في الفريق برصيد 13 هدفًا. ويليه غابرييل مارتينيلي، الذي كان بديلاً في معظم الموسم، برصيد 10 أهداف، ثم ساكا برصيد 7 أهداف.

    ما لم يحقق أحدهم سلسلة أهداف مثل تلك التي حققها غاريث بيل في موسم 2012-13، فمن الصعب تصور أن يتذكر أحدهم أفضل هداف للغانرز على أنه أفضل لاعب في الموسم 2025-26. إنها لقب متاح للجميع.

    في بداية الموسم، بدا أن غابرييل ماغالهايس، الذي يجذب الكرات الثابتة، سيحصد هذا اللقب، حيث كان أرسنال يثير الرعب في قلوب الفرق في جميع أنحاء أوروبا. لكن إصابة في أوائل الشتاء أعاقت هذا التقدم وبدأت الفرق المنافسة في إبطال تأثيره على الركلات الركنية والركلات الحرة، على الرغم من أن هذا أدى فقط إلى إفساح المجال لغيره لإحداث الفوضى بدلاً منه.

    فقط رايس، نجم أرسنال الآخر الذي سيكون بالتأكيد ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم خلال الأشهر المقبلة، لعب مباريات أكثر من زوبيمندي هذا الموسم، وبفارق 35 مقابل 34 فقط. كلاهما يلعبان مع الفريق كل ثلاثة أيام وعادة ما يلعبان 90 دقيقة كاملة. قد يتحول الأمر إلى منافسة مباشرة بين لاعبي خط الوسط على هذا اللقب.

  • Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    سباق POTY

    جوائز أفضل لاعب في العام غالبًا ما تذهب إلى أفضل لاعب في الفريق الفائز باللقب. في السنوات الخمس الماضية، كان محمد صلاح هو اللاعب الوحيد الذي فاز بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين أو رابطة كتاب كرة القدم دون أن يحتل المركز الأول، وذلك بفضل أدائه الفردي المذهل خلال الموسم. لا يوجد حقًا أي مرشح من خارج أرسنال هذا العام.

    أبرز منافسي الغانرز على هذه الجوائز هم منافسوهم على اللقب، مانشستر سيتي، حيث لا يزال إرلينج هالاند يتصدر سباق الحذاء الذهبي، بينما يحتل أنطوان سيمينيو أيضًا المركز الثالث في قائمة الهدافين. لم تكن هناك أي حملات فردية بارزة أخرى تستحق أن تسلبها من لاعب أرسنال، ولا حالة مثل 2008-09 حيث اكتسح رايان جيجز الجائزة بناءً على إرثه بعد أن حافظ مانشستر يونايتد على اللقب مرة أخرى بفضل جهود الفريق المماثلة.

    إذا ابتعد أرسنال مرة أخرى في سباق اللقب، فإن الجدل حول لاعب العام سيكون هو الذي يعود إلى دائرة الاهتمام. لا يوجد الكثير من الأسباب التي تمنع زوبيمندي من الفوز.

    ترجمة آلية بواسطة GOAL-e

الدوري الإنجليزي الممتاز
برينتفورد crest
برينتفورد
برينتفورد
آرسنال crest
آرسنال
آرسنال
0