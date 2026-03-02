مشاهدة الألعاب الرياضية الحية في الولايات المتحدة ليست دائمًا سهلة كما ينبغي. بين قوانين الحظر التي تقيد بث بعض المباريات والبطولات/الدوريات الأخرى التي لا تملك قناة بث، قد يكون من الصعب بشكل مدهش متابعة البث عالي الجودة.

من المهم أن تظل متصلاً وآمناً عند مشاهدة الألعاب الرياضية الحية. لحسن الحظ، مع خدمة VPN المناسبة، يمكنك بث الألعاب الرياضية المفضلة لديك دون القلق بشأن أمان البيانات، خاصة عند محاولة الوصول إلى البث خارج بلدك أو ولايتك.

سواء كنت ترغب في مشاهدة الدوري الإنجليزي الممتاز بدقة عالية أو كنت ترغب فقط في الوصول إلى قناة رياضية محلية في مكان آخر، أو كنت ترغب في متابعة أخبار فريقك الرياضي المفضل أثناء سفرك حول العالم، فقد قامت GOAL بتجميع قائمة بأفضل خدمات VPN التي يمكن أن تساعدك على الاستمتاع بالمباريات الكبرى دون أي قلق.

تابع القراءة لاكتشاف أفضل مزودي VPN لمشاهدة البث المباشر للرياضة في الولايات المتحدة. سنجيب أيضًا على بعض الأسئلة الأكثر شيوعًا، لضمان اتخاذك أفضل خيار ممكن عند اختيار خدمة VPN المناسبة لك.

إذا كنت تفضل ذلك، يمكنك الانتقال مباشرة إلى قائمتنا لأفضل 8 خدمات VPN لبث الألعاب الرياضية.

أفضل خدمات VPN في لمحة

لمساعدتك في اتخاذ قرار سريع، قمنا بتفصيل المواصفات الرئيسية والأسعار والميزات لأفضل خدمات VPN في جدول المقارنة أدناه:

خدمة VPN السعر من عدد الخوادم الاتصالات NordVPN 3.19 دولار شهريًا 8,400+ في 167 دولة 10 أجهزة SurfShark 2.39 دولار شهريًا 4,500+ في 100 دولة غير محدود ExpressVPN 6.67 دولار شهريًا 3,000 في 105 دولة 5 أجهزة CyberGhost 2.19 دولار شهريًا 11,000 في 100 دولة 7 أجهزة StrongVPN 3.97 دولار شهريًا 950 خادمًا في أكثر من 30 دولة 12 جهاز

ما هو VPN؟

Getty Images

VPN (الشبكة الخاصة الافتراضية) هي نوع من التكنولوجيا التي تساعد على إنشاء اتصال آمن ومشفّر بين جهازك وشبكة أخرى أثناء الاتصال بالإنترنت.

يتم ذلك عن طريق توجيه حركة المرور على الإنترنت عبر خادم خارجي، مما يجعل الأمر يبدو كما لو كنت تتصل بالإنترنت من موقع مختلف.

باستخدام VPN، يمكنك الوصول إلى المواقع المحظورة وتجاوز القيود الجغرافية وحماية بياناتك من المتسللين أيضًا.

ما هي فوائد استخدام VPN لبث الأحداث الرياضية؟

Getty Images

يتمتع استخدام خدمة VPN لبث الأحداث الرياضية بالعديد من المزايا. أولاً، يتيح لك الوصول إلى المحتوى الذي قد لا يكون متاحًا بسبب القيود الجغرافية.

ثانيًا، يوفر اتصالاً آمنًا حتى تتمكن من بث رياضاتك المفضلة دون القلق بشأن أمان البيانات والخصوصية.

أخيرًا، يمكن أن تكون تكلفة استخدام VPN أرخص بكثير من شراء اشتراك في خدمات بث رياضية متنوعة.

اختيار VPN للرياضة: كيف قمنا بالاختبار

Petter Lagson / Unsplash

قدرات إلغاء الحظر الجغرافي

نحن نعلم أن عبارة "المحتوى غير متاح في منطقتك" هي أكثر الرسائل إحباطًا التي يمكن أن يراها المشجع. لاختبار ذلك، لم نقم فقط بتسجيل الدخول؛ بل حاولنا بنشاط تجاوز أصعب قيود الحجب في البث الرياضي.

اختبار الحجب: قمنا باختبار كل VPN مقابل قوانين الحجب الأمريكية (مثل حجب MLS أو MLB المحلي) والقيود الدولية.

قمنا باختبار كل VPN مقابل قوانين الحجب الأمريكية (مثل حجب MLS أو MLB المحلي) والقيود الدولية. تنوع المنصات: تحققنا من إمكانية الوصول عبر مجموعة واسعة من المنصات الرياضية المخصصة بما في ذلك ESPN+ و Peacock و Paramount+ و DAZN ، من خلال الاتصال بخوادم في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وأوروبا.

تحققنا من إمكانية الوصول عبر مجموعة واسعة من المنصات الرياضية المخصصة بما في ذلك و و و ، من خلال الاتصال بخوادم في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وأوروبا. الاتساق: قد تعمل شبكة VPN مرة واحدة ولكنها تفشل في المرة التالية. قمنا بمحاولات اتصال متكررة على مدار عدة أيام للتأكد من أن عناوين IP لم يتم الإبلاغ عنها وحظرها على الفور من قبل عمالقة البث هؤلاء.

تأثير السرعة والكمون

تتطلب الرياضات الحية نطاقًا تردديًا أكبر من البث القياسي على Netflix لأن الإشارة تكون في الوقت الفعلي. حتى تأخير جزء من الثانية (الكمون) يمكن أن يعني تلقي إشعار بالهدف على هاتفك قبل أن تراه على شاشتك.

عتبة 4K: قمنا بقياس سرعات التنزيل للتأكد من أنها ظلت ثابتة فوق 25 ميجابت في الثانية، وهو الحد الأدنى المطلوب لبث الرياضة الحية بدقة UHD/4K دون تخزين مؤقت.

قمنا بقياس سرعات التنزيل للتأكد من أنها ظلت ثابتة فوق في الثانية، وهو الحد الأدنى المطلوب لبث الرياضة الحية بدقة UHD/4K دون تخزين مؤقت. فحوصات زمن الاستجابة (Ping): أعطينا الأولوية لشبكات VPN ذات درجات زمن استجابة منخفضة. يؤدي زمن الاستجابة العالي إلى "التأخر" والتباطؤ، وهو أمر غير مقبول أثناء الأحداث السريعة مثل الهجوم المضاد أو السباق في اللفة الأخيرة.

أعطينا الأولوية لشبكات VPN ذات درجات زمن استجابة منخفضة. يؤدي زمن الاستجابة العالي إلى "التأخر" والتباطؤ، وهو أمر غير مقبول أثناء الأحداث السريعة مثل الهجوم المضاد أو السباق في اللفة الأخيرة. اختبار المسافة: أجرينا اختبارات سرعة من خوادم قريبة (للحصول على أفضل سرعة) ومن خوادم تقع في الجانب الآخر من العالم (على سبيل المثال، الاتصال بالمملكة المتحدة من الولايات المتحدة) لمعرفة مدى كفاءة بروتوكولات VPN في التعامل مع نقل البيانات لمسافات طويلة.

fubo

توافق الأجهزة

معظم المشجعين لا يشاهدون المباريات الكبيرة على أجهزة الكمبيوتر المحمولة، بل يشاهدونها على الشاشات الكبيرة. قمنا بتقييم مدى سهولة تشغيل هذه الشبكات الافتراضية الخاصة على جهاز تلفزيون عادي في غرفة المعيشة.

دعم التلفزيون الذكي وأجهزة الألعاب: قمنا بتثبيت التطبيقات مباشرة على Amazon Fire TV Stick و Android TV و Apple TV (عبر إعدادات DNS) لاختبار سهولة التنقل في الواجهة باستخدام جهاز تحكم عن بعد قياسي.

قمنا بتثبيت التطبيقات مباشرة على و و (عبر إعدادات DNS) لاختبار سهولة التنقل في الواجهة باستخدام جهاز تحكم عن بعد قياسي. الاتصالات المتزامنة : قمنا باختبار ادعاءات "تعدد الأجهزة" من خلال بث المباريات الحية على الهاتف والكمبيوتر اللوحي والتلفزيون في وقت واحد على حساب واحد للتأكد من أن الاتصال لم ينقطع أو يقلل من الأداء.

: قمنا باختبار ادعاءات "تعدد الأجهزة" من خلال بث المباريات الحية على الهاتف والكمبيوتر اللوحي والتلفزيون في وقت واحد على حساب واحد للتأكد من أن الاتصال لم ينقطع أو يقلل من الأداء. إعداد جهاز التوجيه: بالنسبة للأجهزة التي لا تدعم شبكات VPN بشكل أساسي (مثل أجهزة التلفزيون الذكية القديمة أو بعض أجهزة الألعاب)، تحققنا من سهولة تكوين VPN على مستوى جهاز التوجيه.

أوقات استجابة خدمة دعم العملاء

عندما تبدأ المباراة في غضون 5 دقائق ولا يعمل البث، لا يمكنك الانتظار 24 ساعة للحصول على رد عبر البريد الإلكتروني.

اختبار الضغط على الدردشة الحية: اتصلنا بدعم الدردشة الحية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع خلال أوقات ذروة المباريات بمشكلات فنية محاكاة (على سبيل المثال "لا يمكنني إلغاء حظر بث الدوري الإنجليزي الممتاز").

اتصلنا بدعم الدردشة الحية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع خلال أوقات ذروة المباريات بمشكلات فنية محاكاة (على سبيل المثال "لا يمكنني إلغاء حظر بث الدوري الإنجليزي الممتاز"). وقت الحل: قمنا بتوقيت الوقت الذي استغرقه الاتصال بموظف خدمة العملاء بالضبط، والأهم من ذلك، الوقت الذي استغرقه توفير خادم أو حل فعال.

قمنا بتوقيت الوقت الذي استغرقه الاتصال بموظف خدمة العملاء بالضبط، والأهم من ذلك، الوقت الذي استغرقه توفير خادم أو حل فعال. جودة قاعدة المعرفة: قمنا بمراجعة أدلة المساعدة الذاتية الخاصة بهم لمعرفة ما إذا كانوا يقدمون خطوات محددة ومحدثة لحل المشكلات المتعلقة بخدمات بث الأحداث الرياضية، بدلاً من مجرد نصيحة عامة مثل "أوقف تشغيله وأعد تشغيله".

كيف أختار أفضل VPN للرياضة؟

Getty Images

الآن بعد أن تعرفت على مزايا استخدام خدمة VPN لبث الأحداث الرياضية، دعنا نلقي نظرة على كيفية اختيار أفضل VPN لمشاهدة الأحداث الرياضية الحية.

الخطوة الأولى هي التأكد من أن مزود VPN لديه عدد جيد من الخوادم الموجودة في المواقع التي تريد الوصول إليها. سيضمن ذلك إمكانية الوصول إلى خدمات بث الأحداث الرياضية التي تختارها دون أي مشاكل.

ثانيًا، من المهم التحقق من سرعات وجودة اتصال VPN. هذا أمر بالغ الأهمية عند بث الألعاب الرياضية الحية لأنك تريد اتصالاً سريعًا وموثوقًا دون مواجهة أي تأخير.

أخيرًا، يجب عليك أيضًا التحقق من ميزات الأمان في VPN والتأكد من أنها توفر تشفيرًا قويًا وميزات أمان أخرى.